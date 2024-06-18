Казань: куда сходить и что посмотреть, главные достопримечательности

Повседневная жизнь в На территории Казанского кремля у Благовещенского собора

Повседневная жизнь в На территории Казанского кремля у Благовещенского собора

Казань – столица Республики Татарстан, древний город с богатой историей. Что посмотреть туристу в городе самостоятельно, куда можно сходить с ребенком и какие достопримечательности обязательно нужно посетить гостям Казани, – в материале РИА Новости.

Чем знаменита Казань

Казань — один из самых самобытных городов России, где особенно заметно переплетение восточной и европейской культур. Основанная более тысячи лет назад, Казань выросла на пересечении торговых путей и сохранила следы сразу нескольких исторических эпох — от Волжской Булгарии и Казанского ханства до имперского и советского времени.

Именно поэтому в центре города соседствуют православные соборы, мечети с высокими минаретами, купеческие особняки и современные общественные пространства. За последние два десятилетия Казань заметно изменилась: после Универсиады, чемпионата мира по футболу и международных форумов здесь появились новые набережные, транспортная инфраструктура и благоустроенные туристические зоны.

Главным архитектурным символом города остается Казанский Кремль — белокаменный комплекс, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно сочетание исламской и православной традиций во многом формирует уникальный облик современной Казани. Историческое наследие региона подробно представлено в материалах Российской библиотечной ассоциации

Основные факты о Казани Параметр Значение Полное название Город Казань Субъект РФ Республика Татарстан Статус Столица республики, город республиканского значения Дата основания 1005 год Население (2025–2026) 1 300 000 – 1 315 000 чел. Площадь города 425 – 452 км² Плотность населения ~2 800 – 3 100 чел/км² Часовой пояс UTC+3 (МСК) Телефонный код +7 (843) Почтовые индексы 420000, 420001 – 420111 Географические координаты 55°47′ с. ш. 49°07′ в. д. Расстояние до Москвы ~800 – 825 км Климат Умеренно континентальный Река Волга, Казанка

Главные достопримечательности Казани

Столица Татарстана – один из самых многонациональных городов, который нередко называют "перекрестком Востока и Запада". Более чем тысячелетняя история на стыке русских и татарских традиций подарила ему множество интересных и необычных достопримечательностей. Основные достопримечательности сосредоточены в центре города или неподалеку от него, поэтому составить самостоятельный маршрут достаточно просто. Актуальную информацию о событиях, городских маршрутах и туристической инфраструктуре можно посмотреть на официальном туристическом портале Казани

Из всего многообразия мест можно выделить те, которые обязательно стоит увидеть, если отпуск планируется в столице Татарстана.

Казанский кремль

На территории находятся ключевые достопримечательности Казани, такие как мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор и башня Сююмбике.

Мечеть Кул-Шариф

Эта действующая мечеть одна из самых узнаваемых достопримечательностей Казани. Располагается она на территории Казанского кремля. На этом месте раньше уже была мечеть, которую разрушили во время взятия города Иваном Грозным. В то время оборону одной из частей Казани возглавлял имам Кул Шариф, чье имя и носит восстановленная святыня.

Сама мечеть делится на две части – музейно-экскурсионную и религиозную. Вход открыт для всех желающих, но запрещено приходить с открытыми плечами и коленями, а женщинам также необходимо покрыть голову. Актуальный режим работы публикуется на сайте Кремля

Башня Сююмбике и Благовещенский собор

Точная дата постройки башни Сююмбике неизвестна, но первые упоминания о ней в письменных источниках относятся к 1777 году, а на картах она появилась в 1717–1718 годах. Когда-то она служила в качестве дозорной или сторожевой вышки, а сейчас стала популярной не только благодаря своей великолепной сохранности, но и потому что относится к "падающим" башням, в числе которых Пизанская. Отклонение Сююмбике от оси – почти два метра. В XX веке были проведены укрепительные работы: фундамент усилили железобетонными сваями, а внутри стен был заложен металлический каркас. Это остановило дальнейшее движение башни, и сегодня ее состояние стабильно. Однако внутрь башни туристам заходить не разрешают — осмотр возможен только снаружи.

