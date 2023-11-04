https://ria.ru/20231104/spetsoperatsiya-1907385140.html
Боец из Якутии рассказал, как пошел добровольцем в казачий батальон
Боец из Якутии рассказал, как пошел добровольцем в казачий батальон - РИА Новости, 04.11.2023
Боец из Якутии рассказал, как пошел добровольцем в казачий батальон
Чукча по национальности, боец с позывным "Крест", не попав в зону СВО по мобилизации, пошел добровольцем в штурмовой корпус батальона "Скиф" (БАРС-35). РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T10:38
2023-11-04T10:38
2023-11-04T10:38
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СОЛЕДАР (ДНР), 4 ноя - РИА Новости. Чукча по национальности, боец с позывным "Крест", не попав в зону СВО по мобилизации, пошел добровольцем в штурмовой корпус батальона "Скиф" (БАРС-35). "Республика Саха Якутия с Колымы. Пошел добровольцем, хотел пойти по мобилизации – не взяли. Я как малочисленный (народ – ред.). Чукча по национальности. Но весной все получилось. Узнал про батальон "Скиф", что формируется казачий батальон. Сразу взяли. В первый же день меня взяли на разведку, так как стреляю хорошо всю жизнь. С малых лет я охотник. Посмотрели, как стреляю, поставили старшим снайпером", - рассказал "Крест". Боец батальона "Скиф" рассказал, что за время СВО получил уже две медали за особые заслуги. Одну из них за то, что, выполняя задачи по обороне под Соледаром в ДНР, ночью обнаружил приближающиеся три группы противника и открыл огонь по ним, тем самым предотвратил атаку на позиции РФ. "В армии я не служил. У нас там климатические условия такие, что выживаемость у нас в крови, поэтому здесь таких проблем нет", - рассказал боец. Он подчеркнул, что соотечественники поддерживают его как морально, так и гуманитарными грузами. По словам бойца, такая поддержка очень помогает на фронте. По его словам, в казачьем батальоне нет деления на народы и национальности. Четвертого ноября, в День народного единства, в Москве на территории ВДНХ начинает работу Международная выставка-форум "Россия", где будут представлены важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств.
https://ria.ru/20230912/svo-1895547515.html
https://ria.ru/20230712/nagrada-1883788340.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, москва, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Москва, Безопасность
Боец из Якутии рассказал, как пошел добровольцем в казачий батальон
Боец из Якутии рассказал, как пошел добровольцем в казачий батальон в Донбассе
СОЛЕДАР (ДНР), 4 ноя - РИА Новости. Чукча по национальности, боец с позывным "Крест", не попав в зону СВО по мобилизации, пошел добровольцем в штурмовой корпус батальона "Скиф" (БАРС-35).
"Республика Саха Якутия с Колымы. Пошел добровольцем, хотел пойти по мобилизации – не взяли. Я как малочисленный (народ – ред.). Чукча по национальности. Но весной все получилось. Узнал про батальон "Скиф", что формируется казачий батальон. Сразу взяли. В первый же день меня взяли на разведку, так как стреляю хорошо всю жизнь. С малых лет я охотник. Посмотрели, как стреляю, поставили старшим снайпером", - рассказал "Крест".
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Боец батальона "Скиф" рассказал, что за время СВО получил уже две медали за особые заслуги. Одну из них за то, что, выполняя задачи по обороне под Соледаром в ДНР
, ночью обнаружил приближающиеся три группы противника и открыл огонь по ним, тем самым предотвратил атаку на позиции РФ
.
"В армии я не служил. У нас там климатические условия такие, что выживаемость у нас в крови, поэтому здесь таких проблем нет", - рассказал боец.
Он подчеркнул, что соотечественники поддерживают его как морально, так и гуманитарными грузами. По словам бойца, такая поддержка очень помогает на фронте. По его словам, в казачьем батальоне нет деления на народы и национальности.
Четвертого ноября, в День народного единства, в Москве
на территории ВДНХ начинает работу Международная выставка-форум "Россия", где будут представлены важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств.
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