https://ria.ru/20231104/vystavka-1907487169.html

Бречалов: воспитанники детских домов посетили стенд Удмуртии на ВДНХ

Бречалов: воспитанники детских домов посетили стенд Удмуртии на ВДНХ - РИА Новости, 04.11.2023

Бречалов: воспитанники детских домов посетили стенд Удмуртии на ВДНХ

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что воспитанники детских домов региона стали первыми гостями стенда республики "Мы из Удмуртии" на международной... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T19:15

2023-11-04T19:15

2023-11-04T19:18

удмуртская республика

общество

россия

ижевск

александр бречалов

мариинский театр

выставка-форум "россия"

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УФА, 4 ноя - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что воспитанники детских домов региона стали первыми гостями стенда республики "Мы из Удмуртии" на международной выставке-форуме "Россия". "Первые гости нашего стенда – ребята из детских домов Удмуртии – участники соревнований, конкурсов и республиканских проектов. В Москве их ждет большая и насыщенная программа", - сообщил Бречалов в своём Telegram-канале. В его пресс-службе уточнили, что 4 ноября в День народного единства и День государственности региона на выставке-форуме "Россия" открылся стенд "Мы из Удмуртии". На открытие выставки по поручению Бречалова приехала группа из 40 воспитанников детских домов со всей республики. "Сегодня мы познакомим жителей России с теми, кто создает все то, чем гордится Удмуртия. У нас потрясающие люди, работоспособные, трудолюбивые и любящие свою Родину. И этот стенд в первую очередь про них, потому что без труда врачей, педагогов, заводчан, селян ничего бы не получилось", - приводятся слова Бречалова, который открыл стенд региона на выставке. По его словам, каждый гость стенда сможет увидеть и послушать рассказы предпринимателей, сфотографироваться с легендарным мотоциклом "Иж" и понять, чем Удмуртия уникальна. "Готов стать гидом для всех, кто заявится на стенде посетить республику. Хочу отметить всех глав регионов, их команды, правительство России, всех тех, кто приложил столько сил в создание такой замечательной выставки. Приглашаю всех побывать на выставке-форуме "Россия", - добавил Бречалов. В пресс-службе сообщили, что открытие стенда "Мы из Удмуртии" прошло в формате квартирника. Гости стенда смогли в теплой и дружеской обстановке пообщаться с известными в России и мире спортсменами и деятелями культуры – амбассадорами республики: президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко, двукратным призером Олимпийских игр биатлонистом Иваном Черезовым, вратарем сборной России по следж-хоккею Владимиром Каманцевым, балериной и первой солисткой Мариинского театра Еленой Евсеевой. "У нас очень красивый стенд, который вызывает чувство гордости за Удмуртию. Я с большим удовольствием всегда приезжаю домой в Ижевск, потому что это моя родная земля, где живут мои папа и мама. Для меня это счастье, когда я могу вырваться домой, я очень люблю Удмуртию. Я была лично знакома с Михаилом Тимофеевичем Калашниковым и горжусь тем, что я с ним родом из одной республики. Восхищаюсь тем, что он был настолько скромным и простым. Я сегодня увидела людей, которые прославляют Удмуртию, сделали этот край незабываемым. Испытываю огромную гордость, что я из Удмуртии, что это моя родная земля", - процитировали в пресс-службе Евсееву. На стенде представлены те, кто в разные годы создавал и развивал производство, культуру, науку, спорт, запускал успешные предпринимательские и социальные проекты. Здесь же можно увидеть перспективы развития региона – от местного туризма с гастрономическими и музыкальными фестивалями до создания инновационных и наукоемких производств, информирует пресс-служба. "Удмуртия всегда славилась людьми. Талантливыми, добрыми, веселыми, гостеприимными, спортивными. Всеми теми, кто работает на заводах, предприятиях, компаниях региона. У нас очень много талантливых певцов, музыкантов, спортсменов, бизнесменов, фермеров, учителей, врачей, которыми мы гордимся. И я считаю, что каждый из них достоин, чтобы о нем узнала вся Россия", - приводятся слова заслуженного мастера спорта России Владислава Лекомцева. В субботу, в День народного единства, на ВДНХ открылась Международная выставка-форум "Россия", которая продлится до 12 апреля. Свои достижения представили все 89 регионов, а также федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. На выставке будет работать и стенд Московской области.

https://ria.ru/20231101/udmurtiya-1906760500.html

https://ria.ru/20231018/skeytpark-1903709569.html

россия

ижевск

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, ижевск, александр бречалов, мариинский театр, выставка-форум "россия"