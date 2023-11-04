Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил, что Запад не пытался склонить его к переговорам с Россией - РИА Новости, 04.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:01 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/zelenskiy-1907475776.html
Зеленский заявил, что Запад не пытался склонить его к переговорам с Россией
Зеленский заявил, что Запад не пытался склонить его к переговорам с Россией - РИА Новости, 04.11.2023
Зеленский заявил, что Запад не пытался склонить его к переговорам с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не испытывает давления со стороны западных лидеров с целью инициировать мирные переговоры с Россией. Об этом он РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T18:01
2023-11-04T18:01
политика
россия
украина
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901990492_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f2bf10e8daaca690af98f0eed2c6ce8.jpg
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не испытывает давления со стороны западных лидеров с целью инициировать мирные переговоры с Россией. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве."Никто сегодня не давит на меня. &lt;…&gt; На сегодняшний день никто из лидеров ЕС, США не давит, чтобы мы сели с Россией разговаривать и что-то отдавали", — заявил он.По словам Зеленского, таких переговоров "нет и не будет"Ранее телеканал NBC со ссылкой на чиновников сообщил, что Соединенные Штаты и Европа обсуждают с Киевом возможность дипломатических контактов с Москвой и то, чем ему придется пожертвовать ради мира.По информации СМИ, американские и европейские чиновники обеспокоены тем, что конфликт, по их мнению, зашел в тупик. Они также не уверены в своей способности оказывать дальнейшую помощь Киеву.
https://ria.ru/20231104/ukraina-1907471151.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901990492_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_4a3ad5d7a8ee0c7621ea104c8f123a89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, украина, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
Политика, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
Зеленский заявил, что Запад не пытался склонить его к переговорам с Россией

Зеленский заявил, что Запад не заставляет его начинать переговоры с Россией

© AP Photo / Virginia MayoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не испытывает давления со стороны западных лидеров с целью инициировать мирные переговоры с Россией. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве.
«
"Никто сегодня не давит на меня. <…> На сегодняшний день никто из лидеров ЕС, США не давит, чтобы мы сели с Россией разговаривать и что-то отдавали", — заявил он.
По словам Зеленского, таких переговоров "нет и не будет"
Ранее телеканал NBC со ссылкой на чиновников сообщил, что Соединенные Штаты и Европа обсуждают с Киевом возможность дипломатических контактов с Москвой и то, чем ему придется пожертвовать ради мира.
По информации СМИ, американские и европейские чиновники обеспокоены тем, что конфликт, по их мнению, зашел в тупик. Они также не уверены в своей способности оказывать дальнейшую помощь Киеву.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
"Ей конец". На Украине возмутились поведением фон дер Ляйен в Киеве
17:36
 
ПолитикаРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала