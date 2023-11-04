https://ria.ru/20231104/sitnikov-1907483994.html
Костромской губернатор обсудил со школьниками становление России
Костромской губернатор обсудил со школьниками становление России - РИА Новости, 04.11.2023
Костромской губернатор обсудил со школьниками становление России
Губернатор Костромской области Сергей Ситников в День народного единства провел экскурсию для школьников и обсудил с ними вопросы становления Российского... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T18:52
2023-11-04T18:52
2023-11-04T18:58
костромская область
костромская область
сергей ситников
россия
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КОСТРОМА, 4 ноя – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников в День народного единства провел экскурсию для школьников и обсудил с ними вопросы становления Российского государства, сообщает администрация региона. В День народного единства для костромских школьников были организованы экскурсии в Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь. С ребятами говорили о роли костромичей в преодолении Смутного времени, в обеспечении безопасности России в разные годы. Одну из экскурсий провел губернатор Костромской области Сергей Ситников. "Историческое событие, которое значительно повлияло на историю нашей страны - окончание Смутного времени, народное ополчение Минина и Пожарского спасло страну от польско-литовских интервентов. И важно отметить, что в ополчении были не только русские, но и татары, чуваши, другие народы", - рассказал школьникам губернатор. По его словам, к тому времени у всех народов было четкое представление, что централизованное русское государство дало им большое количество преимуществ. Они начали развивать ремесла, культуру, многие народы начали заниматься земледелием. Для них это стало большой настоящей Родиной, подчеркнул губернатор. "На протяжении многих веков наша страна формировалась как многонациональная. Происходила ассимиляция. При этом все языки сохранились, вероисповедание сохранилось, культура сохранилась. Между народами сформировалось доброе, спокойное отношение", - подчеркнул глава Костромской области. "А вот европейские страны все прошли через колониальные режимы, через захваты территорий, тяжелые и кровопролитные. У нас страна в этом плане уникальная, людей разных национальностей и народностей большое количество, страна существует как многонациональное государство", - отметил он. После небольшого исторического экскурса школьники вместе с главой региона прошли в палаты бояр Романовых, где смогли задать Ситникову все интересующие их вопросы. Диалог получился максимально открытым и свободным. Ребята рассказали губернатору об общественной работе, которую проводят в школах - в том числе участвуют в различных мероприятиях и акциях, проводимых в поддержку участников специальной военной операции: плетут маскировочные сети, делают блиндажные свечи и сухие души. "Встреча была просто невероятной, очень насыщенной, затронули очень важные темы в наше время – необходимость объединения, важность изучения истории, чтобы не совершать ошибки прошлого. Также затронули личные темы. Безусловно, этот разговор дал некий душевный подъем", - рассказала по итогам встречи учащаяся Алена Мкртчян.
https://ria.ru/20231104/prazdnik-1907237047.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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костромская область, сергей ситников, россия
Костромская область, Костромская область, Сергей Ситников, Россия
КОСТРОМА, 4 ноя – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников в День народного единства провел экскурсию для школьников и обсудил с ними вопросы становления Российского государства, сообщает администрация региона.
В День народного единства для костромских школьников были организованы экскурсии в Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь. С ребятами говорили о роли костромичей в преодолении Смутного времени, в обеспечении безопасности России в разные годы. Одну из экскурсий провел губернатор Костромской области Сергей Ситников
.
«
"Историческое событие, которое значительно повлияло на историю нашей страны - окончание Смутного времени, народное ополчение Минина и Пожарского спасло страну от польско-литовских интервентов. И важно отметить, что в ополчении были не только русские, но и татары, чуваши, другие народы", - рассказал школьникам губернатор.
По его словам, к тому времени у всех народов было четкое представление, что централизованное русское государство дало им большое количество преимуществ. Они начали развивать ремесла, культуру, многие народы начали заниматься земледелием. Для них это стало большой настоящей Родиной, подчеркнул губернатор.
День народного единства в России
«
"На протяжении многих веков наша страна формировалась как многонациональная. Происходила ассимиляция. При этом все языки сохранились, вероисповедание сохранилось, культура сохранилась. Между народами сформировалось доброе, спокойное отношение", - подчеркнул глава Костромской области.
«
"А вот европейские страны все прошли через колониальные режимы, через захваты территорий, тяжелые и кровопролитные. У нас страна в этом плане уникальная, людей разных национальностей и народностей большое количество, страна существует как многонациональное государство", - отметил он.
После небольшого исторического экскурса школьники вместе с главой региона прошли в палаты бояр Романовых, где смогли задать Ситникову все интересующие их вопросы. Диалог получился максимально открытым и свободным. Ребята рассказали губернатору об общественной работе, которую проводят в школах - в том числе участвуют в различных мероприятиях и акциях, проводимых в поддержку участников специальной военной операции: плетут маскировочные сети, делают блиндажные свечи и сухие души.
«
"Встреча была просто невероятной, очень насыщенной, затронули очень важные темы в наше время – необходимость объединения, важность изучения истории, чтобы не совершать ошибки прошлого. Также затронули личные темы. Безусловно, этот разговор дал некий душевный подъем", - рассказала по итогам встречи учащаяся Алена
Мкртчян.
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