https://ria.ru/20231104/souchastnik-1907440699.html

Соучастника по делу Шабутдинова объявили в розыск

Соучастника по делу Шабутдинова объявили в розыск - РИА Новости, 04.11.2023

Соучастника по делу Шабутдинова объявили в розыск

Один из соучастников блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова скрылся от следствия и объявлен в розыск, сообщил корреспондент РИА Новости из зала Таганского... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T15:14

2023-11-04T15:14

2023-11-04T15:14

происшествия

россия

аяз шабутдинов

москва

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Один из соучастников блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова скрылся от следствия и объявлен в розыск, сообщил корреспондент РИА Новости из зала Таганского суда Москвы. "Учитывая, что один из предполагаемых соучастников обвиняемого Шабутдинова Алекчеев скрылся от следствия и объявлен в розыск считаю меру пресечения в виде заключения под стражей Шабутдинову обоснованной", - сказал следователь МВД. Ранее в прокуратуре рассказали, что блогеру предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Вину он не признал. "Обвиняемый совместно с соучастниками, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО "Лайк Центр", расположенных на Пресненской набережной, из корыстных побуждений создавал у граждан ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам, реализуемым от имени указанных юридических лиц, что не соответствовало действительности. Блогер предлагал купить различные курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающиеся смогут начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход. Убежденные якобы в высокой результативности образовательных программ восемь граждан заключили договоры возмездного оказания услуг на суммы от 100 тысяч рублей до 1,9 миллиона рублей. Устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности", - сообщили в ведомстве. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что блогера Аяза Шабутдинова задержали до начала суда в Москве. Возглавляемый Шабутдиновым образовательный центр "Лайк Центр" (АНО "Центр развития предпринимательства+") уже был замешан в судебном прецеденте, но до этого в гражданском споре, а не уголовном. Так, житель Читы за 250 тысяч рублей купил там курс по предпринимательству, а, когда после двух блоков решил отказаться от него, получил обратно лишь 20 тысяч рублей, хотя при покупке ему обещали возврат всей суммы. В итоге Верховный суд РФ указал, что покупатель вправе отказаться от курса в процессе его прохождения, оплатив лишь фактически понесенные продавцом расходы. Это стало первым дошедшим до этой инстанции спором с продавцом онлайн-курсов, решение стало прецедентным, поскольку все суды должны учитывать позицию Верховного суда РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, россия, аяз шабутдинов, москва