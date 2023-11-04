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На Сахалине произошло землетрясение - РИА Новости, 04.11.2023
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07:23 04.11.2023 (обновлено: 07:34 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/zemletryasenie-1907363413.html
На Сахалине произошло землетрясение
На Сахалине произошло землетрясение - РИА Новости, 04.11.2023
На Сахалине произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в субботу на Сахалине, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой Геофизической службы РАН. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T07:23
2023-11-04T07:34
сахалин
невельский район
происшествия
елена семенова
российская академия наук
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в субботу на Сахалине, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой Геофизической службы РАН. "Землетрясение магнитудой 3,8 зарегистрировали сейсмологи 4 ноября в 13.18 (5.48 мск) на юге Сахалина. Эпицентр находился в 20 километрах северо-западнее мыса Крильон – самой южной точки острова. Очаг подземных толчков располагался на глубине 15 километров", - сообщила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. По информации собеседницы агентства, землетрясение силой 2 балла могли ощутить жители села Шебунино в Невельском районе.
https://ria.ru/20231104/zemletryasenie-1907359252.html
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сахалин, невельский район, происшествия, елена семенова, российская академия наук
Сахалин, Невельский район, Происшествия, Елена Семенова, Российская академия наук
На Сахалине произошло землетрясение

На Сахалине зафиксировали землетрясение магнитудой 3,8

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в субботу на Сахалине, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой Геофизической службы РАН.
"Землетрясение магнитудой 3,8 зарегистрировали сейсмологи 4 ноября в 13.18 (5.48 мск) на юге Сахалина. Эпицентр находился в 20 километрах северо-западнее мыса Крильон – самой южной точки острова. Очаг подземных толчков располагался на глубине 15 километров", - сообщила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
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По информации собеседницы агентства, землетрясение силой 2 балла могли ощутить жители села Шебунино в Невельском районе.
 
СахалинНевельский районПроисшествияЕлена СеменоваРоссийская академия наук
 
 
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