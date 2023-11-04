Бречалов: воспитанники детских домов посетили стенд Удмуртии на ВДНХ

УФА, 4 ноя - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что воспитанники детских домов региона стали первыми гостями стенда республики "Мы из Удмуртии" на международной выставке-форуме "Россия". "Первые гости нашего стенда – ребята из детских домов Удмуртии – участники соревнований, конкурсов и республиканских проектов. В Москве их ждет большая и насыщенная программа", - сообщил Бречалов в своём Telegram-канале. В его пресс-службе уточнили, что 4 ноября в День народного единства и День государственности региона на выставке-форуме "Россия" открылся стенд "Мы из Удмуртии". На открытие выставки по поручению Бречалова приехала группа из 40 воспитанников детских домов со всей республики. "Сегодня мы познакомим жителей России с теми, кто создает все то, чем гордится Удмуртия. У нас потрясающие люди, работоспособные, трудолюбивые и любящие свою Родину. И этот стенд в первую очередь про них, потому что без труда врачей, педагогов, заводчан, селян ничего бы не получилось", - приводятся слова Бречалова, который открыл стенд региона на выставке. По его словам, каждый гость стенда сможет увидеть и послушать рассказы предпринимателей, сфотографироваться с легендарным мотоциклом "Иж" и понять, чем Удмуртия уникальна. "Готов стать гидом для всех, кто заявится на стенде посетить республику. Хочу отметить всех глав регионов, их команды, правительство России, всех тех, кто приложил столько сил в создание такой замечательной выставки. Приглашаю всех побывать на выставке-форуме "Россия", - добавил Бречалов. В пресс-службе сообщили, что открытие стенда "Мы из Удмуртии" прошло в формате квартирника. Гости стенда смогли в теплой и дружеской обстановке пообщаться с известными в России и мире спортсменами и деятелями культуры – амбассадорами республики: президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко, двукратным призером Олимпийских игр биатлонистом Иваном Черезовым, вратарем сборной России по следж-хоккею Владимиром Каманцевым, балериной и первой солисткой Мариинского театра Еленой Евсеевой. "У нас очень красивый стенд, который вызывает чувство гордости за Удмуртию. Я с большим удовольствием всегда приезжаю домой в Ижевск, потому что это моя родная земля, где живут мои папа и мама. Для меня это счастье, когда я могу вырваться домой, я очень люблю Удмуртию. Я была лично знакома с Михаилом Тимофеевичем Калашниковым и горжусь тем, что я с ним родом из одной республики. Восхищаюсь тем, что он был настолько скромным и простым. Я сегодня увидела людей, которые прославляют Удмуртию, сделали этот край незабываемым. Испытываю огромную гордость, что я из Удмуртии, что это моя родная земля", - процитировали в пресс-службе Евсееву. На стенде представлены те, кто в разные годы создавал и развивал производство, культуру, науку, спорт, запускал успешные предпринимательские и социальные проекты. Здесь же можно увидеть перспективы развития региона – от местного туризма с гастрономическими и музыкальными фестивалями до создания инновационных и наукоемких производств, информирует пресс-служба. "Удмуртия всегда славилась людьми. Талантливыми, добрыми, веселыми, гостеприимными, спортивными. Всеми теми, кто работает на заводах, предприятиях, компаниях региона. У нас очень много талантливых певцов, музыкантов, спортсменов, бизнесменов, фермеров, учителей, врачей, которыми мы гордимся. И я считаю, что каждый из них достоин, чтобы о нем узнала вся Россия", - приводятся слова заслуженного мастера спорта России Владислава Лекомцева. В субботу, в День народного единства, на ВДНХ открылась Международная выставка-форум "Россия", которая продлится до 12 апреля. Свои достижения представили все 89 регионов, а также федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. На выставке будет работать и стенд Московской области.
УФА, 4 ноя - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что воспитанники детских домов региона стали первыми гостями стенда республики "Мы из Удмуртии" на международной выставке-форуме "Россия".
«
"Первые гости нашего стенда – ребята из детских домов Удмуртии – участники соревнований, конкурсов и республиканских проектов. В Москве их ждет большая и насыщенная программа", - сообщил Бречалов в своём Telegram-канале.
В его пресс-службе уточнили, что 4 ноября в День народного единства и День государственности региона на выставке-форуме "Россия" открылся стенд "Мы из Удмуртии". На открытие выставки по поручению Бречалова приехала группа из 40 воспитанников детских домов со всей республики.
