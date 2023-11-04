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Бречалов: воспитанники детских домов посетили стенд Удмуртии на ВДНХ - РИА Новости, 04.11.2023
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Удмуртская Республика
 
19:15 04.11.2023 (обновлено: 19:18 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/vystavka-1907487169.html
Бречалов: воспитанники детских домов посетили стенд Удмуртии на ВДНХ
Бречалов: воспитанники детских домов посетили стенд Удмуртии на ВДНХ - РИА Новости, 04.11.2023
Бречалов: воспитанники детских домов посетили стенд Удмуртии на ВДНХ
Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что воспитанники детских домов региона стали первыми гостями стенда республики "Мы из Удмуртии" на международной... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T19:15
2023-11-04T19:18
удмуртская республика
общество
россия
ижевск
александр бречалов
мариинский театр
выставка-форум "россия"
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УФА, 4 ноя - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что воспитанники детских домов региона стали первыми гостями стенда республики "Мы из Удмуртии" на международной выставке-форуме "Россия". "Первые гости нашего стенда – ребята из детских домов Удмуртии – участники соревнований, конкурсов и республиканских проектов. В Москве их ждет большая и насыщенная программа", - сообщил Бречалов в своём Telegram-канале. В его пресс-службе уточнили, что 4 ноября в День народного единства и День государственности региона на выставке-форуме "Россия" открылся стенд "Мы из Удмуртии". На открытие выставки по поручению Бречалова приехала группа из 40 воспитанников детских домов со всей республики. "Сегодня мы познакомим жителей России с теми, кто создает все то, чем гордится Удмуртия. У нас потрясающие люди, работоспособные, трудолюбивые и любящие свою Родину. И этот стенд в первую очередь про них, потому что без труда врачей, педагогов, заводчан, селян ничего бы не получилось", - приводятся слова Бречалова, который открыл стенд региона на выставке. По его словам, каждый гость стенда сможет увидеть и послушать рассказы предпринимателей, сфотографироваться с легендарным мотоциклом "Иж" и понять, чем Удмуртия уникальна. "Готов стать гидом для всех, кто заявится на стенде посетить республику. Хочу отметить всех глав регионов, их команды, правительство России, всех тех, кто приложил столько сил в создание такой замечательной выставки. Приглашаю всех побывать на выставке-форуме "Россия", - добавил Бречалов. В пресс-службе сообщили, что открытие стенда "Мы из Удмуртии" прошло в формате квартирника. Гости стенда смогли в теплой и дружеской обстановке пообщаться с известными в России и мире спортсменами и деятелями культуры – амбассадорами республики: президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко, двукратным призером Олимпийских игр биатлонистом Иваном Черезовым, вратарем сборной России по следж-хоккею Владимиром Каманцевым, балериной и первой солисткой Мариинского театра Еленой Евсеевой. "У нас очень красивый стенд, который вызывает чувство гордости за Удмуртию. Я с большим удовольствием всегда приезжаю домой в Ижевск, потому что это моя родная земля, где живут мои папа и мама. Для меня это счастье, когда я могу вырваться домой, я очень люблю Удмуртию. Я была лично знакома с Михаилом Тимофеевичем Калашниковым и горжусь тем, что я с ним родом из одной республики. Восхищаюсь тем, что он был настолько скромным и простым. Я сегодня увидела людей, которые прославляют Удмуртию, сделали этот край незабываемым. Испытываю огромную гордость, что я из Удмуртии, что это моя родная земля", - процитировали в пресс-службе Евсееву. На стенде представлены те, кто в разные годы создавал и развивал производство, культуру, науку, спорт, запускал успешные предпринимательские и социальные проекты. Здесь же можно увидеть перспективы развития региона – от местного туризма с гастрономическими и музыкальными фестивалями до создания инновационных и наукоемких производств, информирует пресс-служба. "Удмуртия всегда славилась людьми. Талантливыми, добрыми, веселыми, гостеприимными, спортивными. Всеми теми, кто работает на заводах, предприятиях, компаниях региона. У нас очень много талантливых певцов, музыкантов, спортсменов, бизнесменов, фермеров, учителей, врачей, которыми мы гордимся. И я считаю, что каждый из них достоин, чтобы о нем узнала вся Россия", - приводятся слова заслуженного мастера спорта России Владислава Лекомцева. В субботу, в День народного единства, на ВДНХ открылась Международная выставка-форум "Россия", которая продлится до 12 апреля. Свои достижения представили все 89 регионов, а также федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. На выставке будет работать и стенд Московской области.
https://ria.ru/20231101/udmurtiya-1906760500.html
https://ria.ru/20231018/skeytpark-1903709569.html
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общество, россия, ижевск, александр бречалов, мариинский театр, выставка-форум "россия"
Удмуртская Республика, Общество, Россия, Ижевск, Александр Бречалов, Мариинский театр, Выставка-форум "Россия"
Бречалов: воспитанники детских домов посетили стенд Удмуртии на ВДНХ

