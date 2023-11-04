Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США и ЕС обсуждают с Киевом, чем пожертвовать ради сделки с Россией - РИА Новости, 04.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:20 04.11.2023 (обновлено: 14:12 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/ustupki-1907361350.html
СМИ: США и ЕС обсуждают с Киевом, чем пожертвовать ради сделки с Россией
СМИ: США и ЕС обсуждают с Киевом, чем пожертвовать ради сделки с Россией - РИА Новости, 04.11.2023
СМИ: США и ЕС обсуждают с Киевом, чем пожертвовать ради сделки с Россией
США и Европа обсуждают с Киевом возможность переговоров с Россией и то, от чего ему придется отказаться ради мира, передает телеканал NBC со ссылкой на... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T06:20
2023-11-04T14:12
специальная военная операция на украине
россия
украина
валерий залужный
джош хоули
джо байден
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901946248_0:306:2943:1961_1920x0_80_0_0_80e03f58d4ae63a1a730e110ac5e4a38.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. США и Европа обсуждают с Киевом возможность переговоров с Россией и то, от чего ему придется отказаться ради мира, передает телеканал NBC со ссылкой на чиновников."Чиновники из США и Европы стали... говорить с правительством Украины о возможных последствиях мирных переговоров с Россией для завершения войны... Разговоры включали общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности", - говорится в сообщении телеканала.Некоторые из этих дискуссий состоялись в прошлом месяце во время заседания контактной группы по Украине.По информации NBC, американские и европейские чиновники обеспокоены тем, что конфликт, по их мнению, зашел в тупик. Они также не уверены в своих способностях оказывать дальнейшую помощь Киеву.Под контролем РоссииРанее, как сообщило издание Politico, американский сенатор от штата Огайо Джеймса Дэвид Вэнс заявил, что после окончания конфликта часть территории Украины окажется под контролем России."Военные цели Зеленского не соответствуют реальности, и некоторые из его окружения оказывают ему сопротивление. Конфликт должен закончиться контролем России над украинской территорией и урегулированием путем переговоров", — цитируют заявление политика журналисты.Он добавил, что высказывания военачальника ВСУ Валерия Залужного о ситуации на фронте раскрыли глубокие разногласия внутри украинской верхушки.Польский полковник Мачей Матысяк в интервью Wirtualna Polska также выразил мнение, что правительству Украины придется пойти на территориальные уступки в ходе переговоров с Россией.Он добавил, что контрнаступление ВСУ застряло в тупике, а нынешняя тактика украинских главнокомандующих "больше танков и солдат" уже не срабатывает и не приносит успехов. По его мнению, об украинском контрнаступлении можно просто забыть.Тупиковая ситуацияРанее главком ВСУ Валерий Залужный в статье для журнала Economist признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что не надеется на прорыв, хотя по "учебникам НАТО" ВСУ должны были уже "повоевать" в Крыму.Как сообщило Politico, республиканцы сочли слова Залужного поводом для пересмотра американской поддержки Киева. По словам сенатора Джоша Хоули, откровенность Залужного "пробила большую брешь" в украинской политике администрации президента США Джо Байдена.Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
https://ria.ru/20231103/zelenskiy-1907300212.html
https://ria.ru/20231102/zaluzhnyy-1906920601.html
https://ria.ru/20231102/zaluzhnyy-1906888252.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901946248_89:0:2704:1961_1920x0_80_0_0_1616decb6a3b738c30e53f7bff7329c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, валерий залужный, джош хоули, джо байден, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Валерий Залужный, Джош Хоули, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, В мире
СМИ: США и ЕС обсуждают с Киевом, чем пожертвовать ради сделки с Россией

NBC: Запад и Украина обсуждают, от чего придется отказаться ради мира с Россией

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. США и Европа обсуждают с Киевом возможность переговоров с Россией и то, от чего ему придется отказаться ради мира, передает телеканал NBC со ссылкой на чиновников.
«
"Чиновники из США и Европы стали... говорить с правительством Украины о возможных последствиях мирных переговоров с Россией для завершения войны... Разговоры включали общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности", - говорится в сообщении телеканала.
Некоторые из этих дискуссий состоялись в прошлом месяце во время заседания контактной группы по Украине.
По информации NBC, американские и европейские чиновники обеспокоены тем, что конфликт, по их мнению, зашел в тупик. Они также не уверены в своих способностях оказывать дальнейшую помощь Киеву.
Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
СМИ: Зеленский может уступить пост президента новому политику
Вчера, 18:05

Под контролем России

Ранее, как сообщило издание Politico, американский сенатор от штата Огайо Джеймса Дэвид Вэнс заявил, что после окончания конфликта часть территории Украины окажется под контролем России.
«
"Военные цели Зеленского не соответствуют реальности, и некоторые из его окружения оказывают ему сопротивление. Конфликт должен закончиться контролем России над украинской территорией и урегулированием путем переговоров", — цитируют заявление политика журналисты.
Он добавил, что высказывания военачальника ВСУ Валерия Залужного о ситуации на фронте раскрыли глубокие разногласия внутри украинской верхушки.
Польский полковник Мачей Матысяк в интервью Wirtualna Polska также выразил мнение, что правительству Украины придется пойти на территориальные уступки в ходе переговоров с Россией.
Он добавил, что контрнаступление ВСУ застряло в тупике, а нынешняя тактика украинских главнокомандующих "больше танков и солдат" уже не срабатывает и не приносит успехов. По его мнению, об украинском контрнаступлении можно просто забыть.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Эксперт считает, что Залужный пытается выиграть время для ВСУ
2 ноября, 13:08

Тупиковая ситуация

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный в статье для журнала Economist признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что не надеется на прорыв, хотя по "учебникам НАТО" ВСУ должны были уже "повоевать" в Крыму.
Как сообщило Politico, республиканцы сочли слова Залужного поводом для пересмотра американской поддержки Киева. По словам сенатора Джоша Хоули, откровенность Залужного "пробила большую брешь" в украинской политике администрации президента США Джо Байдена.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
В Кремле прокомментировали слова Залужного о тупике на поле боя
2 ноября, 12:07
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВалерий ЗалужныйДжош ХоулиДжо БайденВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала