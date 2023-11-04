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Источник: блогера Аяза Шабутдинова задержали после допроса - РИА Новости, 04.11.2023
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01:59 04.11.2023 (обновлено: 07:44 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/shabutdinov-1907353125.html
Источник: блогера Аяза Шабутдинова задержали после допроса
Источник: блогера Аяза Шабутдинова задержали после допроса - РИА Новости, 04.11.2023
Источник: блогера Аяза Шабутдинова задержали после допроса
Блогера Аяза Шабутдинова задержали до начала суда в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T01:59
2023-11-04T07:44
москва
происшествия
аяз шабутдинов
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Блогера Аяза Шабутдинова задержали до начала суда в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Такое решение следователь принял по результатам допроса блогера. Детали расследования уголовного дела и судьба Шабутдинова станут известны утром 4 ноября, добавил собеседник агентства.Ранее управление МВД по ЦАО открыло уголовное дело о мошенничестве против известного блогера и бизнес-тренера. Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что речь идет об Аязе Шабутдинове.По предварительной версии, блогер вместе с сообщниками, действуя от имени нескольких юрлиц, "обещал научить любого желающего эффективной предпринимательской деятельности с получением сверхдоходов". Компании, используя методы агрессивного продвижения своих услуг, предлагали клиентам образовательные программы, тренинги и вебинары, "которые якобы способны начать успешный бизнес", сообщили в МВД.Как заявила официальный представитель ведомства генерал-майор Ирина Волк, имеется информация о "нескольких эпизодах противоправной деятельности сотрудников одной из коммерческих организаций, через которые блогер продавал свои курсы".Максимальная санкция по 159-й статье УК ("Мошенничество") предусматривает десять лет лишения свободы.
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москва, происшествия, аяз шабутдинов
Москва, Происшествия, Аяз Шабутдинов
Источник: блогера Аяза Шабутдинова задержали после допроса

Блогера Аяза Шабутдинова задержали после допроса до начала суда в Москве

© Фото : @ayazshabutdinovАяз Шабутдинов
Аяз Шабутдинов - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© Фото : @ayazshabutdinov
Аяз Шабутдинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Блогера Аяза Шабутдинова задержали до начала суда в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Такое решение следователь принял по результатам допроса блогера. Детали расследования уголовного дела и судьба Шабутдинова станут известны утром 4 ноября, добавил собеседник агентства.
Ранее управление МВД по ЦАО открыло уголовное дело о мошенничестве против известного блогера и бизнес-тренера. Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что речь идет об Аязе Шабутдинове.
По предварительной версии, блогер вместе с сообщниками, действуя от имени нескольких юрлиц, "обещал научить любого желающего эффективной предпринимательской деятельности с получением сверхдоходов". Компании, используя методы агрессивного продвижения своих услуг, предлагали клиентам образовательные программы, тренинги и вебинары, "которые якобы способны начать успешный бизнес", сообщили в МВД.
Как заявила официальный представитель ведомства генерал-майор Ирина Волк, имеется информация о "нескольких эпизодах противоправной деятельности сотрудников одной из коммерческих организаций, через которые блогер продавал свои курсы".
Максимальная санкция по 159-й статье УК ("Мошенничество") предусматривает десять лет лишения свободы.
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