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Песков прокомментировал визит фон дер Ляйен в Киев

Песков прокомментировал визит фон дер Ляйен в Киев - РИА Новости, 04.11.2023

Песков прокомментировал визит фон дер Ляйен в Киев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев, отметил, что оценивать это должны жители... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T18:36

2023-11-04T18:36

2023-11-04T18:36

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев, отметил, что оценивать это должны жители европейских стран, чьи налоги обеспечивают работу руководителя ЕК. "Это не нам нужно относиться. К этому нужно относиться жителям европейских государств, это они на свои налоги содержат госпожу фон дер Ляйен и ее рабочий аппарат", - заявил Песков журналистам на вопрос о том, как следует относиться к визиту фон дер Ляйен на Украину. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее в субботу заявила, что прибыла в Киев, чтобы обсудить путь вступления Украины в ЕС и финансовую поддержку для восстановления страны.

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