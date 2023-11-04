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Глава Еврокомиссии обсудит вступление Украины в ЕС в Киеве - РИА Новости, 04.11.2023
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11:27 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/ursula-1907396492.html
Глава Еврокомиссии обсудит вступление Украины в ЕС в Киеве
Глава Еврокомиссии обсудит вступление Украины в ЕС в Киеве - РИА Новости, 04.11.2023
Глава Еврокомиссии обсудит вступление Украины в ЕС в Киеве
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что прибыла в Киев, чтобы обсудить путь вступления Украины в ЕС. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T11:27
2023-11-04T11:27
в мире
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урсула фон дер ляйен
киев
еврокомиссия
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что прибыла в Киев, чтобы обсудить путь вступления Украины в ЕС. "Рада вернуться в Киев... Я здесь, чтобы обсудить путь вступления Украины в ЕС", - написала глава Еврокомиссии в социальной сети X. Она заявила, что обсудит финансовую поддержку для восстановления Украины. Ранее украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщал, что фон дер Ляйен прибыла в Киев и собирается выступить в Верховной раде. Глава Евросовета Шарль Мишель ранее в интервью изданию Spiegel заявлял, что Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в Европейский Союз в 2030 году, даже если это будет непростой задачей, и напомнил, что ряд балканских стран ждут членства уже 20 лет. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что Украина хочет начать переговоры о членстве в Европейском союзе до конца года. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
https://ria.ru/20231104/ukraina-1907017273.html
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в мире, украина, урсула фон дер ляйен, киев, еврокомиссия
В мире, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Киев, Еврокомиссия
Глава Еврокомиссии обсудит вступление Украины в ЕС в Киеве

Фон дер Ляйен прибыла в Киев, чтобы обсудить путь вступления Украины в Евросоюз

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что прибыла в Киев, чтобы обсудить путь вступления Украины в ЕС.
"Рада вернуться в Киев... Я здесь, чтобы обсудить путь вступления Украины в ЕС", - написала глава Еврокомиссии в социальной сети X.
Она заявила, что обсудит финансовую поддержку для восстановления Украины.
Ранее украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщал, что фон дер Ляйен прибыла в Киев и собирается выступить в Верховной раде.
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Глава Евросовета Шарль Мишель ранее в интервью изданию Spiegel заявлял, что Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в Европейский Союз в 2030 году, даже если это будет непростой задачей, и напомнил, что ряд балканских стран ждут членства уже 20 лет.
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что Украина хочет начать переговоры о членстве в Европейском союзе до конца года.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
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