https://ria.ru/20231104/ursula-1907382646.html

Глава Еврокомиссии прибыла в Киев

Глава Еврокомиссии прибыла в Киев - РИА Новости, 04.11.2023

Глава Еврокомиссии прибыла в Киев

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев и собирается выступить в Верховной раде, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк в... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T10:25

2023-11-04T10:25

2023-11-04T11:20

в мире

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урсула фон дер ляйен

киев

еврокомиссия

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев и собирается выступить в Верховной раде, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк в телеграм-канале. "Сегодня в Киев прибыла президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. Ожидаем ее выступление в парламенте", - написал Железняк.Как заявил в пятницу депутат Рады Алексей Гончаренко, в субботу ожидается приезд в Киев главы Еврокомиссии, предположительно, она посетит столицу с позитивными решениями относительно начала переговоров о присоединении к ЕС. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель в интервью изданию Spiegel заявлял, что Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в Европейский Союз в 2030 году, даже если это будет непростой задачей, и напомнил, что ряд балканских стран ждут членства уже 20 лет. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что Украина хочет начать переговоры о членстве в Европейском союзе до конца года. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.

https://ria.ru/20231104/ukraina-1907017273.html

https://ria.ru/20231101/evrosoyuz-1906625720.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, урсула фон дер ляйен, киев, еврокомиссия