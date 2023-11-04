Глава Еврокомиссии прибыла в Киев
Фон дер Ляйен прибыла в Киев, где выступит в украинском парламенте
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев и собирается выступить в Верховной раде, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк в телеграм-канале.
"Сегодня в Киев прибыла президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. Ожидаем ее выступление в парламенте", - написал Железняк.
Как заявил в пятницу депутат Рады Алексей Гончаренко, в субботу ожидается приезд в Киев главы Еврокомиссии, предположительно, она посетит столицу с позитивными решениями относительно начала переговоров о присоединении к ЕС.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель в интервью изданию Spiegel заявлял, что Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в Европейский Союз в 2030 году, даже если это будет непростой задачей, и напомнил, что ряд балканских стран ждут членства уже 20 лет.
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что Украина хочет начать переговоры о членстве в Европейском союзе до конца года.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.