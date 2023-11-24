https://ria.ru/20231124/kazan-1911572203.html

Казань: на что посмотреть и куда сходить туристу в столице Татарстана

Достопримечательности Казани 2023: что посмотреть, куда сходить и интересные места для туристов

Казань: на что посмотреть и куда сходить туристу в столице Татарстана

Казань – столица Республики Татарстан, древний город с богатой историей. Что посмотреть туристу в городе самостоятельно, куда можно сходить с ребенком и какие... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T16:10

2023-11-24T16:10

2023-11-24T17:57

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Казань – столица Республики Татарстан, древний город с богатой историей. Что посмотреть туристу в городе самостоятельно, куда можно сходить с ребенком и какие достопримечательности обязательно нужно посетить гостям Казани, – в материале РИА Новости.Достопримечательности КазаниСтолица Татарстана – один из самых многонациональных городов, который нередко называют "перекрестком Востока и Запада". Более чем тысячелетняя история на стыке русских и татарских традиций подарила ему множество интересных и необычных достопримечательностей.Как добраться до КазаниОдним из самых удобных способов добраться до Казани является самолет. Местный аэропорт принимает рейсы из многих крупных населенных пунктов России, а доехать от него до города можно на такси или скоростной электричке.Можно выбрать поезд. Они ходят регулярно из Москвы и других городов, причем в столице Татарстана два железнодорожных вокзала: на Центральный, который находится в исторической части города, приходят поезда, конечным пунктом назначения которых является Казань; Северный вокзал принимает в основном транзитные составы.Еще одним вариантом является автомобиль. Например, из Москвы до Казани около 800 км по федеральной трассе М7. Время в дороге займет примерно 12 часов, по пути можно заехать в Нижний Новгород и Владимир, а вдоль самой трассы достаточно стоянок, автозаправок и кафе.Что посмотреть и где погулять в Казани-2023Основные достопримечательности сосредоточены в центре города или неподалеку от него, поэтому составить самостоятельный маршрут достаточно просто.ТОП интересных мест и улиц с описаниемИз всего многообразия мест можно выделить те, которые обязательно стоит увидеть, если отпуск планируется в столице Татарстана. В частности, это:Музей-заповедник "Казанский Кремль". Древнейшая часть города и одно из главных туристических мест. Он располагается на холме и состоит из комплекса исторических и архитектурных памятников, которые в полной мере раскрывают историю Казани с самых древних времен. Кремль внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО и открыт для посетителей круглосуточно. Именно здесь находятся самые основные достопримечательности города.Башня Сююмбике. Точная дата постройки этой башни неизвестна, но первое упоминание о ней относится к 1703 году. Когда-то она служила в качестве дозорной или сторожевой вышки, а сейчас стала популярной не только благодаря своей великолепной сохранности, но и потому что относится к "падающим" башням, в числе которых Пизанская. Отклонение Сююмбике от оси – почти два метра. Чтобы башня не упала – ее обнесли железным поясом, поэтому любоваться достопримечательностью можно безопасно.Улица Баумана. Местный Арбат – пешеходная улица Баумана. Она расположена в исторической части города и позволяет прочувствовать русско-татарский колорит, благодаря старинным зданиям, множеству кафе и ресторанов с местной кухней, сувенирным лавкам и уличным музыкантам. Начинать прогулку лучше всего от Казанского кремля и дойти до площади Тукая. По пути туристы увидят арт-объект "Конь-страна", драматический театр имени В.И. Качалова, памятник казанскому Коту, скульптуру "Карета Екатерины II", величественное здание Национального банка Татарстана, Богоявленскую колокольню и старый отель "Шаляпин" с установленным рядом памятником этому оперному певцу.Центр семьи "Казан". В центре города, на берегу реки Казанка, стоит здание в виде казана с резными узорами, в котором располагается центральный ЗАГС. Это относительно новая достопримечательность, появившаяся в 2013 году, но вокруг нее всегда много туристов и счастливых молодоженов. Помимо визуальной привлекательности, "Казан" также интересен своей смотровой площадкой, с которой открывается живописный вид на центр Казани.