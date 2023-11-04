https://ria.ru/20231104/prodovolstvie-1907444776.html

Абрамченко рассказала о ситуации с экспортом продовольствия

Абрамченко рассказала о ситуации с экспортом продовольствия - РИА Новости, 04.11.2023

Абрамченко рассказала о ситуации с экспортом продовольствия

Российские власти не обсуждают новых мер по ограничению экспорта продовольствия, помимо уже предложенных Минсельхозом по мясу птицы, яйцам и твердой пшенице,... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T15:35

2023-11-04T15:35

2023-11-04T15:35

выставка-форум "россия"

экономика

россия

казахстан

белоруссия

виктория абрамченко

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Российские власти не обсуждают новых мер по ограничению экспорта продовольствия, помимо уже предложенных Минсельхозом по мясу птицы, яйцам и твердой пшенице, заявила журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко в кулуарах выставки "Россия". "Нет, только всё, что было связано с мясом птицы", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. Говоря же об уже предложенных Минсельхозом мерах, она напомнила, что решение по ним пока не принято. "Минсельхоз выступил с такой инициативой, данная инициатива еще не рассматривалась на подкомиссии Минэкономразвития по таможенно-тарифному регулированию. Поэтому решения такого нет… В середине ноября планируется рассмотреть этот вопрос на подкомиссии", - добавила вице-премьер. Она также отметила, что приоритетом для правительства является "стабильность внутреннего рынка как с точки зрения физического объема продовольствия, чтобы не было дефицита, так и с точки зрения экономической доступности для населения", и для ее сохранения используется ряд мер, в том числе таможенно-тарифного регулирования. "Нам нужен определенный объем, если говорить о мясе птицы, поэтому из-за нескольких факторов в отдельные месяцы этого года мы фиксировали снижение производства. Чтобы увеличить этот объем было принято решение об открытии новых предприятий Казахстана и Белоруссии, и проведена дополнительная работа с производителями, чтобы нарастить объемы", - объяснила вице-премьер. Сейчас же, по ее словам, отечественные производители мяса птицы подтверждают свой ранее данный прогноз по росту производства "где-то плюс 3%". "Объемов будет достаточно, будет достаточно объемов - будет, соответственно, влияние на стоимость", - заключила она. В конце октября Минсельхоз предложил установить запрет на вывоз из РФ отдельных видов мяса птицы и пищевого яйца сроком на полгода с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года. Позднее ведомство также сроком на полгода предложило установить временный запрет на вывоз из РФ твердой пшеницы.

https://ria.ru/20231104/apk-1907443125.html

https://ria.ru/20231104/abramchenko-1907422964.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, казахстан, белоруссия, виктория абрамченко, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)