Благовещенский собор - одна из древнейших построек Казани, которая, несмотря на сложную историю и многочисленные реконструкции, сохранила элементы первоначального облика. Храм был построен в 1562 году, тогда же его и освятили. На сегодняшний день в соборе сохранились фрагменты фресковой росписи, в том числе самая древняя известная фреска с изображением Казанской иконы Божией Матери, которая датируется XVII веком. В алтарной стене можно увидеть камень с надгробной эпитафией на арабском языке, относящийся к периоду Казанского ханства.

Центр семьи "Казан"

В центре города, на берегу реки Казанка, стоит здание в виде казана с резными узорами, в котором располагается центральный ЗАГС. Это относительно новая достопримечательность, появившаяся в 2013 году, но вокруг нее всегда много туристов и счастливых молодоженов. Помимо визуальной привлекательности, "Казан" (в разговорной речи — просто "Чаша") также интересен своей смотровой площадкой, с которой открывается живописный вид на центр Казани.

Дворец земледельцев

Еще одна современная достопримечательность Казани, которая появилась в центре города в 2010 году. В эффектном здании, в архитектуре которого смешались ампир и классицизм с элементами барокко и ренессанса, располагается татарское Министерство сельского хозяйства и продовольствия, а также подведомственные ему службы, именно поэтому оно и называется Дворцом земледельцев. В вечернее и ночное время он красиво подсвечивается, а вокруг огромного силуэта дерева в центре зажигается мягкий зеленый свет.

Губернаторский дворец

Находится на территории Казанского кремля рядом с башней Сююмбике. Его история началась в 1836 году, когда Николай I распорядился о строительстве губернаторского дворца. Именно император выбрал для него место и лично контролировал процесс создания. Сейчас это здание служит официальной резиденцией главы Республики Татарстан, поэтому его территория огорожена и закрыта для туристов. Тем не менее, это не мешает полюбоваться дворцом со стороны.

Улица Баумана — казанский Арбат

Местный Арбат – пешеходная улица Баумана. Она расположена в исторической части города и позволяет прочувствовать русско-татарский колорит, благодаря старинным зданиям, множеству кафе и ресторанов с местной кухней, сувенирным лавкам и уличным музыкантам. Начинать прогулку лучше всего от Казанского кремля и дойти до площади Тукая. По пути туристы увидят арт-объект "Конь-страна", драматический театр имени В.И. Качалова, памятник казанскому Коту, скульптуру "Карета Екатерины II", величественное здание Национального банка Татарстана, Богоявленскую колокольню и старый отель "Шаляпин" с установленным рядом памятником этому оперному певцу.

Кремлевская набережная

Набережная реки Казанки преобразилась не так давно. Сначала, в 2011 году, была обустроена Дворцовая площадь, в 2013 – открыта первая очередь новой набережной, а последние работы закончились в 2015 году. Именно тогда же было проведено официальное открытие новой достопримечательности столицы Татарстана и прекрасной прогулочной зоны – Кремлевской набережной. Она принимает туристов круглый год, в том числе и зимой, – в этот период здесь открывается каток.

Старо-Татарская слобода

Это целый исторический район Казани, расположенный между озером Нижний Кабан и каналом-протокой Булак. Слобода была образована после взятия города Иваном Грозным в 1552 году. Первоначально здесь селились купцы, торговцы, представители татарской знати и духовенства. Впоследствии здесь строили свои резиденции промышленники и знатные жители города, именно их домами и усадьбами приезжают полюбоваться туристы. Они органично дополняются торговыми рядами, зданиями бывших предприятий и мечетями.

Площадь Тысячелетия

Площадь Тысячелетия считается одной из главных общественных площадок современной Казани. Свое нынешнее название она получила в 2005 году к празднованию тысячелетия города, хотя формирование площади в ее современных границах началось еще в конце 1990-х годов.

Сегодня здесь проходят крупные городские праздники, концерты и фестивали. Рядом находятся Казанский Кремль, Центральный стадион, городской цирк и станция метро "Кремлевская", что делает площадь важным транспортным и туристическим узлом. Зимой площадь особенно красиво выглядит благодаря праздничной подсветке и сезонным арт-объектам.

