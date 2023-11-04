https://ria.ru/20231104/zemletryasenie-1907363413.html

На Сахалине произошло землетрясение

На Сахалине произошло землетрясение - РИА Новости, 04.11.2023

На Сахалине произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в субботу на Сахалине, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой Геофизической службы РАН. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T07:23

2023-11-04T07:23

2023-11-04T07:34

сахалин

невельский район

происшествия

елена семенова

российская академия наук

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в субботу на Сахалине, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой Геофизической службы РАН. "Землетрясение магнитудой 3,8 зарегистрировали сейсмологи 4 ноября в 13.18 (5.48 мск) на юге Сахалина. Эпицентр находился в 20 километрах северо-западнее мыса Крильон – самой южной точки острова. Очаг подземных толчков располагался на глубине 15 километров", - сообщила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. По информации собеседницы агентства, землетрясение силой 2 балла могли ощутить жители села Шебунино в Невельском районе.

https://ria.ru/20231104/zemletryasenie-1907359252.html

сахалин

невельский район

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сахалин, невельский район, происшествия, елена семенова, российская академия наук