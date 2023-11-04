https://ria.ru/20231104/nochiskusstv-1906951199.html

Бесплатная Третьяковка и 30 Маяковских: как развлечься в выходные

Бесплатная Третьяковка и 30 Маяковских: как развлечься в выходные - РИА Новости, 04.11.2023

Бесплатная Третьяковка и 30 Маяковских: как развлечься в выходные

В День народного единства по всей стране пройдет акция "Ночь искусств" — уже в 11-й раз. Тема этого года — "Россия объединяет". Что подготовили музеи,... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T08:00

2023-11-04T08:00

2023-11-04T08:15

культура

москва

россия

гитис

музей москвы

день народного единства

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Анастасия Силкина. В День народного единства по всей стране пройдет акция "Ночь искусств" — уже в 11-й раз. Тема этого года — "Россия объединяет". Что подготовили музеи, библиотеки, театры — в материале РИА Новости."Заячий стон" и язык цветов на картинах: столичная программаВ Москве более 100 культурных площадок предложат экскурсии, концерты, лекции, спектакли, кинопоказы.В 17:00 30 артистов в образе Владимира Маяковского двинутся из шести точек, связанных с футуристом-авангардистом и советским классиком: от музея в Лубянском проезде, квартиры его семьи на Красной Пресне, дома 15/13 в переулке Маяковского, Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Дома Моссельпрома и здания газеты "Известия". Акция "Поэтический променад" приурочена к 130-летию поэта.В открытом после реставрации Театре эстрады оркестр "Фонограф-симфо-джаз" и Сергей Жилин дадут концерт "Рахманинов. Многогранность гения" к 150-летию композитора. В парке Горького прозвучит классика в исполнении студентов Московской консерватории.Артисты Московского театра поэтов, а также победители и финалисты фестиваля молодой поэзии "Филатов фест" прочитают в Музее С. А. Есенина "Стихи на ночь".В "Новом Манеже" — литературные чтения "Поэты современности", театрализованное шоу, спектакль Антона Кукушкина "Звуки речи", перформанс "Манифест" коллектива молодых артистов "Заячий стон".В Музее современной истории России студенты ГИТИСа представят пьесы Александра Галича. Также тут — экскурсии по выставкам "Моя большая Земля", "Эффект Курчатова — Александрова" и "Мой Дагестан. Наш Расул" к 100-летию поэта Гамзатова.Посетить Новую Третьяковку и малые музеи (Виктора Васнецова, Аполлинария Васнецова, Павла и Сергея Третьяковых) в "Ночь искусств" можно по бесплатным билетам. В ГМИИ имени Пушкина — три экскурсии молодежного направления "Пушкинский. Ю": о растениях на картинах различных эпох, работе реставратора, значении надписей на различных предметах Средневековья.Искусствовед Вероника Терлецкая в лекции "Усадебное застолье как искусство" расскажет о старинных трапезах и пирах, о том, что подавали на стол и как изменились вкусы при Петре I. В Библиотеке имени Н. А. Некрасова — фестиваль "Электронекрасовка. Первая пятилетка". В программе — мастер-классы, премьера совместного со Школой-студией МХАТ подкаста о челюскинцах, лекция-концерт о советском джазе.В Музее Москвы — лекция "Гаражная музыка в СССР: о Егоре Летове и сибирском панке" и показ фильма Эльдара Рязанова "Девушка без адреса" 1957 года.Кинотеатры "Салют" и "Искра" сети "Москино" представят короткометражные работы сценариста и режиссера Юлии Горбачевской "Головокружение" о непростом периоде в жизни Федора Достоевского и "Телеграмма" по мотивам одноименного рассказа Паустовского."Ночь искусств" в Государственном историческом музее проведут в онлайн-формате. Для подписчиков в соцсетях — лекция "Имперский стиль в произведениях русских и французских мастеров XIX века" и кураторская экскурсия по выставке "Петергоф. Сокровища российской императрицы".Дом-музей Тургенева при свечах и закулисье: что посетить в регионахПетербургские Театр имени Ленсовета и Театр эстрады имени Аркадия Райкина в рамках "Ночи искусств" организуют экскурсии по своему закулисью. На лекциях Библиотеки Кировских островов жители и гости Северной столицы узнают о русском стиле в архитектуре второй половины XIX века и балах в отечественной культуре.Новгородский музей-заповедник подготовил для детей игровую программу, посвященную ратному делу, "Тяжело в учении — легко в бою" и интерактивную, с мастер-классом от резчиков по дереву, "Дело мастера боится". Гостей постарше ждут арт-квест по экспозиции "Русское изобразительное искусство XVIII — начала XX века", литературно-музыкальный салон на выставке "Скульптура цвета. Нателла Тоидзе. Живопись" и вечер хоровой музыки.Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге предлагает тематические экскурсии, лекции-презентации, творческие мастер-классы, викторины и концертную программу.В музее-заповеднике "Спасское-Лутовиново" в Орловской области — эксклюзивная экскурсия по Дому-музею Ивана Тургенева при свечах.К празднику можно присоединиться в соцсетях, выложив публикации с хештегами #ночьискусств и #ночьискусств2023.Подробная программа размещена на сайте акции.

https://ria.ru/20231013/kreml-1902246335.html

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Анастасия Силкина

Анастасия Силкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Силкина

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