Бречалов: воспитанники детских домов посетили стенд Удмуртии на выставке Россия

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанк Александр Бречалов
 Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Александр Бречалов. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 4 ноя - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что воспитанники детских домов региона стали первыми гостями стенда республики "Мы из Удмуртии" на международной выставке-форуме "Россия".
«
"Первые гости нашего стенда – ребята из детских домов Удмуртии – участники соревнований, конкурсов и республиканских проектов. В Москве их ждет большая и насыщенная программа", - сообщил Бречалов в своём Telegram-канале.
В его пресс-службе уточнили, что 4 ноября в День народного единства и День государственности региона на выставке-форуме "Россия" открылся стенд "Мы из Удмуртии". На открытие выставки по поручению Бречалова приехала группа из 40 воспитанников детских домов со всей республики.
«
"Сегодня мы познакомим жителей России с теми, кто создает все то, чем гордится Удмуртия. У нас потрясающие люди, работоспособные, трудолюбивые и любящие свою Родину. И этот стенд в первую очередь про них, потому что без труда врачей, педагогов, заводчан, селян ничего бы не получилось", - приводятся слова Бречалова, который открыл стенд региона на выставке.
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Бречалов: в Удмуртии поддержат проекты национально-культурных объединений
1 ноября, 17:32
По его словам, каждый гость стенда сможет увидеть и послушать рассказы предпринимателей, сфотографироваться с легендарным мотоциклом "Иж" и понять, чем Удмуртия уникальна. "Готов стать гидом для всех, кто заявится на стенде посетить республику. Хочу отметить всех глав регионов, их команды, правительство России, всех тех, кто приложил столько сил в создание такой замечательной выставки. Приглашаю всех побывать на выставке-форуме "Россия", - добавил Бречалов.
В пресс-службе сообщили, что открытие стенда "Мы из Удмуртии" прошло в формате квартирника. Гости стенда смогли в теплой и дружеской обстановке пообщаться с известными в России и мире спортсменами и деятелями культуры – амбассадорами республики: президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко, двукратным призером Олимпийских игр биатлонистом Иваном Черезовым, вратарем сборной России по следж-хоккею Владимиром Каманцевым, балериной и первой солисткой Мариинского театра Еленой Евсеевой.
«
"У нас очень красивый стенд, который вызывает чувство гордости за Удмуртию. Я с большим удовольствием всегда приезжаю домой в Ижевск, потому что это моя родная земля, где живут мои папа и мама. Для меня это счастье, когда я могу вырваться домой, я очень люблю Удмуртию. Я была лично знакома с Михаилом Тимофеевичем Калашниковым и горжусь тем, что я с ним родом из одной республики. Восхищаюсь тем, что он был настолько скромным и простым. Я сегодня увидела людей, которые прославляют Удмуртию, сделали этот край незабываемым. Испытываю огромную гордость, что я из Удмуртии, что это моя родная земля", - процитировали в пресс-службе Евсееву.
Скейтборд - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Первый деревенский скейтпарк появился в Удмуртии по инициативе жителей
18 октября, 21:48
На стенде представлены те, кто в разные годы создавал и развивал производство, культуру, науку, спорт, запускал успешные предпринимательские и социальные проекты. Здесь же можно увидеть перспективы развития региона – от местного туризма с гастрономическими и музыкальными фестивалями до создания инновационных и наукоемких производств, информирует пресс-служба.
"Удмуртия всегда славилась людьми. Талантливыми, добрыми, веселыми, гостеприимными, спортивными. Всеми теми, кто работает на заводах, предприятиях, компаниях региона. У нас очень много талантливых певцов, музыкантов, спортсменов, бизнесменов, фермеров, учителей, врачей, которыми мы гордимся. И я считаю, что каждый из них достоин, чтобы о нем узнала вся Россия", - приводятся слова заслуженного мастера спорта России Владислава Лекомцева.
В субботу, в День народного единства, на ВДНХ открылась Международная выставка-форум "Россия", которая продлится до 12 апреля. Свои достижения представили все 89 регионов, а также федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. На выставке будет работать и стенд Московской области.
Открытие выставки-форума "Россия" на ВДНХ
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители смогут увидеть новые уникальные объекты, построенные к выставке. Среди них — галерея "Достижения России"

