https://ria.ru/20231104/vizit-1907480608.html
Песков прокомментировал визит фон дер Ляйен в Киев
Песков прокомментировал визит фон дер Ляйен в Киев - РИА Новости, 04.11.2023
Песков прокомментировал визит фон дер Ляйен в Киев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев, отметил, что оценивать это должны жители... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T18:36
2023-11-04T18:36
2023-11-04T18:36
выставка-форум "россия"
в мире
киев
украина
россия
урсула фон дер ляйен
дмитрий песков
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907465333_854:801:3072:2048_1920x0_80_0_0_6d742a03cababdb8a2606322623c668c.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев, отметил, что оценивать это должны жители европейских стран, чьи налоги обеспечивают работу руководителя ЕК. "Это не нам нужно относиться. К этому нужно относиться жителям европейских государств, это они на свои налоги содержат госпожу фон дер Ляйен и ее рабочий аппарат", - заявил Песков журналистам на вопрос о том, как следует относиться к визиту фон дер Ляйен на Украину. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее в субботу заявила, что прибыла в Киев, чтобы обсудить путь вступления Украины в ЕС и финансовую поддержку для восстановления страны.
https://ria.ru/20231104/pobeda-1907472625.html
киев
украина
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907465333_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a4032151a73a8cae3f06687151f1b8a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, россия, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков, евросоюз, еврокомиссия, вднх, выставка-форум "россия", москва
Выставка-форум "Россия", В мире, Киев, Украина, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Дмитрий Песков, Евросоюз, Еврокомиссия, ВДНХ, Выставка-форум "Россия", Москва
Песков прокомментировал визит фон дер Ляйен в Киев
Песков о визите фон дер Ляйен в Киев: оценивать европейцам