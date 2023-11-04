https://ria.ru/20231104/reshenie-1907498125.html

ХАМАС приветствует решение Турции об отзыве посла из Израиля

ХАМАС приветствует решение Турции об отзыве посла из Израиля - РИА Новости, 04.11.2023

ХАМАС приветствует решение Турции об отзыве посла из Израиля

Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС заявило, что приветствует решение Турции об отзыве посла из Израиля. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T20:48

2023-11-04T20:48

2023-11-04T20:48

в мире

израиль

турция

анкара (провинция)

биньямин нетаньяху

реджеп тайип эрдоган

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КАИР, 4 ноя - РИА Новости. Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС заявило, что приветствует решение Турции об отзыве посла из Израиля. Ранее в субботу МИД Турции сообщил о решении отозвать посла в Тель-Авиве Шакира Торунлара в Анкару для консультаций на фоне событий в секторе Газа. МИД Израиля заявил, что решение Турции еще сильнее приближает Анкару к ХАМАС. "Мы приветствуем решение Турецкой Республики отозвать своего посла из преступного сионистского образования (Израиля - ред.) на фоне продолжения его агрессии и геноцида против осажденного палестинского народа", - сообщается в заявлении ХАМАС. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведет соответствующую работу, чтобы объявить Израиль "военным преступником". В субботу он отметил, что Анкара больше не считает израильского премьера Биньямина Нетаньяху собеседником, но глава разведки Турции поддерживает контакты с Израилем. Отношения между Израилем и Турцией резко ухудшились в 2010 году после инцидента с захватом израильским спецназом вышедшего из Турции в сектор Газа корабля "Мави Мармара". В мае 2018 года Анкара предложила послу Израиля в Турции покинуть страну после акций протеста в секторе Газа на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Тогда в столкновениях погибли 59 палестинцев, более 2,7 тысячи получили ранения. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9,4 тысячи человек, свыше 24 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231104/pozitsii-1907484140.html

https://ria.ru/20231104/khamas-1907479234.html

https://ria.ru/20231104/raketa-1907479067.html

израиль

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в мире, израиль, турция, анкара (провинция), биньямин нетаньяху, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году