Павильон с экспозицией Достижения России

Посетители смогут увидеть новые уникальные объекты, построенные к выставке. Среди них — галерея "Достижения России"

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гости Международной выставки-форума "Россия" приняли участие в масштабном флешмобе. Профессиональные танцоры обучили посетителей несложным танцевальным движениям сразу на десяти площадках ВДНХ.

Выставка Россия. Церемония открытия экспозиции РДДМ и РСВ

Гости Международной выставки-форума "Россия" приняли участие в масштабном флешмобе. Профессиональные танцоры обучили посетителей несложным танцевальным движениям сразу на десяти площадках ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

В зоне Универмага (павильон № 75) будут представлены лучшие российские товары, в зоне российских брендов одежды можно будет увидеть лучшие коллекции модной индустрии.

Международная выставка-форум Россия

В зоне Универмага (павильон № 75) будут представлены лучшие российские товары, в зоне российских брендов одежды можно будет увидеть лучшие коллекции модной индустрии.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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3 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В первый день выставки состоится открытие гастрономического фестиваля "Россия — территория вкуса" в новом павильоне "Дом российской кухни".

Международная выставка-форум Россия

В первый день выставки состоится открытие гастрономического фестиваля "Россия — территория вкуса" в новом павильоне "Дом российской кухни".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

На выставке также представлены футболки, пуховики, толстовки, шапки, рисунки и надписи, которые посвящены отдельным регионам страны, а также мерч с логотипами выставки.

Международная выставка-форум Россия

На выставке также представлены футболки, пуховики, толстовки, шапки, рисунки и надписи, которые посвящены отдельным регионам страны, а также мерч с логотипами выставки.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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5 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Инсталляция "Живая карта России" будет воспроизводить видеоматериалы: от карты России, исполненной в стиле вышитого полотна с многообразием национальных узоров, до коротких роликов, представляющих регионы страны.

Участница выставки на стенде выставки Россия

Инсталляция "Живая карта России" будет воспроизводить видеоматериалы: от карты России, исполненной в стиле вышитого полотна с многообразием национальных узоров, до коротких роликов, представляющих регионы страны.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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6 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Для посетителей также начнут работать экспозиции российских министерств, крупнейших компаний и госкорпораций, где все желающие смогут ознакомиться с прогрессом страны в разных отраслях.

Работа выставки Россия

Для посетителей также начнут работать экспозиции российских министерств, крупнейших компаний и госкорпораций, где все желающие смогут ознакомиться с прогрессом страны в разных отраслях.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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7 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

В рамках образовательной программы выставки 4-6 ноября состоится марафон "Знание.Первые", организованный Российским обществом "Знание".

Участники выставки в национальных костюмах фотографируются на фоне стенда выставки Россия

В рамках образовательной программы выставки 4-6 ноября состоится марафон "Знание.Первые", организованный Российским обществом "Знание".

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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8 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Российское движение детей и молодежи "Движение первых" и АНО "Россия — страна возможностей" ждут в совместном павильоне на выставке "Россия" на ВДНХ несколько миллионов человек с экскурсиями.

