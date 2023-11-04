https://ria.ru/20231104/vystavka-1907476876.html
Мурманская область показывает свои достижения на выставке-форуме "Россия"
Мурманская область показывает свои достижения на выставке-форуме "Россия" - РИА Новости, 04.11.2023
Мурманская область показывает свои достижения на выставке-форуме "Россия"
Мурманская область в числе других российских регионов представляет на выставке-форуме "Россия" в Москве на ВДНХ свои главные достижения в экономике,... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T18:04
2023-11-04T18:04
2023-11-04T18:25
мурманская область
мурманская область
россия
москва
андрей чибис
алексей чекунков
сергей кириенко
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МУРМАНСК, 4 ноя - РИА Новости. Мурманская область в числе других российских регионов представляет на выставке-форуме "Россия" в Москве на ВДНХ свои главные достижения в экономике, промышленности, науке и культуре, знакомит гостей с главными символами Кольского севера - северным сиянием и атомным ледоколом, а также угощает блюдами арктической кухни, сообщило министерство информационной политики области. В субботу в Москве на территории ВДНХ открылась уникальная выставка-форум "Россия", где представлены важнейшие достижения страны в промышленности, энергетике, агропромышленном комплексе, сферах транспорта, строительства, науке и культуре, международном сотрудничестве. Экспозиция Мурманской области расположена в зоне "В" 75-го павильона. "В экспозиции Мурманской области представлены главные символы Кольского Заполярья: северное сияние, памятник защитникам Советского Заполярья и разбивающий льды атомный ледокол. Внутри ледокола - иммерсивная комната с мультимедийным экраном, посетив которую, можно попасть из прошлого в настоящее региона", - говорится в сообщении. Также в зоне экспозиции созданы интерактивно-информационные фиджитальные зоны, где собраны интересные факты, вдохновляющие истории людей, связавших жизнь с Крайним Севером, представлены промышленные и туристические возможности Мурманской области. Как рассказали в министерстве, посетители стенда Заполярья могут попробовать себя в роли капитана ледокола или командира подводной лодки Северного флота. Стенд презентовали первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко, также его посетили министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и главы других регионов. Глава региона Андрей Чибис отметил, что открытие международной выставки "Россия" - это самое масштабное культурное событие года, где все регионы страны, министерства, огромные компании смогут показать свои достижения жителям и гостям России. "И Мурманская область, безусловно, станет ярким элементом выставки. Нам точно есть чем удивить и заинтересовать посетителей. Наша промышленность, наши крупные проекты, наш Северный флот и наша природа никого не оставят равнодушными. И со всем этим можно будет познакомиться прямо на стенде. Уверен, что после этого многие захотят приехать в Заполярье", - подчеркнул губернатор, слова которого приводятся в сообщении. Кроме того, организованы масштабный гастрономический фестиваль, универмаг и фермерская ярмарка. Здесь гости выставки могут попробовать блюда арктической кухни, приобрести традиционные и современные сувениры региона: обувь из оленьего камуса - пимы, бурки, тапочки, фигурки из теста - козули, деревянные кружки - куксы, шоколад "Медведица". В Доме российской кухни команда рестораторов "Арктик Мун" расскажет о традициях, культуре кухне региона, и презентует несколько блюд, в том числе перлов - северный плов из перловки с олениной, квашеной капустой и брусникой, блины с морошкой и сметаной, солянку с мясом оленя, кедровыми орехами и брусникой, русский суп на огуречном рассоле с форелью и мурманской треской "Калья", чай "Согревайка". Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открывается 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция. День Мурманской области пройдет 22 декабря. Стенд региона станет центром выставки и позволит презентовать его достижения в различных сферах, а также продемонстрировать выступления творческих коллективов и гастрономические особенности региональной кухни.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманская область, россия, москва, андрей чибис, алексей чекунков, сергей кириенко
Мурманская область, Мурманская область, Россия, Москва, Андрей Чибис, Алексей Чекунков, Сергей Кириенко
Мурманская область показывает свои достижения на выставке-форуме "Россия"
Мурманская область показывает свои достижения на выставке-форуме Россия на ВДНХ
МУРМАНСК, 4 ноя - РИА Новости. Мурманская область в числе других российских регионов представляет на выставке-форуме "Россия" в Москве на ВДНХ свои главные достижения в экономике, промышленности, науке и культуре, знакомит гостей с главными символами Кольского севера - северным сиянием и атомным ледоколом, а также угощает блюдами арктической кухни, сообщило министерство информационной политики области.
В субботу в Москве на территории ВДНХ открылась уникальная выставка-форум "Россия", где представлены важнейшие достижения страны в промышленности, энергетике, агропромышленном комплексе, сферах транспорта, строительства, науке и культуре, международном сотрудничестве. Экспозиция Мурманской области расположена в зоне "В" 75-го павильона.
Чибис в Совфеде представил план по развитию Мурманской области
«
"В экспозиции Мурманской области представлены главные символы Кольского Заполярья: северное сияние, памятник защитникам Советского Заполярья и разбивающий льды атомный ледокол. Внутри ледокола - иммерсивная комната с мультимедийным экраном, посетив которую, можно попасть из прошлого в настоящее региона", - говорится в сообщении.
Также в зоне экспозиции созданы интерактивно-информационные фиджитальные зоны, где собраны интересные факты, вдохновляющие истории людей, связавших жизнь с Крайним Севером, представлены промышленные и туристические возможности Мурманской области.
Как рассказали в министерстве, посетители стенда Заполярья могут попробовать себя в роли капитана ледокола или командира подводной лодки Северного флота. Стенд презентовали первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко
, также его посетили министр РФ по развитию Дальнего Востока
и Арктики Алексей Чекунков
и главы других регионов.
Глава региона Андрей Чибис
отметил, что открытие международной выставки "Россия" - это самое масштабное культурное событие года, где все регионы страны, министерства, огромные компании смогут показать свои достижения жителям и гостям России.
«
"И Мурманская область, безусловно, станет ярким элементом выставки. Нам точно есть чем удивить и заинтересовать посетителей. Наша промышленность, наши крупные проекты, наш Северный флот и наша природа никого не оставят равнодушными. И со всем этим можно будет познакомиться прямо на стенде. Уверен, что после этого многие захотят приехать в Заполярье", - подчеркнул губернатор, слова которого приводятся в сообщении.
Кроме того, организованы масштабный гастрономический фестиваль, универмаг и фермерская ярмарка. Здесь гости выставки могут попробовать блюда арктической кухни, приобрести традиционные и современные сувениры региона: обувь из оленьего камуса - пимы, бурки, тапочки, фигурки из теста - козули, деревянные кружки - куксы, шоколад "Медведица".
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В Доме российской кухни команда рестораторов "Арктик Мун" расскажет о традициях, культуре кухне региона, и презентует несколько блюд, в том числе перлов - северный плов из перловки с олениной, квашеной капустой и брусникой, блины с морошкой и сметаной, солянку с мясом оленя, кедровыми орехами и брусникой, русский суп на огуречном рассоле с форелью и мурманской треской "Калья", чай "Согревайка".
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открывается 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
День Мурманской области пройдет 22 декабря. Стенд региона станет центром выставки и позволит презентовать его достижения в различных сферах, а также продемонстрировать выступления творческих коллективов и гастрономические особенности региональной кухни.
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