Театр Камала

Татарский государственный академический театр имени Галиаскара Камала считается главным национальным театром Татарстана и одним из узнаваемых культурных символов Казани. Театр известен постановками по татарской драматургии, хотя в репертуаре регулярно появляются и современные спектакли. Для зрителей предусмотрен синхронный перевод.

После реконструкции набережной район вокруг театра сильно преобразился. Вечером здесь особенно красиво: подсветка отражается в воде, работают прогулочные зоны и мостики, а сама территория стала одной из фотогеничных в центре Казани.

Топ-15 достопримечательностей Казани Объект Адрес Режим работы Стоимость входа Казанский Кремль (территория) Кремль Ежедневно, территория — круглосуточно Бесплатно Мечеть Кул-Шариф Казанский Кремль Ежедневно 8:00–20:00, в пятницу ограничения во время намаза Бесплатно, музей исламской культуры — от 200 руб. Башня Сююмбике Казанский Кремль Круглосуточно, осмотр снаружи Бесплатно Улица Баумана ул. Баумана Круглосуточно Бесплатно Дворец земледельцев Федосеевская ул., 36 Круглосуточно, осмотр снаружи Бесплатно Центр семьи "Казан" ул. Сибгата Хакима, 4 Ежедневно 10:00-20:00 Смотровая площадка — 200 руб. Храм всех религий поселок Старое Аракчино; ул. Старо-Аракчинская, 4 С 1 мая по 30 сентября: ежедневно 8:00-20:00, с 1 октября по 30 апреля — ежедневно 9:00-18:00. Вход доступен на основе благотворительного пожертвования. Рекомендуемая сумма — от 200 рублей с человека. Музей чак-чака ул. Парижской Коммуны, 18А Ежедневно 10:00-20:00. Посещение по предварительной записи. 500–900 руб. Национальный музей РТ ул. Кремлевская, 2 Вт–вс 10:00–18:00 От 600 руб. Старо-Татарская слобода в районе ул. Каюма Насыри Круглосуточно Бесплатно Парк 1000-летия на пересечении улиц Артема Айдинова, Марселя Салимжанова и Островского. Ежедневно Бесплатно Озеро Кабан (набережная) Набережная Нижнего Кабана Круглосуточно Бесплатно Аквапарк "Ривьера" пр. Фатыха Амирхана, 1 Ежедневно, 9:00-21:00, взимний период: 10:00-21:00 Цены на билеты зависят от дня недели, выбранного тарифа, категории посетителя и сезона. Театр кукол "Экият" ул. Петербургская, 57 По расписанию от 200 руб. Казанский зооботсад ул. Хади Такташа, 112 Ежедневно 8:30-20:00 от 500 руб.

Музеи Казани: куда сходить и что посмотреть

Помимо исторических и архитектурных памятников, Казань богата и культурной жизнью. Актуальные выставки и расписание музейных событий публикуются на официальном портале музеев Татарстана

Национальный музей Республики Татарстан

Был открыт 5 апреля 1895 года как Казанский городской научно-промышленный музей. Сейчас он располагает одним из крупнейших в России музейных собраний – в его фондах хранится около 960 000 предметов. В экспозициях можно узнать об истории народов Поволжья и Приуралья, государств Древнего мира, увидеть предметы восточной и западной культур, ислама и православия и многое другое.

В 2020 году была открыта новая экспозиция, рассказывающая об истории Республики Татарстан с древнейших времен до современности. Посетители могут увидеть и познакомиться с подлинными предметами быта, документами и рукописями разных исторических эпох.

Музей чак-чака

Один из главных гастрономических символов Татарстана – десерт чак-чак, поэтому у него есть свой собственный музей. Здание небольшое, стилизовано под зажиточный дом конца XIX века. Здесь, во время уютного чаепития, можно узнать об истории появления чак-чака, особенностях его приготовления и широком разнообразии рецептур. На мастер-классах предлагают попробовать самостоятельно приготовить десерт, но записываться необходимо предварительно.

Музей социалистического быта

Музей социалистического быта посвящен повседневной жизни позднего СССР. Экспозиция отличается интерактивным форматом: многие предметы можно рассматривать вблизи, трогать и фотографировать.

