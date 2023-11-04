https://ria.ru/20231104/zelenskiy-1907475776.html
Зеленский заявил, что Запад не пытался склонить его к переговорам с Россией
Зеленский заявил, что Запад не пытался склонить его к переговорам с Россией - РИА Новости, 04.11.2023
Зеленский заявил, что Запад не пытался склонить его к переговорам с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не испытывает давления со стороны западных лидеров с целью инициировать мирные переговоры с Россией. Об этом он РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T18:01
2023-11-04T18:01
2023-11-04T18:01
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не испытывает давления со стороны западных лидеров с целью инициировать мирные переговоры с Россией. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве."Никто сегодня не давит на меня. <…> На сегодняшний день никто из лидеров ЕС, США не давит, чтобы мы сели с Россией разговаривать и что-то отдавали", — заявил он.По словам Зеленского, таких переговоров "нет и не будет"Ранее телеканал NBC со ссылкой на чиновников сообщил, что Соединенные Штаты и Европа обсуждают с Киевом возможность дипломатических контактов с Москвой и то, чем ему придется пожертвовать ради мира.По информации СМИ, американские и европейские чиновники обеспокоены тем, что конфликт, по их мнению, зашел в тупик. Они также не уверены в своей способности оказывать дальнейшую помощь Киеву.
https://ria.ru/20231104/ukraina-1907471151.html
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политика, россия, украина, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
Политика, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
Зеленский заявил, что Запад не пытался склонить его к переговорам с Россией
Зеленский заявил, что Запад не заставляет его начинать переговоры с Россией