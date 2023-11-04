https://ria.ru/20231104/tatarstan-1907402427.html

Национальный музей Татарстана проведет "Ночь культурного единства"

Национальный музей Татарстана проведет "Ночь культурного единства" - РИА Новости, 04.11.2023

Национальный музей Татарстана проведет "Ночь культурного единства"

Национальный музей Татарстана в День народного единства проводит уникальную акцию "Ночь культурного единства", которая объединит сразу несколько музеев и все... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T11:58

2023-11-04T11:58

2023-11-04T11:58

республика татарстан

казань

поволжье

республика татарстан (татарстан)

культура

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КАЗАНЬ, 4 ноя - РИА Новости. Национальный музей Татарстана в День народного единства проводит уникальную акцию "Ночь культурного единства", которая объединит сразу несколько музеев и все виды искусства, сообщает министерство культуры республики. "Главный музей республики участвует в ежегодной всероссийской акции "Ночь искусств". На один вечер музей объединит все виды искусств на своей площадке: 70 событий пройдет в Национальном музее Татарстана и его филиалах", - говорится в сообщении. Свои программы представят театры, культурные центры, модельеры, музыканты, художники, мультипликаторы, поэты, ученые. Это будет один большой перфоманс, где одновременно в разных локациях будут проходить концерты, читки стихов, спектакли, дефиле, мастер-классы, лекции, экскурсии, квесты, квизы и.т.д. В "Ночи культурного единства" участвуют как сам Национальный музей Татарстана, так и его филиалы: музей Горького и Шаляпина, литературный музей Тукая, Дом татарской книги, а также партнеры и друзья музея, которые подготовили мероприятия на своих локациях. В их числе клуб "Шарык", Казанский ТЮЗ, культурное пространство "Искусство жить". Все площадки будут связаны - между ними будет курсировать двухэтажный автобус, чтобы жители и гости Казани могли посетить разные площадки и мероприятия. Как и в предыдущие годы, в эту ночь вход на площадки бесплатный. Мастер-классы по различным направлениям декоративно-прикладного и изобразительного искусства народов Поволжья, научная, театральная, танцевальная, поэтическая, музыкальная мастерские, эстрадный курс, театральные истории, класс ораторского искусства, музыкально-поэтический спектакль, кино, анимация, краеведческая и музейная мастерские, разнообразные экскурсии - это лишь часть того, что ждет в праздничный день гостей музеев Татарстана. Как отмечает минкультуры республики, "Ночь культурного единства" - замечательная возможность отметить День народного единства со всей семьей и познакомиться с самобытной культурной жизнью Татарстана.

https://ria.ru/20230628/goroda-1880515963.html

https://ria.ru/20231030/vystavka-1906151457.html

казань

поволжье

республика татарстан (татарстан)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

казань, поволжье, республика татарстан (татарстан), культура