Храм всех религий. Этот комплекс объединяет все мировые религии, но не в качестве святыни, а в качестве своеобразного символа. На протяжении 20 лет он продолжает дополняться и достраиваться, но уже благодаря замысловатой архитектуре и ярким орнаментам стал узнаваемой достопримечательностью Казани.Кремлевская набережная Казани. Набережная реки Казанки преобразилась не так давно. Сначала, в 2011 году, была обустроена Дворцовая площадь, в 2013 – открыта первая очередь новой набережной, а последние работы закончились в 2015 году. Именно тогда же было проведено официальное открытие новой достопримечательности столицы Татарстана и прекрасной прогулочной зоны – Кремлевской набережной. Она принимает туристов круглый год, в том числе и зимой, – в этот период здесь открывается каток.Дворец земледельцев. Еще одна современная достопримечательность Казани, которая появилась в центре города в 2010 году. В эффектном здании, в архитектуре которого прослеживается влияние классицизма, барокко и модерна, располагается татарское Министерство сельского хозяйства и продовольствия, а также подведомственные ему службы, именно поэтому оно и называется Дворцом земледельцев. В вечернее и ночное время он красиво подсвечивается, а вокруг огромного силуэта дерева в центре зажигается мягкий зеленый свет.Центр "Эрмитаж-Казань". Выставочный центр располагается в здании бывшего юнкерского училища, построенного в XIX веке. Здесь постоянно проводятся разнообразные выставки: от персональных до тематических, собранных совместно с другими музеями, такими как Эрмитаж и Третьяковская галерея. Также на базе центра организуются мастер-классы, лекции по искусству, истории и многое другое.Старо-Татарская слобода. Это целый исторический район Казани, протянувшийся между озером Нижний Кабан и площадью Вахитова. Слобода была образована после взятия города Иваном Грозным в 1552 году. Первоначальными жильцами здесь были татарские воины и феодалы. Впоследствии здесь строили свои резиденции промышленники и знатные жители города, именно их домами и усадьбами приезжают полюбоваться туристы. Они органично дополняются торговыми рядами, зданиями бывших предприятий и мечетями.Губернаторский дворец. Находится на территории Казанского кремля рядом с башней Сююмбике. Его история началась в 1836 году, когда Николай I распорядился о строительстве губернаторского дворца. Именно император выбрал для него место и лично контролировал процесс создания. Сейчас это здание служит официальной резиденцией главы Республики Татарстан, поэтому его территория огорожена и закрыта для туристов. Тем не менее, это не мешает полюбоваться дворцом со стороны.Александровский пассаж. Красивейший дом построен в 1880–1883 гг. молодым петербургским архитектором Генрихом Рушем по заказу купца Александрова. На момент появления это было самое дорогое здание в городе, обустроенное по самым современным веяниям: внутри функционировали лифты, было проведено электричество, воздушное отопление и созданы стеклянные потолки. Владел купец пассажем недолго, практически сразу подарил его своей сестре Ольге. Она, в свою очередь, передала здание городу. В пассаже открыли множество магазинов. В начале XX века здесь располагался электрический театр, а в советское время – кинотеатр и типография. Трагическим завершением активной жизни Александровского пассажа стал крупный пожар в середине прошлого века, после которого его забросили и долгое время не пытались реставрировать. Сейчас зданию вернули прежний облик, но внутрь попасть не удастся – оно все еще закрыто.Музеи и театрыПомимо исторических и архитектурных памятников, Казань богата и культурной жизнью. Узнать больше об истории региона и его культуре можно посетив:Музей чак-чака. Один из главных гастрономических символов Татарстана – десерт чак-чак, поэтому у него есть свой собственный музей. Здание небольшое, стилизовано под зажиточный дом конца XIX века. Здесь, во время уютного чаепития, можно узнать об истории появления чак-чака, особенностях его приготовления и широком разнообразии рецептур. На мастер-классах предлагают попробовать самостоятельно приготовить десерт, но записываться необходимо предварительно.Национальный музей Республики Татарстан. Был открыт 5 апреля 1895 года как Казанский городской научно-промышленный музей. Сейчас он располагает одним из крупнейших в России музейных собраний – в его фондах хранится около 940 000 предметов. В экспозициях можно узнать об истории народов Поволжья и Приуралья, государств Древнего мира, увидеть предметы восточной и западной культур, ислама и православия и многое другое.