В коллекции собраны одежда, пластинки, магнитофоны, музыкальные инструменты, советские плакаты и десятки бытовых предметов 1970–1980-х годов. Экспозиция скорее напоминает жилую квартиру той эпохи, чем традиционный музей. Именно благодаря такой подаче музей стал популярным среди туристов. Здесь регулярно проводят тематические встречи, музыкальные вечера и небольшие выставки.

Центр "Эрмитаж-Казань"

Выставочный центр располагается в здании бывшего юнкерского училища, построенного в XIX веке. Здесь постоянно проводятся разнообразные выставки: от персональных до тематических, собранных совместно с другими музеями, такими как Эрмитаж и Третьяковская галерея. Также на базе центра организуются мастер-классы, лекции по искусству, истории и многое другое.

Мечети, соборы и храмы Казани

Казань часто называют городом, где рядом существуют разные религиозные традиции. В центре можно увидеть православные соборы, старинные мечети и современные религиозные комплексы.

Петропавловский собор

© Роман Кручинин Петропавловский собор в Казани © Роман Кручинин Петропавловский собор в Казани

Красивейший памятник русского барокко первой половины XVIII века. Храм был построен в период с 1723 по 1726 год на месте старой Петропавловской церкви. Первоначально он создавался как обычная приходская церковь, но благодаря интересной и нетипичной архитектуре практически сразу завоевал широкую популярность далеко за пределами города и до сих пор привлекает большое количество туристов.

Казанский Богородицкий монастырь

Обитель основана в 1579 году, в год явления Казанской иконы Божьей Матери. С этой историей связана легенда, согласно которой о месте нахождения иконы рассказала сама дева Мария, явившись во сне к маленькой девочке Матроне. После того, как святыня была найдена, Иван Грозный издал указ о строительстве Богородицкого монастыря. Считается, что первой монахиней здесь стала та самая Матрона. До 1917 года монастырь был женским, но с 2007 года стал мужским.

Храм всех религий

© iStock.com / NataliaNaberezhnaia Храм всех религий в Казани © iStock.com / NataliaNaberezhnaia Храм всех религий в Казани

Этот комплекс, который объединяет в себе элементы и символы различных религиозных традиций мира, но не в качестве святыни, а в качестве своеобразного символа. Он задумывался как культурный, духовный и образовательный центр, музей, символизирующий единство и гармонию между различными верованиями человечества. Строительство началось в 1993 году и продолжается до сих пор. Несмотря на то, что комплекс не завершен, его уникальная архитектура и яркие орнаменты сделали его узнаваемой достопримечательностью Казани.

Парки и природные места Казани

Чтобы отдохнуть от экскурсий и музеев, можно прогуляться по одному из парков Казани.

Парк 1000-летия

Круглую дату в 1000 лет Казань отпраздновала в 2005 году, именно тогда и появился этот парк, который еще иногда называют Миллениум. Он объединяет в себе несколько тематических садов: "Сад Зарождения" отражает историю возникновения в этих местах древнего государства, "Восточный сад" иллюстрирует национальный татарский стиль, "Сад печали" состоит из плакучих ив, в "Саду любви" назначают свидания, а в "Саду Майдан" – деловые встречи. Также есть "Сад непрерывного цветения", он разбит на холме и состоит из цветов и кустарников, которые образуют рельеф исторической Казани.

Парк имени Горького

Центральный парк, в который приходят гулять как местные жители, так и туристы. Здесь много деревьев, есть спортивные площадки. В парке работает светомузыкальный фонтан в форме шахматной доски, который привлекает посетителей. В теплое время года можно взять в прокат ролики и велосипед, а зимой — лыжное снаряжение.

Озеро Кабан и набережная

Озеро Кабан — система городских озер, вокруг которых формировалась историческая часть Казани. После реконструкции набережная Нижнего Кабана стала одной из главных прогулочных зон города. Здесь появились деревянные настилы, мостики, смотровые площадки и общественные пространства.

Особую известность получила легенда о сокровищах Казанского ханства, которые якобы спрятаны на дне озера. Вечером набережная эффектно подсвечивается, а район рядом с театром Камала становится одним из самых оживленных мест центра.

Красивые места в окрестностях Казани

Если отпуск планируется продолжительный, а в Казани уже все осмотрено, можно выехать в область – в окрестностях города множество красивых и запоминающихся мест.

