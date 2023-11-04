https://ria.ru/20231104/peskov-1907461061.html

Путин обязательно посетит выставку-форум "Россия", заявил Песков

Путин обязательно посетит выставку-форум "Россия", заявил Песков - РИА Новости, 04.11.2023

Путин обязательно посетит выставку-форум "Россия", заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин обязательно побывает на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, но точных дат пока нет в графике, заявил журналистам пресс-секретарь главы РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T16:42

2023-11-04T16:42

2023-11-04T17:03

выставка-форум "россия"

общество

россия

дмитрий песков

владимир путин

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обязательно побывает на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, но точных дат пока нет в графике, заявил журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков."Нет сомнений, что он (Путин) здесь побывает, это обязательно. Пока точной даты нет ещё в графике", - сказал Песков на полях выставки-форума "Россия".Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

россия

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, дмитрий песков, владимир путин, выставка-форум "россия"