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В Совфеде предложили способ упорядочить продажу билетов на "Щелкунчик" - РИА Новости, 04.11.2023
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Культура
 
15:10 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/schelkunchik-1907438142.html
В Совфеде предложили способ упорядочить продажу билетов на "Щелкунчик"
В Совфеде предложили способ упорядочить продажу билетов на "Щелкунчик" - РИА Новости, 04.11.2023
В Совфеде предложили способ упорядочить продажу билетов на "Щелкунчик"
Сенатор Александр Башкин считает, что правоохранители могли бы выставлять посты при продаже билетов на балет "Щелкунчик" у касс Большого театра. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T15:10
2023-11-04T15:10
культура
новости культуры
александр башкин
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Сенатор Александр Башкин считает, что правоохранители могли бы выставлять посты при продаже билетов на балет "Щелкунчик" у касс Большого театра. Ранее РИА Новости сообщили в кассах театра, что продажи билетов на балет "Щелкунчик" в кассах начались с 10 утра субботы. Люди с браслетами и без стоят в отдельных очередях. "Если это имеет такой высокий резонанс, такое большое значение, я думаю, что не грех там и посты (правоохранительных органов) выставлять", - сказал Башкин РИА Новости. По его словам, действительно значимое, интересное событие "привлекает к себе, к сожалению, не только достойных людей, искренне интересующихся, любящих искусство".
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новости культуры, александр башкин, совет федерации рф
Культура, Новости культуры, Александр Башкин, Совет Федерации РФ
В Совфеде предложили способ упорядочить продажу билетов на "Щелкунчик"

Сенатор предложил выставлять полицейских у очереди за билетами на "Щелкунчик"

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкВид на здание Государственного Академического Большого театра в Москве
Вид на здание Государственного Академического Большого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Вид на здание Государственного Академического Большого театра в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Сенатор Александр Башкин считает, что правоохранители могли бы выставлять посты при продаже билетов на балет "Щелкунчик" у касс Большого театра.
Ранее РИА Новости сообщили в кассах театра, что продажи билетов на балет "Щелкунчик" в кассах начались с 10 утра субботы. Люди с браслетами и без стоят в отдельных очередях.
"Если это имеет такой высокий резонанс, такое большое значение, я думаю, что не грех там и посты (правоохранительных органов) выставлять", - сказал Башкин РИА Новости.
По его словам, действительно значимое, интересное событие "привлекает к себе, к сожалению, не только достойных людей, искренне интересующихся, любящих искусство".
Большой театр - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
Возле Большого театра скопилась очередь из-за билетов на "Щелкунчик"
01:12
 
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