В 2020 году была открыта новая экспозиция, рассказывающая об истории Республики Татарстан с древнейших времен до современности. Посетители могут увидеть и познакомиться с подлинными предметами быта, документами и рукописями разных исторических эпох.Музей естественной истории Татарстана. Он входит в комплекс музеев Казанского кремля и был открыт в 2008 году. Первоначально здесь размещались коллекции из собраний Геологического музея имени А. А. Штукенберга, в дальнейшем экспозиция значительно дополнялась и расширялась. Сейчас постоянная выставка занимает 12 залов, посетителям предлагается изучить минералы, экземпляры метеоритов, скелеты древних животных и останки самых первых живых организмом планеты.Музей военной техники под открытым небом. Этот музей располагается в парке Победы, все желающие могут посетить его свободно и бесплатно. В экспозиции представлены как подлинные исторические экспонаты, так и макеты. В частности, здесь можно увидеть продукцию авиазавода имени С.П. Горбунова, биплан ПО-2, систему полевой артиллерии "Катюша", реактивные истребители МиГ, бронетранспортеры, а также коллекцию танков, в том числе легендарный Т-34.Театр кукол "Экият". "Экият" в переводе с татарского языка означает "сказка", что полностью соответствует местному театру кукол. Он был основан в 1934 году и с того времени постоянно развивается. На данный момент репертуар театра включает более 50 сказок, которые основаны как на фольклоре, так и на произведениях современных авторов. Представления проводятся на русском и татарском языках и делятся по возрастным категориям, есть и непродолжительные спектакли для самых маленьких зрителей.Театр оперы и балета имени Мусы Джалиля. История театра продолжительна и многогранна. Все началось с небольшого деревянного здания, которое было построено по заказу помещика Есипова под Казанью. Долго оно не простояло, но начало дальнейшего культурного развития было положено. Каменное здание появилось в 1842 году, в том же году на его сцене был проведен первый спектакль казанской труппы артистов – опера "Жизнь за царя". К сожалению, два крупных пожара в 1894 и 1919 годах нанесли огромный ущерб театральному фонду и здание стало использоваться только гастролирующими артистами. Возродилась местная оперная культура в 1956 году, когда появилось новое здание театра. Сейчас репертуар включает в себя и русскую классику, и мировые шедевры, и национальные татарские постановки.Парки и садыЧтобы отдохнуть от экскурсий и музеев, можно прогуляться по одному из парков Казани, в числе которых:Парк 1000-летия. Круглую дату в 1000 лет Казань отпраздновала в 2005 году, именно тогда и появился этот парк, который еще иногда называют Миллениум. Он объединяет в себе несколько тематических садов: "Сад Зарождения" отражает историю возникновения в этих местах древнего государства, "Восточный сад" иллюстрирует национальный татарский стиль, "Сад печали" состоит из плакучих ив, в "Саду любви" назначают свидания, а в "Саду Майдан" – деловые встречи. Также есть "Сад непрерывного цветения", он разбит на холме и состоит из цветов и кустарников, которые образуют рельеф исторической Казани.Парк имени Горького. Центральный парк, в который приходят гулять как местные жители, так и туристы. Здесь много деревьев, есть спортивные площадки, установлен самый большой фонтан в городе. В теплое время года можно взять ролики и велосипед на прокат, а зимой на территории парка открывается каток.Парк Победы. Освоение территории, где сейчас располагается парк, началось в 1970-х гг. Тогда было высажено ровно 1418 деревьев – именно столько дней и ночей длилась Великая Отечественная война. Строительство мемориального комплекса закончили к 1995 году и с того времени парк постоянно облагораживается. Сейчас это обширная зеленая территория с музеем военной техники, обустроенными аллеями и множеством памятников и скульптур.Мечети, соборы и храмыРелигиозных памятников в столице Татарстана много, особо значимыми как для простых туристов, так и для паломников, считаются:Кул Шариф. Эта действующая мечеть одна из самых узнаваемых достопримечательностей Казани. Располагается она на территории Казанского кремля и, несмотря на то что появилась не так давно (в 2005 году), уже включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На этом месте раньше уже была мечеть, которую разрушили во время взятия города Иваном Грозным. В то время оборону одной из частей Казани возглавлял имам Кул Шариф, чье имя и носит восстановленная святыня. Сама мечеть делится на две части – музейно-экскурсионную и религиозную. Вход открыт для всех желающих, но запрещено приходить с открытыми плечами и коленями, а женщинам также необходимо покрыть голову.