Стенд Автомобиль глазами химика-материаловеда на выставке Россия

Российское движение детей и молодежи "Движение первых" и АНО "Россия — страна возможностей" ждут в совместном павильоне на выставке "Россия" на ВДНХ несколько миллионов человек с экскурсиями.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
9 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Уже получены 100 тысяч заявок от экскурсионных групп, заявил глава движения Григорий Гуров на полях выставки.

Учатсник выставки на открытии экспозиции выставки Россия

Уже получены 100 тысяч заявок от экскурсионных групп, заявил глава движения Григорий Гуров на полях выставки.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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10 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" охватит еще три площадки. Министерство культуры России и АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" заключили соглашение о проведении мероприятий выставки на трех площадках столицы: в Музее кино и Музее Востока, а также в павильоне "РОСИЗО". Для посетителей программы будут бесплатными.

Международная выставка-форум Россия

Выставка "Россия" охватит еще три площадки. Министерство культуры России и АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" заключили соглашение о проведении мероприятий выставки на трех площадках столицы: в Музее кино и Музее Востока, а также в павильоне "РОСИЗО". Для посетителей программы будут бесплатными.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
11 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке покажут футболки и бейсболки с автографами президента РФ Владимира Путина и его цитатами.

Международная выставка-форум Россия

На выставке покажут футболки и бейсболки с автографами президента РФ Владимира Путина и его цитатами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Еще одним ярким событием выставки-форума станут свадьбы на ее территории.

Международная выставка-форум Россия

Еще одним ярким событием выставки-форума станут свадьбы на ее территории.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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13 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

Участники выставки Россия

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
14 из 14

Посетители смогут увидеть новые уникальные объекты, построенные к выставке. Среди них — галерея "Достижения России"

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 14

Гости Международной выставки-форума "Россия" приняли участие в масштабном флешмобе. Профессиональные танцоры обучили посетителей несложным танцевальным движениям сразу на десяти площадках ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 14

В зоне Универмага (павильон № 75) будут представлены лучшие российские товары, в зоне российских брендов одежды можно будет увидеть лучшие коллекции модной индустрии.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
3 из 14

В первый день выставки состоится открытие гастрономического фестиваля "Россия — территория вкуса" в новом павильоне "Дом российской кухни".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 14

На выставке также представлены футболки, пуховики, толстовки, шапки, рисунки и надписи, которые посвящены отдельным регионам страны, а также мерч с логотипами выставки.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
5 из 14

Инсталляция "Живая карта России" будет воспроизводить видеоматериалы: от карты России, исполненной в стиле вышитого полотна с многообразием национальных узоров, до коротких роликов, представляющих регионы страны.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
6 из 14

Для посетителей также начнут работать экспозиции российских министерств, крупнейших компаний и госкорпораций, где все желающие смогут ознакомиться с прогрессом страны в разных отраслях.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
7 из 14

В рамках образовательной программы выставки 4-6 ноября состоится марафон "Знание.Первые", организованный Российским обществом "Знание".

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
8 из 14

Российское движение детей и молодежи "Движение первых" и АНО "Россия — страна возможностей" ждут в совместном павильоне на выставке "Россия" на ВДНХ несколько миллионов человек с экскурсиями.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
9 из 14

Уже получены 100 тысяч заявок от экскурсионных групп, заявил глава движения Григорий Гуров на полях выставки.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
10 из 14

Выставка "Россия" охватит еще три площадки. Министерство культуры России и АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" заключили соглашение о проведении мероприятий выставки на трех площадках столицы: в Музее кино и Музее Востока, а также в павильоне "РОСИЗО". Для посетителей программы будут бесплатными.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
11 из 14

На выставке покажут футболки и бейсболки с автографами президента РФ Владимира Путина и его цитатами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 14

Еще одним ярким событием выставки-форума станут свадьбы на ее территории.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
13 из 14

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
14 из 14
 
Удмуртская РеспубликаОбществоРоссияИжевскАлександр БречаловМариинский театрВыставка-форум "Россия"
 
 
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