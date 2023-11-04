СМИ: США и ЕС обсуждают с Киевом, чем пожертвовать ради сделки с Россией
NBC: Запад и Украина обсуждают, от чего придется отказаться ради мира с Россией
© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. США и Европа обсуждают с Киевом возможность переговоров с Россией и то, от чего ему придется отказаться ради мира, передает телеканал NBC со ссылкой на чиновников.
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"Чиновники из США и Европы стали... говорить с правительством Украины о возможных последствиях мирных переговоров с Россией для завершения войны... Разговоры включали общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности", - говорится в сообщении телеканала.
Некоторые из этих дискуссий состоялись в прошлом месяце во время заседания контактной группы по Украине.
По информации NBC, американские и европейские чиновники обеспокоены тем, что конфликт, по их мнению, зашел в тупик. Они также не уверены в своих способностях оказывать дальнейшую помощь Киеву.
Под контролем России
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"Военные цели Зеленского не соответствуют реальности, и некоторые из его окружения оказывают ему сопротивление. Конфликт должен закончиться контролем России над украинской территорией и урегулированием путем переговоров", — цитируют заявление политика журналисты.
Он добавил, что высказывания военачальника ВСУ Валерия Залужного о ситуации на фронте раскрыли глубокие разногласия внутри украинской верхушки.
Польский полковник Мачей Матысяк в интервью Wirtualna Polska также выразил мнение, что правительству Украины придется пойти на территориальные уступки в ходе переговоров с Россией.
Он добавил, что контрнаступление ВСУ застряло в тупике, а нынешняя тактика украинских главнокомандующих "больше танков и солдат" уже не срабатывает и не приносит успехов. По его мнению, об украинском контрнаступлении можно просто забыть.
Тупиковая ситуация
Как сообщило Politico, республиканцы сочли слова Залужного поводом для пересмотра американской поддержки Киева. По словам сенатора Джоша Хоули, откровенность Залужного "пробила большую брешь" в украинской политике администрации президента США Джо Байдена.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.