Благовещенский собор. Она из древнейших построек Казани, которая, несмотря на неблагоприятную историю и неоднократные реконструкции, во многом сохранилась в первоначальном виде. Храм был построен в 1562 году, тогда же его и освятили. На сегодняшний день в соборе сохранились фрагменты фресковой росписи, в том числе самая древняя известная фреска с изображением Казанской иконы Божией Матери, которая датируется XVII веком. Также при реставрации было найдено татарское надгробие, относящееся к XVI веку, которое вмонтировано в кладку.Петропавловский собор. Красивейший памятник русского барокко первой половины XVIII века. Храм был построен в период с 1723 по 1726 год на месте старой Петропавловской церкви. Первоначально он создавался как обычная приходская церковь, но благодаря интересной и нетипичной архитектуре практически сразу завоевал широкую популярность далеко за пределами города и до сих пор привлекает большое количество туристов.Казанско-Богородицкий монастырь. Обитель основана в 1579 году, в год явления Казанской иконы Божьей Матери. С этой историей связана легенда, согласно которой о месте нахождения иконы рассказала сама дева Мария, явившись во сне к маленькой девочке Матроне. После того, как святыня была найдена, Иван Грозный издал указ о строительстве Богородицкого монастыря. Считается, что первой монахиней здесь стала та самая Матрона. До 1917 года монастырь был женским, но с 2005 года стал мужским.Красивые места в окрестностях КазаниЕсли отпуск планируется продолжительный, а в Казани уже все осмотрено, можно выехать в область – в окрестностях города множество красивых и запоминающихся мест.Голубые озера. Так называется комплекс из трех озер – Большого, Малого и Проточного, располагающийся в 20 км от Казани. В 1994 году он получил статус заповедной зоны. Озера имеют карстовое происхождение и привлекают ежегодно множество туристов и местных жителей благодаря сказочному голубому цвету воды. Ее температура практически не меняется, независимо от времени года держится в районе +4–8 °С, поэтому купаются здесь только настоящие экстремалы, но наибольшую популярность озера завоевали у дайверов.Камское "море" в Лаишево. Если отдых в Казани приходится на летнее время, то можно выделить один день и приехать на "море". Так называется устье реки Камы, которое разлилось на 20 км. В 2016 году здесь оборудовали пляж, появились точки питания, прокат и разнообразная развлекательная инфраструктура для взрослых и детей.Остров-град Свияжск. На острове на реке Свияга располагается город, который когда-то был первой крепостью Ивана Грозного. Сейчас туда можно попасть по асфальтированной дороге, визуально он словно застыл в древних временах. Большое количество исторических церквей, характерная архитектура, небольшие живописные домики – все это привлекает ежегодно тысячи туристов. На территории Свияжска есть гостиницы и кафе, поэтому лучше приезжать сюда не на один день, чтобы успеть осмотреть все уголки уникального города.Татарская этнографическая деревня "Татар Авылы". В 50 км от Казани на площади почти в 2 га расположился уникальный этнографический комплекс под открытым небом, открытый в 2009 году. Он воспроизводит жизнь и быт татарской деревни XV–XVI веков и состоит из нескольких небольших домиков, тематических кафе с традиционной кухней и деревянной мельницы постройки времен Великой Отечественной войны. Здесь ежегодно проводятся ярмарки и празднования, организованные по национальным традициям. Можно переночевать, примерить традиционные татарские костюмы, посетить контактный зоопарк.Резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы. Если поездка в Казань приходится на зиму, то окунуться в новогоднюю татарскую сказку можно в гостях у национальных Деда Мороза (Кыш Бабая) и Снегурочки (Кар Кызы). Поездка в резиденцию этих сказочных персонажей понравится и взрослым, и детям. Программа подразумевает посещение главного дома, экскурсию внутри и на улице. Потратить на поездку придется целый день, так как от Казани резиденция располагается в 70 км.Куда сходить с детьмиМаленькие туристы более придирчивы к отдыху и одних экскурсий может быть недостаточно. В Казани достаточно мест, где можно развлечься всей семьей после познавательных прогулок, например:Казанский цирк. В необычном здании в виде летающей тарелки уже несколько десятилетий регулярно проводятся различные цирковые представления. Независимо от времени года, это отличный способ развлечь юных туристов после экскурсий по городу.