Остров-град Свияжск

Остров-град Свияжск расположен на острове, образованном слиянием рек Свияги и Щуки, в месте их впадения в Волгу. В 1551 году по приказу Ивана Грозного здесь была построена крепость как опорный пункт для взятия Казани.

Сейчас туда можно попасть по асфальтированной дороге, визуально он словно застыл в древних временах. Большое количество исторических церквей, характерная архитектура, небольшие живописные домики – все это привлекает ежегодно тысячи туристов. На территории Свияжска есть гостиницы и кафе, поэтому лучше приезжать сюда не на один день, чтобы успеть осмотреть все уголки уникального города. Многие объекты входят в список ЮНЕСКО и федеральных памятников архитектуры. Подробную информацию о маршрутах и экскурсиях можно посмотреть на Visit Tatarstan

Этнокомплекс "Туган Авылым"

В самом сердце Казани расположился уникальный этнографический комплекс под открытым небом, открытый в 2005 году. Комплекс воссоздает атмосферу татарской деревни прошлых веков и состоит из нескольких небольших домиков, тематических кафе с традиционной кухней и деревянной мельницы постройки времен Великой Отечественной войны. Здесь ежегодно проводятся ярмарки и празднования, организованные по национальным традициям. Можно переночевать, примерить традиционные татарские костюмы, посетить контактный зоопарк.

Голубые озера

© Shutterstock/FOTODOM / PhotoJuli86 Голубое озеро в Казани © Shutterstock/FOTODOM / PhotoJuli86 Голубое озеро в Казани

Так называется комплекс из трех озер – Большого, Малого и Проточного, располагающийся в 20 км от Казани. В 1994 году он получил статус заповедной зоны. Озера имеют карстовое происхождение и привлекают ежегодно множество туристов и местных жителей благодаря сказочному голубому цвету воды. Ее температура практически не меняется, независимо от времени года держится в районе +4–8 °С, поэтому купаются здесь только настоящие экстремалы, но наибольшую популярность озера завоевали у дайверов.

Маршруты по Казани

Казань удобно изучать самостоятельно. Центр города компактный, а между основными достопримечательностями можно перемещаться пешком или на метро. Оптимальная продолжительность поездки — от двух до четырех дней. За это время получится увидеть исторический центр, музеи, набережные и окрестности.

Что посмотреть за один день

Познавательная прогулка по городу составляется с учетом интересов каждого отдельного туриста, но можно составить обобщенный вариант, который позволит посмотреть все самое основное за один день. Начинается маршрут с площади Тукая, далее необходимо немного пройти по ул. Пушкина, прогуляться по скверу им. Тукая, парку 1000-летия Казани и полюбоваться озером Нижний Кабан. После чего можно вернуться обратно к начальной точке и отправиться по ул. Баумана. Она приведет к Казанскому кремлю, после осмотра которого нужно выйти к Дворцу земледельцев и от него к Кремлевской набережной. Далее сделать выбор: дойти до моста Миллениум или отправиться на изучение Старо-Татарской слободы.

Такой маршрут получается насыщенным и довольно продолжительным, поэтому рекомендуется по пути сделать перерыв на перекус.

Маршрут по Казани за 1 день Время Объект Что смотреть Время на осмотр 09:00–11:30 Казанский Кремль Кул-Шариф, Сююмбике, Благовещенский собор 2,5 ч 11:30–12:30 Улица Баумана Пешеходная прогулка, сувениры 1 ч 12:30–13:30 Обед Татарская кухня: чак-чак, эчпочмак, казылык 1 ч 13:30–15:00 Старо-Татарская слобода Мечеть Марджани, Дом Шамиля 1,5 ч 15:00–16:00 Дворец земледельцев Осмотр фасада, набережная 1 ч 16:00–17:30 Центр семьи "Казан" Смотровая площадка, набережная Казанки 1,5 ч 17:30–19:00 Парк 1000-летия Вечерняя прогулка 1,5 ч

Маршрут на 2 дня

Двухдневная поездка в Казань позволяет увидеть город спокойнее и глубже, не ограничиваясь только основными туристическими точками. Первый день обычно посвящают прогулке по историческому центру: Казанский Кремль, улица Баумана, набережная и Старо-Татарская слобода.

