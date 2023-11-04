https://ria.ru/20231104/schelkunchik-1907438142.html
В Совфеде предложили способ упорядочить продажу билетов на "Щелкунчик"
В Совфеде предложили способ упорядочить продажу билетов на "Щелкунчик" - РИА Новости, 04.11.2023
В Совфеде предложили способ упорядочить продажу билетов на "Щелкунчик"
Сенатор Александр Башкин считает, что правоохранители могли бы выставлять посты при продаже билетов на балет "Щелкунчик" у касс Большого театра. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T15:10
2023-11-04T15:10
2023-11-04T15:10
культура
новости культуры
александр башкин
совет федерации рф
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Сенатор Александр Башкин считает, что правоохранители могли бы выставлять посты при продаже билетов на балет "Щелкунчик" у касс Большого театра. Ранее РИА Новости сообщили в кассах театра, что продажи билетов на балет "Щелкунчик" в кассах начались с 10 утра субботы. Люди с браслетами и без стоят в отдельных очередях. "Если это имеет такой высокий резонанс, такое большое значение, я думаю, что не грех там и посты (правоохранительных органов) выставлять", - сказал Башкин РИА Новости. По его словам, действительно значимое, интересное событие "привлекает к себе, к сожалению, не только достойных людей, искренне интересующихся, любящих искусство".
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, александр башкин, совет федерации рф
Культура, Новости культуры, Александр Башкин, Совет Федерации РФ
В Совфеде предложили способ упорядочить продажу билетов на "Щелкунчик"
Сенатор предложил выставлять полицейских у очереди за билетами на "Щелкунчик"
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Сенатор Александр Башкин считает, что правоохранители могли бы выставлять посты при продаже билетов на балет "Щелкунчик" у касс Большого театра.
Ранее РИА Новости сообщили в кассах театра, что продажи билетов на балет "Щелкунчик" в кассах начались с 10 утра субботы. Люди с браслетами и без стоят в отдельных очередях.
"Если это имеет такой высокий резонанс, такое большое значение, я думаю, что не грех там и посты (правоохранительных органов) выставлять", - сказал Башкин РИА Новости.
По его словам, действительно значимое, интересное событие "привлекает к себе, к сожалению, не только достойных людей, искренне интересующихся, любящих искусство".
Возле Большого театра скопилась очередь из-за билетов на "Щелкунчик"