Аквапарк "Ривьера". Это один из крупнейших аквапарков не только России, но и мира. Он открыт круглый год, для посетителей здесь работают как закрытые, так и открытые бассейны с подогревом, более 50 аттракционов, SPA-услуги и многое другое.Казанский зооботанический сад. В начале XIX века здесь находился простой ботанический сад на базе местного университета, пока студенты не захотели принести сюда животных. С 1920 года он стал развиваться как зоопарк. Сейчас казанский зооботанический сад считается одним из старейших в Европе, здесь можно не только познакомиться с интересными обитателями, но и увидеть редкие экзотические растения.ЭкскурсииМестные частные гиды и турагенты предлагают туристам разнообразные по тематике и маршрутам экскурсии. Это отличный способ увидеть самые интересные места в короткий срок и не упустить ничего интересного.Например, есть программы прогулок по важным историческим достопримечательностям, спортивным объектам, пешие экскурсии по центру города с посещением основных музеев и т.д. Особенно удобно заказывать готовые туры в соседние города и окрестности, в том числе в Иннополис, Елабугу и Йошкар-Олу. Так туристам не придется задумываться о транспорте и времени, зато полностью можно прочувствовать татарский колорит.Самостоятельный маршрут по Казани за один деньПознавательная прогулка по городу составляется с учетом интересов каждого отдельного туриста, но можно составить обобщенный вариант, который позволит посмотреть все самое основное за один день. Начинается маршрут с площади Тукая, далее необходимо немного пройти по ул. Пушкина, прогуляться по скверу им. Тукая, парку 1000-летия Казани и полюбоваться озером Нижний Кабан. После чего можно вернуться обратно к начальной точке и отправиться по ул. Баумана. Она приведет к Казанскому кремлю, после осмотра которого нужно выйти к Дворцу земледельцев и от него к Кремлевской набережной. Далее сделать выбор: дойти до моста Миллениум или отправиться на изучение Старо-Татарской слободы.Такой маршрут получается насыщенным и довольно продолжительным, поэтому рекомендуется по пути сделать перерыв на перекус.Еда и рестораныВ Татарстане есть своя национальная кухня, которая богата на интересные сытные блюда, именно их и рекомендуется продегустировать туристам во время отпуска в Казани. В городе большое количество ресторанов и кафе, подающих блюда местной кухни, в частности стоит обратить на такие лакомства, как:Где остановитьсяВ Казани отлично развита туристическая инфраструктура, в том числе и гостиничная сфера. В центре города большое количество отелей с 4 и 5 звездами, есть варианты подешевле, в том числе и хостелы. Альтернативным местом проживания являются посуточные квартиры. Они сдаются в разных районах города, что позволяет выбрать вариант наиболее удобный для посещения желаемых достопримечательностей. Как правило, последнее выгоднее номера в отеле, особенно для семей и больших компаний.Что привезти из сувенировРеспублика Татарстан очень самобытна, поэтому помимо стандартных магнитов и открыток из отпуска можно привести что-то и более интересное, например:Когда лучше ехатьКазань радушно принимает туристов круглый год. В любой сезон здесь есть что посмотреть и чем заняться, поэтому выбирать время отдыха стоит по своим предпочтениям, учитывая особенности погоды.Зима в Казани, как правило, морозная. В январе температура может достигать -25 °С, но в среднем держится на уровне -15 °С, выпадает много снега, особенно за городом. Весна начинается в марте, средняя температура колеблется от -5 °С до +5 °С. Настоящее весеннее тепло приходит в мае – распускается зелень, цветут деревья и цветы. Но если в этот период планируются поездки на природу – стоит учитывать большое количество клещей и запастись подходящей одеждой и репеллентами. Лето в Татарстане преимущественно солнечное и теплое, температура держится около +25 °С, дожди редкие. А еще в июне татары празднуют шумный праздник Сабантуй, поэтому это идеальное время, чтобы окунуться в другую культуру. Начало осени сохраняет летнее тепло, зелень сменяется живописной желтизной, сентябрь и начало октября все еще прекрасно подходят для прогулок. В ноябре заметно холодает, учащаются дожди, туристов в этот месяц намного меньше.Советы туристамКазань хоть и имеет свой неповторимый колорит, но во многом похожа на другие российские города и особых правил для туристов не имеет. Тем не менее можно выделить несколько советов, которые помогут провести отдых приятно:

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Артем Смирнов

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