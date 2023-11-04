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"Лицемерка": в Сети набросились на фон дер Ляйен после ее заявления в Киеве
"Лицемерка": в Сети набросились на фон дер Ляйен после ее заявления в Киеве - РИА Новости, 04.11.2023
"Лицемерка": в Сети набросились на фон дер Ляйен после ее заявления в Киеве
Пользователи соцсети X раскритиковали очередной визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на Украину и призвали к ее отставке. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T13:59
2023-11-04T13:59
2023-11-04T15:25
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украина
киев
урсула фон дер ляйен
владимир зеленский
еврокомиссия
евросоюз
верховная рада украины
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали очередной визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на Украину и призвали к ее отставке."Рада вернуться в Киев. <...> Я здесь, чтобы обсудить путь вступления Украины в ЕС", — написала глава ЕК в социальной сети X. Она заявила, что обсудит финансовую поддержку для восстановления Украины."Скажешь ему (Владимиру Зеленскому. — Прим. ред.), что все кончено? Наконец-то ты сделала что-то правильно", — сыронизировал комментатор."ЕС не нужны ни ты, ни Украина", — возмутился Ryan O'Reilly."Только не с моими деньгами", — выступил Cloudy против финансовой помощи Украине."Просто уже уходи в отставку, лицемерка!" — добавила Georgia V."Украина уже проиграла. Совершенно оторваны от реальности", — подытожили в беседе.Ранее украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщал, что фон дер Ляйен прибыла в Киев и собирается выступить в Верховной раде.
https://ria.ru/20231104/territorii-1907408450.html
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В мире, Украина, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, Еврокомиссия, Евросоюз, Верховная Рада Украины
"Лицемерка": в Сети набросились на фон дер Ляйен после ее заявления в Киеве
Пользователи Х осудили очередной визит фон дер Ляйен в Киев