«
"Сегодня мы познакомим жителей России с теми, кто создает все то, чем гордится Удмуртия. У нас потрясающие люди, работоспособные, трудолюбивые и любящие свою Родину. И этот стенд в первую очередь про них, потому что без труда врачей, педагогов, заводчан, селян ничего бы не получилось", - приводятся слова Бречалова, который открыл стенд региона на выставке.
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По его словам, каждый гость стенда сможет увидеть и послушать рассказы предпринимателей, сфотографироваться с легендарным мотоциклом "Иж" и понять, чем Удмуртия уникальна. "Готов стать гидом для всех, кто заявится на стенде посетить республику. Хочу отметить всех глав регионов, их команды, правительство России, всех тех, кто приложил столько сил в создание такой замечательной выставки. Приглашаю всех побывать на выставке-форуме "Россия", - добавил Бречалов.
В пресс-службе сообщили, что открытие стенда "Мы из Удмуртии" прошло в формате квартирника. Гости стенда смогли в теплой и дружеской обстановке пообщаться с известными в России и мире спортсменами и деятелями культуры – амбассадорами республики: президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко, двукратным призером Олимпийских игр биатлонистом Иваном Черезовым, вратарем сборной России по следж-хоккею Владимиром Каманцевым, балериной и первой солисткой Мариинского театра Еленой Евсеевой.
«
"У нас очень красивый стенд, который вызывает чувство гордости за Удмуртию. Я с большим удовольствием всегда приезжаю домой в Ижевск, потому что это моя родная земля, где живут мои папа и мама. Для меня это счастье, когда я могу вырваться домой, я очень люблю Удмуртию. Я была лично знакома с Михаилом Тимофеевичем Калашниковым и горжусь тем, что я с ним родом из одной республики. Восхищаюсь тем, что он был настолько скромным и простым. Я сегодня увидела людей, которые прославляют Удмуртию, сделали этот край незабываемым. Испытываю огромную гордость, что я из Удмуртии, что это моя родная земля", - процитировали в пресс-службе Евсееву.
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На стенде представлены те, кто в разные годы создавал и развивал производство, культуру, науку, спорт, запускал успешные предпринимательские и социальные проекты. Здесь же можно увидеть перспективы развития региона – от местного туризма с гастрономическими и музыкальными фестивалями до создания инновационных и наукоемких производств, информирует пресс-служба.
"Удмуртия всегда славилась людьми. Талантливыми, добрыми, веселыми, гостеприимными, спортивными. Всеми теми, кто работает на заводах, предприятиях, компаниях региона. У нас очень много талантливых певцов, музыкантов, спортсменов, бизнесменов, фермеров, учителей, врачей, которыми мы гордимся. И я считаю, что каждый из них достоин, чтобы о нем узнала вся Россия", - приводятся слова заслуженного мастера спорта России Владислава Лекомцева.
В субботу, в День народного единства, на ВДНХ открылась Международная выставка-форум "Россия", которая продлится до 12 апреля. Свои достижения представили все 89 регионов, а также федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. На выставке будет работать и стенд Московской области.
Инсталляция "Живая карта России" будет воспроизводить видеоматериалы: от карты России, исполненной в стиле вышитого полотна с многообразием национальных узоров, до коротких роликов, представляющих регионы страны.
Инсталляция "Живая карта России" будет воспроизводить видеоматериалы: от карты России, исполненной в стиле вышитого полотна с многообразием национальных узоров, до коротких роликов, представляющих регионы страны.
Выставка "Россия" охватит еще три площадки. Министерство культуры России и АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" заключили соглашение о проведении мероприятий выставки на трех площадках столицы: в Музее кино и Музее Востока, а также в павильоне "РОСИЗО". Для посетителей программы будут бесплатными.
Выставка "Россия" охватит еще три площадки. Министерство культуры России и АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" заключили соглашение о проведении мероприятий выставки на трех площадках столицы: в Музее кино и Музее Востока, а также в павильоне "РОСИЗО". Для посетителей программы будут бесплатными.
Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
Инсталляция "Живая карта России" будет воспроизводить видеоматериалы: от карты России, исполненной в стиле вышитого полотна с многообразием национальных узоров, до коротких роликов, представляющих регионы страны.
Выставка "Россия" охватит еще три площадки. Министерство культуры России и АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" заключили соглашение о проведении мероприятий выставки на трех площадках столицы: в Музее кино и Музее Востока, а также в павильоне "РОСИЗО". Для посетителей программы будут бесплатными.
Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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