https://ria.ru/20231104/putin-1907360031.html

Путин и Си Цзиньпин одним ударом победили США

Путин и Си Цзиньпин одним ударом победили США - РИА Новости, 04.11.2023

Путин и Си Цзиньпин одним ударом победили США

Указав на ошибку США в отношении конфликта между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин заручились... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T05:40

2023-11-04T05:40

2023-11-04T11:09

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Указав на ошибку США в отношении конфликта между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин заручились поддержкой по всему миру, такое мнение выразил американский политолог Джон Миршаймер в беседе с бывшим судьей Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано на YouTube-канале Judging Freedom."Они (Владимир Путин и Си Цзиньпин. — Прим. ред.) раскрыли аргумент о том, что Соединенные Штаты, которые несли или несут основную ответственность за попытку урегулировать этот конфликт между палестинцами и израильтянами, потерпели неудачу. Мы действительно потерпели неудачу", — заявил политолог.По мнению Миршаймера, позиция Пекина и Москвы, которая пользуется поддержкой во всем мире, заключается в том, что нынешней ситуации можно было избежать, если бы международное сообщество было больше вовлечено в процесс урегулирования конфликта.Помимо однозначной вины США в причинах конфликта, Россия и Китай, по словам политолога, указывают также и на некорректные действия Вашингтона уже после недавней эскалации."Вместо того чтобы пытаться урегулировать конфликт, успокоить израильтян и попытаться выработать хотя бы какой-то modus vivendi (с латинского временные соглашения. — Прим. ред.), мы просто подливаем масла в огонь и усугубляем и без того тяжелую ситуацию", — отметил Миршаймер.Такая аргументация находит отклик по всей планете, а также внутри США, особенно — среди американских евреев, которые очень заинтересованы в окончательном урегулировании конфликта, констатировал эксперт.Израиль 7 октября подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начал наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде этого региона: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило девять тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек.МИД России призвал стороны прекратить насилие. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231104/bayden-1907356424.html

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