https://ria.ru/20231104/vsu-1907362350.html

СМИ: США тайно отдали ВСУ самую мощную машину для "прорыва" обороны России

СМИ: США тайно отдали ВСУ самую мощную машину для "прорыва" обороны России - РИА Новости, 04.11.2023

СМИ: США тайно отдали ВСУ самую мощную машину для "прорыва" обороны России

США, не объявляя официально, передали ВСУ несколько бронированных машин Assault Breachers для "прорыва" российской обороны, об этом пишет обозреватель Forbes... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T06:52

2023-11-04T06:52

2023-11-04T06:52

специальная военная операция на украине

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украина

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сергей лавров

владимир зеленский

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. США, не объявляя официально, передали ВСУ несколько бронированных машин Assault Breachers для "прорыва" российской обороны, об этом пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс."Соединенные Штаты незаметно передали Украине по крайней мере одну – а возможно, и несколько – своих самых мощных бронемашин", - говорится в статье.Речь, как уточняет Экс, идет о передачи одной, а, возможно, и шести инженерных бронемашин Assault Breacher. "Вполне вероятно, что Белый дом в своих периодических заявлениях относительно военной помощи Украине отнес переданные машины к расплывчатой ​​категории "оборудования для разминирования", — пишет автор.По словам обозревателя, полученные машины для разминирования "засветились" на фотографиях на сайте Владимира Зеленского, сделанных в день Ракетных войск и артиллерии Украины, который отмечается 3 ноября. Однако, как пишет Экс, машины Assault Breacher отсутствовали в официальных списках военной помощи США.Машина создана на основе танка Abrams, она весит 55 тонн и является одной из наиболее защищенных и универсальных машин для прорыва, пишет Экс. Как отмечается в публикации, две бронемашины такого типа могут выполнять задачи, для которых требуются до шести бульдозеров.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.ВСУ пять месяцев пытались наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось.

https://ria.ru/20231104/boepripasy-1907360575.html

https://ria.ru/20231104/ukraina-1907355503.html

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