https://ria.ru/20231104/spetsoperatsiya-1907385140.html

Боец из Якутии рассказал, как пошел добровольцем в казачий батальон

Боец из Якутии рассказал, как пошел добровольцем в казачий батальон - РИА Новости, 04.11.2023

Боец из Якутии рассказал, как пошел добровольцем в казачий батальон

Чукча по национальности, боец с позывным "Крест", не попав в зону СВО по мобилизации, пошел добровольцем в штурмовой корпус батальона "Скиф" (БАРС-35). РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T10:38

2023-11-04T10:38

2023-11-04T10:38

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СОЛЕДАР (ДНР), 4 ноя - РИА Новости. Чукча по национальности, боец с позывным "Крест", не попав в зону СВО по мобилизации, пошел добровольцем в штурмовой корпус батальона "Скиф" (БАРС-35). "Республика Саха Якутия с Колымы. Пошел добровольцем, хотел пойти по мобилизации – не взяли. Я как малочисленный (народ – ред.). Чукча по национальности. Но весной все получилось. Узнал про батальон "Скиф", что формируется казачий батальон. Сразу взяли. В первый же день меня взяли на разведку, так как стреляю хорошо всю жизнь. С малых лет я охотник. Посмотрели, как стреляю, поставили старшим снайпером", - рассказал "Крест". Боец батальона "Скиф" рассказал, что за время СВО получил уже две медали за особые заслуги. Одну из них за то, что, выполняя задачи по обороне под Соледаром в ДНР, ночью обнаружил приближающиеся три группы противника и открыл огонь по ним, тем самым предотвратил атаку на позиции РФ. "В армии я не служил. У нас там климатические условия такие, что выживаемость у нас в крови, поэтому здесь таких проблем нет", - рассказал боец. Он подчеркнул, что соотечественники поддерживают его как морально, так и гуманитарными грузами. По словам бойца, такая поддержка очень помогает на фронте. По его словам, в казачьем батальоне нет деления на народы и национальности. Четвертого ноября, в День народного единства, в Москве на территории ВДНХ начинает работу Международная выставка-форум "Россия", где будут представлены важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств.

https://ria.ru/20230912/svo-1895547515.html

https://ria.ru/20230712/nagrada-1883788340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, россия, москва, безопасность