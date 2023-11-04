https://ria.ru/20231104/ursula-1907396492.html

Глава Еврокомиссии обсудит вступление Украины в ЕС в Киеве

Глава Еврокомиссии обсудит вступление Украины в ЕС в Киеве - РИА Новости, 04.11.2023

Глава Еврокомиссии обсудит вступление Украины в ЕС в Киеве

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что прибыла в Киев, чтобы обсудить путь вступления Украины в ЕС. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T11:27

2023-11-04T11:27

2023-11-04T11:27

в мире

украина

урсула фон дер ляйен

киев

еврокомиссия

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что прибыла в Киев, чтобы обсудить путь вступления Украины в ЕС. "Рада вернуться в Киев... Я здесь, чтобы обсудить путь вступления Украины в ЕС", - написала глава Еврокомиссии в социальной сети X. Она заявила, что обсудит финансовую поддержку для восстановления Украины. Ранее украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщал, что фон дер Ляйен прибыла в Киев и собирается выступить в Верховной раде. Глава Евросовета Шарль Мишель ранее в интервью изданию Spiegel заявлял, что Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в Европейский Союз в 2030 году, даже если это будет непростой задачей, и напомнил, что ряд балканских стран ждут членства уже 20 лет. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что Украина хочет начать переговоры о членстве в Европейском союзе до конца года. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.

https://ria.ru/20231104/ukraina-1907017273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, урсула фон дер ляйен, киев, еврокомиссия