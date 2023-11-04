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Национальный музей Татарстана проведет "Ночь культурного единства" - РИА Новости, 04.11.2023
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Республика Татарстан
 
11:58 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/tatarstan-1907402427.html
Национальный музей Татарстана проведет "Ночь культурного единства"
Национальный музей Татарстана проведет "Ночь культурного единства" - РИА Новости, 04.11.2023
Национальный музей Татарстана проведет "Ночь культурного единства"
Национальный музей Татарстана в День народного единства проводит уникальную акцию "Ночь культурного единства", которая объединит сразу несколько музеев и все... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T11:58
2023-11-04T11:58
республика татарстан
казань
поволжье
республика татарстан (татарстан)
культура
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КАЗАНЬ, 4 ноя - РИА Новости. Национальный музей Татарстана в День народного единства проводит уникальную акцию "Ночь культурного единства", которая объединит сразу несколько музеев и все виды искусства, сообщает министерство культуры республики. "Главный музей республики участвует в ежегодной всероссийской акции "Ночь искусств". На один вечер музей объединит все виды искусств на своей площадке: 70 событий пройдет в Национальном музее Татарстана и его филиалах", - говорится в сообщении. Свои программы представят театры, культурные центры, модельеры, музыканты, художники, мультипликаторы, поэты, ученые. Это будет один большой перфоманс, где одновременно в разных локациях будут проходить концерты, читки стихов, спектакли, дефиле, мастер-классы, лекции, экскурсии, квесты, квизы и.т.д. В "Ночи культурного единства" участвуют как сам Национальный музей Татарстана, так и его филиалы: музей Горького и Шаляпина, литературный музей Тукая, Дом татарской книги, а также партнеры и друзья музея, которые подготовили мероприятия на своих локациях. В их числе клуб "Шарык", Казанский ТЮЗ, культурное пространство "Искусство жить". Все площадки будут связаны - между ними будет курсировать двухэтажный автобус, чтобы жители и гости Казани могли посетить разные площадки и мероприятия. Как и в предыдущие годы, в эту ночь вход на площадки бесплатный. Мастер-классы по различным направлениям декоративно-прикладного и изобразительного искусства народов Поволжья, научная, театральная, танцевальная, поэтическая, музыкальная мастерские, эстрадный курс, театральные истории, класс ораторского искусства, музыкально-поэтический спектакль, кино, анимация, краеведческая и музейная мастерские, разнообразные экскурсии - это лишь часть того, что ждет в праздничный день гостей музеев Татарстана. Как отмечает минкультуры республики, "Ночь культурного единства" - замечательная возможность отметить День народного единства со всей семьей и познакомиться с самобытной культурной жизнью Татарстана.
https://ria.ru/20230628/goroda-1880515963.html
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казань, поволжье, республика татарстан (татарстан), культура
Республика Татарстан, Казань, Поволжье, Республика Татарстан (Татарстан), Культура
Национальный музей Татарстана проведет "Ночь культурного единства"

Музей Татарстана проведет "Ночь культурного единства", соединяющую все искусства

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКазанский кремль
Казанский кремль - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Казанский кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 4 ноя - РИА Новости. Национальный музей Татарстана в День народного единства проводит уникальную акцию "Ночь культурного единства", которая объединит сразу несколько музеев и все виды искусства, сообщает министерство культуры республики.
"Главный музей республики участвует в ежегодной всероссийской акции "Ночь искусств". На один вечер музей объединит все виды искусств на своей площадке: 70 событий пройдет в Национальном музее Татарстана и его филиалах", - говорится в сообщении.
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Свои программы представят театры, культурные центры, модельеры, музыканты, художники, мультипликаторы, поэты, ученые. Это будет один большой перфоманс, где одновременно в разных локациях будут проходить концерты, читки стихов, спектакли, дефиле, мастер-классы, лекции, экскурсии, квесты, квизы и.т.д.
В "Ночи культурного единства" участвуют как сам Национальный музей Татарстана, так и его филиалы: музей Горького и Шаляпина, литературный музей Тукая, Дом татарской книги, а также партнеры и друзья музея, которые подготовили мероприятия на своих локациях. В их числе клуб "Шарык", Казанский ТЮЗ, культурное пространство "Искусство жить". Все площадки будут связаны - между ними будет курсировать двухэтажный автобус, чтобы жители и гости Казани могли посетить разные площадки и мероприятия. Как и в предыдущие годы, в эту ночь вход на площадки бесплатный.
Мастер-классы по различным направлениям декоративно-прикладного и изобразительного искусства народов Поволжья, научная, театральная, танцевальная, поэтическая, музыкальная мастерские, эстрадный курс, театральные истории, класс ораторского искусства, музыкально-поэтический спектакль, кино, анимация, краеведческая и музейная мастерские, разнообразные экскурсии - это лишь часть того, что ждет в праздничный день гостей музеев Татарстана.
Как отмечает минкультуры республики, "Ночь культурного единства" - замечательная возможность отметить День народного единства со всей семьей и познакомиться с самобытной культурной жизнью Татарстана.
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Республика ТатарстанКазаньПоволжьеРеспублика Татарстан (Татарстан)Культура
 
 
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