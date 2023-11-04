https://ria.ru/20231104/schelkunchik-1907438142.html

В Совфеде предложили способ упорядочить продажу билетов на "Щелкунчик"

В Совфеде предложили способ упорядочить продажу билетов на "Щелкунчик" - РИА Новости, 04.11.2023

В Совфеде предложили способ упорядочить продажу билетов на "Щелкунчик"

Сенатор Александр Башкин считает, что правоохранители могли бы выставлять посты при продаже билетов на балет "Щелкунчик" у касс Большого театра. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T15:10

2023-11-04T15:10

2023-11-04T15:10

культура

новости культуры

александр башкин

совет федерации рф

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Сенатор Александр Башкин считает, что правоохранители могли бы выставлять посты при продаже билетов на балет "Щелкунчик" у касс Большого театра. Ранее РИА Новости сообщили в кассах театра, что продажи билетов на балет "Щелкунчик" в кассах начались с 10 утра субботы. Люди с браслетами и без стоят в отдельных очередях. "Если это имеет такой высокий резонанс, такое большое значение, я думаю, что не грех там и посты (правоохранительных органов) выставлять", - сказал Башкин РИА Новости. По его словам, действительно значимое, интересное событие "привлекает к себе, к сожалению, не только достойных людей, искренне интересующихся, любящих искусство".

https://ria.ru/20231104/ochered-1907350865.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, александр башкин, совет федерации рф