На второй день многие отправляются в Остров-град Свияжск — один из самых известных исторических маршрутов рядом с Казанью. Альтернативный вариант — посвятить время музеям и современным общественным пространствам города. В удобный маршрут хорошо объединяются Национальный музей Республики Татарстан, выставочный центр Эрмитаж-Казань и прогулка по набережной Озера Кабан.

Летом особенно популярны вечерние прогулки по Кремлевской набережной. После заката центр города преображается благодаря архитектурной подсветке, а сама набережная становится одной из самых оживленных точек Казани. Тем, кто путешествует с детьми, лучше заранее покупать билеты в популярные места — например, в аквапарк или Татарский государственный театр кукол "Экият". В выходные и высокий сезон свободных мест может не быть.

Куда сходить с детьми

Маленькие туристы более придирчивы к отдыху и одних экскурсий может быть недостаточно. В Казани достаточно мест, где можно развлечься всей семьей после познавательных прогулок, например:

Казанский цирк. В необычном здании в виде летающей тарелки уже несколько десятилетий регулярно проводятся различные цирковые представления. Независимо от времени года, это отличный способ развлечь юных туристов после экскурсий по городу.

В необычном здании в виде летающей тарелки уже несколько десятилетий регулярно проводятся различные цирковые представления. Независимо от времени года, это отличный способ развлечь юных туристов после экскурсий по городу. Аквапарк "Ривьера". Это один из крупнейших аквапарков России. Он открыт круглый год, для посетителей здесь работают как закрытые, так и открытые бассейны с подогревом, более 50 аттракционов, SPA-услуги и многое другое.

Это один из крупнейших аквапарков России. Он открыт круглый год, для посетителей здесь работают как закрытые, так и открытые бассейны с подогревом, более 50 аттракционов, SPA-услуги и многое другое. Казанский зооботанический сад. Основан в 1806 году как ботанический сад при Казанском университете. В 1825 году появился зоосад, а в 1931 году оба учреждения объединились в единый зооботанический сад. Сейчас казанский зооботанический сад считается одним из старейших в Европе, здесь можно не только познакомиться с интересными обитателями, но и увидеть редкие экзотические растения.

Особенно популярны аквапарки, цирк, интерактивные музеи и прогулки по набережным. Большинство семейных объектов находится недалеко от центра.

Куда сходить с детьми в Казани Объект Возраст Стоимость Особенности Аквапарк "Ривьера" 3+ Зависит от выбранного тарифа Горки, аттракционы, бассейны Театр кукол "Экият" 2–10 лет от 200 руб. Сказочный замок-здание Казанский зооботсад 2+ От 500 руб. Животные, ботанический сад Казанский цирк 3+ от 1000 руб. Классические цирковые программы Центр семьи "Казан" 5+ Смотровая площадка — 200 руб. Смотровая, колесо обозрения Музей чак-чака 4+ 500–900 руб. Дегустация, интерактив

Советы туристам

Казань хоть и имеет свой неповторимый колорит, но во многом похожа на другие российские города и особых правил для туристов не имеет. Тем не менее, можно выделить несколько советов, которые помогут провести отдых приятно.

Чтобы сэкономить на еде, но все равно попробовать местные блюда и выпечку, можно заменить рестораны столовыми. Их в Казани большое количество, многие располагаются в центре, в том числе и на ул. Баумана.

Самые разнообразные сувениры можно найти на ул. Баумана и в Старо-Татарской слободе.

Даже если планируется жить в центре города и ходить пешком, хотя бы раз стоит воспользоваться Казанским метро. Многие станции очень красиво оформлены, например ст. "Кремлевская".

Чтобы иметь возможность сфотографироваться на фоне достопримечательностей Казанского кремля и на ул. Баумана без людей, стоит выходить на прогулку в будний день примерно с 7-8 часов утра, это идеальное время для хороших фото.

Как добраться до Казани

Одним из самых удобных способов добраться до Казани является самолет. Местный аэропорт принимает рейсы из многих крупных населенных пунктов России, а доехать от него до города можно на такси или на аэроэкспрессе.

