Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал визит фон дер Ляйен в Киев - РИА Новости, 04.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
18:36 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/vizit-1907480608.html
Песков прокомментировал визит фон дер Ляйен в Киев
Песков прокомментировал визит фон дер Ляйен в Киев - РИА Новости, 04.11.2023
Песков прокомментировал визит фон дер Ляйен в Киев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев, отметил, что оценивать это должны жители... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T18:36
2023-11-04T18:36
выставка-форум "россия"
в мире
киев
украина
россия
урсула фон дер ляйен
дмитрий песков
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907465333_854:801:3072:2048_1920x0_80_0_0_6d742a03cababdb8a2606322623c668c.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев, отметил, что оценивать это должны жители европейских стран, чьи налоги обеспечивают работу руководителя ЕК. "Это не нам нужно относиться. К этому нужно относиться жителям европейских государств, это они на свои налоги содержат госпожу фон дер Ляйен и ее рабочий аппарат", - заявил Песков журналистам на вопрос о том, как следует относиться к визиту фон дер Ляйен на Украину. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее в субботу заявила, что прибыла в Киев, чтобы обсудить путь вступления Украины в ЕС и финансовую поддержку для восстановления страны.
https://ria.ru/20231104/pobeda-1907472625.html
киев
украина
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907465333_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a4032151a73a8cae3f06687151f1b8a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, россия, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков, евросоюз, еврокомиссия, вднх, выставка-форум "россия", москва
Выставка-форум "Россия", В мире, Киев, Украина, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Дмитрий Песков, Евросоюз, Еврокомиссия, ВДНХ, Выставка-форум "Россия", Москва
Песков прокомментировал визит фон дер Ляйен в Киев

Песков о визите фон дер Ляйен в Киев: оценивать европейцам

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выставке-форуме Россия на ВДНХ
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев, отметил, что оценивать это должны жители европейских стран, чьи налоги обеспечивают работу руководителя ЕК.
«
"Это не нам нужно относиться. К этому нужно относиться жителям европейских государств, это они на свои налоги содержат госпожу фон дер Ляйен и ее рабочий аппарат", - заявил Песков журналистам на вопрос о том, как следует относиться к визиту фон дер Ляйен на Украину.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее в субботу заявила, что прибыла в Киев, чтобы обсудить путь вступления Украины в ЕС и финансовую поддержку для восстановления страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выставке-форуме Россия на ВДНХ
Песков заявил о невозможности победы над Россией на поле боя
17:40
 
Выставка-форум "Россия"В миреКиевУкраинаРоссияУрсула фон дер ЛяйенДмитрий ПесковЕвросоюзЕврокомиссияВДНХВыставка-форум "Россия"Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала