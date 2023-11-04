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Выставка "Россия" пройдет на ВДНХ с 4 ноября по 12 апреля - РИА Новости, 04.11.2023
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
00:26 04.11.2023 (обновлено: 10:39 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/vystavka-1907367111.html
Выставка "Россия" пройдет на ВДНХ с 4 ноября по 12 апреля
Выставка "Россия" пройдет на ВДНХ с 4 ноября по 12 апреля - РИА Новости, 04.11.2023
Выставка "Россия" пройдет на ВДНХ с 4 ноября по 12 апреля
Выставка-форум "Россия", в рамках которой откроется 131 экспозиция, в том числе экспозиции всех регионов, пройдут экскурсии для посетителей с участием двух... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T00:26
2023-11-04T10:39
выставка-форум "россия"
россия
пермь
кировская область
владимир путин
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Выставка-форум "Россия", в рамках которой откроется 131 экспозиция, в том числе экспозиции всех регионов, пройдут экскурсии для посетителей с участием двух тысяч экскурсоводов, ярмарки, лекции, мастер-классы и свадьбы, откроется на ВДНХ 4 ноября и продлится до 12 апреля, говорится в программе мероприятия. Выставки и экскурсии По словам организаторов, свои экспозиции представит каждый регион России. Ранее сообщалось, что Пермь, например, на своем стенде представила робота, который умеет двигаться и петь пермские песни, Кировская область — робота-динозавра, Ульяновск - макет самолёта, а Волгоградская область - уменьшенную копию скульптуры Родина-Мать. Как сообщалось ранее, посетители смогут отправиться и в виртуальное путешествие по Петербургу на его стенде, и послушать экскурсию от Деда Мороза на стенде Вологды. Всего посетители увидят 89 экспозиций регионов, 21 экспозицию министерств и ведомств и 19 экспозиций компаний. Всего, как отметили организаторы на выставке представят 131 экспозицию. Например, Минприроды в рамках выставки-форума проведет модный показ одежды из переработанных материалов, VK в своем павильоне проведет образовательный трек для школьников и студентов по информационным технологиям, Росатом представит инсталляцию ядерного реактора. Для проведения экскурсий по экспозициям на выставке-форуме будет задействовано больше двух тысяч экскурсоводов. Они смогут провести 12 миллионов гостей по 30 павильонам выставки. У главного входа ВДНХ посетители смогут увидеть инсталляцию "Живая карта России", на территории выставки будет открыта галерея в форме трубы, посвященная главным достижениям России. В новогодние каникулы на главной аллее ВДНХ выставят 90 новогодних елок – одну в честь выставки и 89 в честь каждого российского региона. Региональные елки, как отметили организаторы, будут украшены аутентичными коллекциями в стиле региональных промыслов. Также продукты народных художественных промыслов будут представлены на ярмарке. Еще одна ярмарка будет продуктовой. На ней также будет доступны дегустация. События С 8 ноября по 14 января пройдут Дни регионов, в которые глава каждого субъекта расскажет о достижениях региона. В День добровольца – 5 декабря – начнет работу международный форум гражданского участия "Мы вместе" и одноименная премия. На ней, как сообщалось ранее, пройдёт награждение победителей, в том числе – победителя специальной номинации этого года "Наставничество года". Премию "волонтер года", как сообщили в пресс-службе Росмолодежи, вручит президент России Владимир Путин. С 15 января по 9 февраля 2024 года на выставке-форуме будут проходить Дни российской экономики, в рамках которых лидеры отраслей расскажут о достижениях последних лет. С 12 февраля по 7 марта вице-премьеры, руководители федеральных ведомств расскажут о достижениях в исполнении государственных задач. Также, согласно расписанию деловой программы, организаторы ждут выступление президента России Владимира Путина в марте. Еще одним ярким событием выставки-форума станут свадьбы на ее территории. Как отметили организаторы, свадьбы будут тематическими: с элементами национальных традиций разных народов, церемонии в космической тематике, в тематике современных технологий, также ожидается свадебная церемония "по мотивам первого бала Наташи Ростовой" - героини романа Льва Толстого "Война и мир".
https://ria.ru/20231103/vystavka-1907132280.html
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россия
пермь
кировская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Стенды регионов на выставке-форуме "Россия"
Стенды регионов на выставке-форуме "Россия"
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россия, пермь, кировская область, владимир путин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Россия, Пермь, Кировская область, Владимир Путин, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Выставка-форум "Россия"
Выставка "Россия" пройдет на ВДНХ с 4 ноября по 12 апреля