Можно выбрать поезд. Они ходят регулярно из Москвы и других городов, причем в столице Татарстана два железнодорожных вокзала: на Центральный железнодорожный вокзал (Главный вокзал, Казань Пассажирская), который находится в исторической части города, приходят поезда, конечным пунктом назначения которых является Казань; вокзал "Казань-2"(Восстание-Пассажирская) принимает в основном транзитные составы. Еще одним вариантом является автомобиль. Например, из Москвы до Казани около 800 км по федеральной трассе М7. Время в дороге займет примерно 12 часов, по пути можно заехать в Нижний Новгород и Владимир, а вдоль самой трассы достаточно стоянок, автозаправок и кафе. С 2023 года доступна платная трасса М-12 "Восток", которая позволяет сократить время в пути до 6–7 часов.

Где вкусно поесть

© РИА Новости / Григорий Сысоев Ассорти татарских сладостей и выпечки: талкыш калеве, корт, пахлеве, татлы, кош теле, чак-чак, эчпочмак и кыстыбый. Ресторан "Чирэм", Казань © РИА Новости / Григорий Сысоев Ассорти татарских сладостей и выпечки: талкыш калеве, корт, пахлеве, татлы, кош теле, чак-чак, эчпочмак и кыстыбый. Ресторан "Чирэм", Казань

В Татарстане есть своя национальная кухня, которая богата на интересные сытные блюда, именно их и рекомендуется продегустировать туристам во время отпуска в Казани. В городе большое количество ресторанов и кафе, подающих блюда местной кухни, в частности стоит обратить на такие лакомства, как:

эчпочмак (выпечка в виде треугольников с мясом и луком);

перемячи (круглые пирожки с отверстием наверху, начиняют мясным фаршем);

бэлиш (пирог из пресного теста с мясом и картофелем/рисом);

элеш (круглый пирожок с курицей и картофелем);

казылык (сыровяленая колбаса из конины);

тутырма (колбаски из говядины или баранины);

губадия (пирог с рисом, творогом, изюмом и отварными яйцами, в котором начинка выложена слоями);

кыстыбый (пшеничная лепешка с начинкой);

токмач (суп-лапша);

чак-чак;

талкыш калеве (сладкие пирамидки из медово-сахарных нитей);

кош теле (десерт, больше известен как "хворост");

азу и др.

Многие популярные рестораны находятся на улице Баумана, в Старо-Татарской слободе и возле озера Кабан. В центре также много недорогих столовых и пекарен с национальной выпечкой. За традиционными сладостями туристы часто отправляются в гастрономические лавки при музеях и этнокомплексах.

Где остановиться

В Казани отлично развита туристическая инфраструктура, в том числе и гостиничная сфера. В центре города большое количество отелей с 4 и 5 звездами, есть варианты подешевле, в том числе и хостелы. Альтернативным местом проживания являются посуточные квартиры. Они сдаются в разных районах города, что позволяет выбрать вариант наиболее удобный для посещения желаемых достопримечательностей. Как правило, последнее выгоднее номера в отеле, особенно для семей и больших компаний.

Большинство туристов выбирает жилье в центре — возле Кремля, Баумана или станции метро "Площадь Тукая". Для спокойного отдыха подойдут районы возле озера Кабан и Кремлевской набережной. Тем, кто хочет ночную жизнь и рестораны, удобнее останавливаться рядом с Баумана.

Лучшее время для посещения

Казань радушно принимает туристов круглый год. В любой сезон здесь есть что посмотреть и чем заняться, поэтому выбирать время отдыха стоит по своим предпочтениям, учитывая особенности погоды.

Зима в Казани, как правило, морозная. В январе температура может достигать -25 °С, но в среднем держится на уровне -15 °С, выпадает много снега, особенно за городом. Весна начинается в марте, средняя температура колеблется от -5 °С до +5 °С. Настоящее весеннее тепло приходит в мае – распускается зелень, цветут деревья и цветы. Но если в этот период планируются поездки на природу – стоит учитывать большое количество клещей и запастись подходящей одеждой и репеллентами.

Лето в Татарстане преимущественно солнечное и теплое, температура держится около +25 °С, дожди редкие. А еще в июне татары празднуют шумный праздник Сабантуй, поэтому это идеальное время, чтобы окунуться в другую культуру.