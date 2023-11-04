https://ria.ru/20231104/shabutdinov-1907353125.html

Источник: блогера Аяза Шабутдинова задержали после допроса

Источник: блогера Аяза Шабутдинова задержали после допроса - РИА Новости, 04.11.2023

Источник: блогера Аяза Шабутдинова задержали после допроса

Блогера Аяза Шабутдинова задержали до начала суда в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T01:59

2023-11-04T01:59

2023-11-04T07:44

москва

происшествия

аяз шабутдинов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907162445_141:145:993:624_1920x0_80_0_0_7135b229b81c505734a9eb5c0bb43fa1.jpg

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Блогера Аяза Шабутдинова задержали до начала суда в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Такое решение следователь принял по результатам допроса блогера. Детали расследования уголовного дела и судьба Шабутдинова станут известны утром 4 ноября, добавил собеседник агентства.Ранее управление МВД по ЦАО открыло уголовное дело о мошенничестве против известного блогера и бизнес-тренера. Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что речь идет об Аязе Шабутдинове.По предварительной версии, блогер вместе с сообщниками, действуя от имени нескольких юрлиц, "обещал научить любого желающего эффективной предпринимательской деятельности с получением сверхдоходов". Компании, используя методы агрессивного продвижения своих услуг, предлагали клиентам образовательные программы, тренинги и вебинары, "которые якобы способны начать успешный бизнес", сообщили в МВД.Как заявила официальный представитель ведомства генерал-майор Ирина Волк, имеется информация о "нескольких эпизодах противоправной деятельности сотрудников одной из коммерческих организаций, через которые блогер продавал свои курсы".Максимальная санкция по 159-й статье УК ("Мошенничество") предусматривает десять лет лишения свободы.

https://ria.ru/20231103/mizulina-1907230709.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия, аяз шабутдинов