Выставка "Россия" со 131 экспозицией пройдет на ВДНХ с 4 ноября по 12 апреля

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Выставка-форум "Россия", в рамках которой откроется 131 экспозиция, в том числе экспозиции всех регионов, пройдут экскурсии для посетителей с участием двух тысяч экскурсоводов, ярмарки, лекции, мастер-классы и свадьбы, откроется на ВДНХ 4 ноября и продлится до 12 апреля, говорится в программе мероприятия.

Выставки и экскурсии

По словам организаторов, свои экспозиции представит каждый регион России. Ранее сообщалось, что Пермь, например, на своем стенде представила робота, который умеет двигаться и петь пермские песни, Кировская область — робота-динозавра, Ульяновск - макет самолёта, а Волгоградская область - уменьшенную копию скульптуры Родина-Мать.
Как сообщалось ранее, посетители смогут отправиться и в виртуальное путешествие по Петербургу на его стенде, и послушать экскурсию от Деда Мороза на стенде Вологды.
Всего посетители увидят 89 экспозиций регионов, 21 экспозицию министерств и ведомств и 19 экспозиций компаний. Всего, как отметили организаторы на выставке представят 131 экспозицию.
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Например, Минприроды в рамках выставки-форума проведет модный показ одежды из переработанных материалов, VK в своем павильоне проведет образовательный трек для школьников и студентов по информационным технологиям, Росатом представит инсталляцию ядерного реактора.
Для проведения экскурсий по экспозициям на выставке-форуме будет задействовано больше двух тысяч экскурсоводов. Они смогут провести 12 миллионов гостей по 30 павильонам выставки.
У главного входа ВДНХ посетители смогут увидеть инсталляцию "Живая карта России", на территории выставки будет открыта галерея в форме трубы, посвященная главным достижениям России.
В новогодние каникулы на главной аллее ВДНХ выставят 90 новогодних елок – одну в честь выставки и 89 в честь каждого российского региона. Региональные елки, как отметили организаторы, будут украшены аутентичными коллекциями в стиле региональных промыслов. Также продукты народных художественных промыслов будут представлены на ярмарке. Еще одна ярмарка будет продуктовой. На ней также будет доступны дегустация.
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События

С 8 ноября по 14 января пройдут Дни регионов, в которые глава каждого субъекта расскажет о достижениях региона.
В День добровольца – 5 декабря – начнет работу международный форум гражданского участия "Мы вместе" и одноименная премия. На ней, как сообщалось ранее, пройдёт награждение победителей, в том числе – победителя специальной номинации этого года "Наставничество года". Премию "волонтер года", как сообщили в пресс-службе Росмолодежи, вручит президент России Владимир Путин.
С 15 января по 9 февраля 2024 года на выставке-форуме будут проходить Дни российской экономики, в рамках которых лидеры отраслей расскажут о достижениях последних лет. С 12 февраля по 7 марта вице-премьеры, руководители федеральных ведомств расскажут о достижениях в исполнении государственных задач.
Также, согласно расписанию деловой программы, организаторы ждут выступление президента России Владимира Путина в марте.
Еще одним ярким событием выставки-форума станут свадьбы на ее территории. Как отметили организаторы, свадьбы будут тематическими: с элементами национальных традиций разных народов, церемонии в космической тематике, в тематике современных технологий, также ожидается свадебная церемония "по мотивам первого бала Наташи Ростовой" - героини романа Льва Толстого "Война и мир".
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Выставка-форум "Россия"РоссияПермьКировская областьВладимир ПутинМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Выставка-форум "Россия"
 
 
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