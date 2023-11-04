Рейтинг@Mail.ru
Бесплатная Третьяковка и 30 Маяковских: как развлечься в выходные - РИА Новости, 04.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 04.11.2023 (обновлено: 08:15 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/nochiskusstv-1906951199.html
Бесплатная Третьяковка и 30 Маяковских: как развлечься в выходные
Бесплатная Третьяковка и 30 Маяковских: как развлечься в выходные - РИА Новости, 04.11.2023
Бесплатная Третьяковка и 30 Маяковских: как развлечься в выходные
В День народного единства по всей стране пройдет акция "Ночь искусств" — уже в 11-й раз. Тема этого года — "Россия объединяет". Что подготовили музеи,... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T08:00
2023-11-04T08:15
культура
москва
россия
гитис
музей москвы
день народного единства
куда сходить
что посмотреть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906958652_0:71:1000:634_1920x0_80_0_0_fb2f8dd3e67e71bcd0e4f0198f483b6d.png
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Анастасия Силкина. В День народного единства по всей стране пройдет акция "Ночь искусств" — уже в 11-й раз. Тема этого года — "Россия объединяет". Что подготовили музеи, библиотеки, театры — в материале РИА Новости."Заячий стон" и язык цветов на картинах: столичная программаВ Москве более 100 культурных площадок предложат экскурсии, концерты, лекции, спектакли, кинопоказы.В 17:00 30 артистов в образе Владимира Маяковского двинутся из шести точек, связанных с футуристом-авангардистом и советским классиком: от музея в Лубянском проезде, квартиры его семьи на Красной Пресне, дома 15/13 в переулке Маяковского, Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Дома Моссельпрома и здания газеты "Известия". Акция "Поэтический променад" приурочена к 130-летию поэта.В открытом после реставрации Театре эстрады оркестр "Фонограф-симфо-джаз" и Сергей Жилин дадут концерт "Рахманинов. Многогранность гения" к 150-летию композитора. В парке Горького прозвучит классика в исполнении студентов Московской консерватории.Артисты Московского театра поэтов, а также победители и финалисты фестиваля молодой поэзии "Филатов фест" прочитают в Музее С. А. Есенина "Стихи на ночь".В "Новом Манеже" — литературные чтения "Поэты современности", театрализованное шоу, спектакль Антона Кукушкина "Звуки речи", перформанс "Манифест" коллектива молодых артистов "Заячий стон".В Музее современной истории России студенты ГИТИСа представят пьесы Александра Галича. Также тут — экскурсии по выставкам "Моя большая Земля", "Эффект Курчатова — Александрова" и "Мой Дагестан. Наш Расул" к 100-летию поэта Гамзатова.Посетить Новую Третьяковку и малые музеи (Виктора Васнецова, Аполлинария Васнецова, Павла и Сергея Третьяковых) в "Ночь искусств" можно по бесплатным билетам. В ГМИИ имени Пушкина — три экскурсии молодежного направления "Пушкинский. Ю": о растениях на картинах различных эпох, работе реставратора, значении надписей на различных предметах Средневековья.Искусствовед Вероника Терлецкая в лекции "Усадебное застолье как искусство" расскажет о старинных трапезах и пирах, о том, что подавали на стол и как изменились вкусы при Петре I. В Библиотеке имени Н. А. Некрасова — фестиваль "Электронекрасовка. Первая пятилетка". В программе — мастер-классы, премьера совместного со Школой-студией МХАТ подкаста о челюскинцах, лекция-концерт о советском джазе.В Музее Москвы — лекция "Гаражная музыка в СССР: о Егоре Летове и сибирском панке" и показ фильма Эльдара Рязанова "Девушка без адреса" 1957 года.Кинотеатры "Салют" и "Искра" сети "Москино" представят короткометражные работы сценариста и режиссера Юлии Горбачевской "Головокружение" о непростом периоде в жизни Федора Достоевского и "Телеграмма" по мотивам одноименного рассказа Паустовского."Ночь искусств" в Государственном историческом музее проведут в онлайн-формате. Для подписчиков в соцсетях — лекция "Имперский стиль в произведениях русских и французских мастеров XIX века" и кураторская экскурсия по выставке "Петергоф. Сокровища российской императрицы".Дом-музей Тургенева при свечах и закулисье: что посетить в регионахПетербургские Театр имени Ленсовета и Театр эстрады имени Аркадия Райкина в рамках "Ночи искусств" организуют экскурсии по своему закулисью. На лекциях Библиотеки Кировских островов жители и гости Северной столицы узнают о русском стиле в архитектуре второй половины XIX века и балах в отечественной культуре.Новгородский музей-заповедник подготовил для детей игровую программу, посвященную ратному делу, "Тяжело в учении — легко в бою" и интерактивную, с мастер-классом от резчиков по дереву, "Дело мастера боится". Гостей постарше ждут арт-квест по экспозиции "Русское изобразительное искусство XVIII — начала XX века", литературно-музыкальный салон на выставке "Скульптура цвета. Нателла Тоидзе. Живопись" и вечер хоровой музыки.Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге предлагает тематические экскурсии, лекции-презентации, творческие мастер-классы, викторины и концертную программу.В музее-заповеднике "Спасское-Лутовиново" в Орловской области — эксклюзивная экскурсия по Дому-музею Ивана Тургенева при свечах.К празднику можно присоединиться в соцсетях, выложив публикации с хештегами #ночьискусств и #ночьискусств2023.Подробная программа размещена на сайте акции.
https://ria.ru/20231013/kreml-1902246335.html
москва
россия
калуга
санкт-петербург
орловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Анастасия Силкина
Анастасия Силкина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906958652_0:0:934:700_1920x0_80_0_0_b81fc84e78269bbfe16c81fe529edd85.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, гитис, музей москвы, день народного единства, куда сходить , что посмотреть , музеи, театры, калуга, санкт-петербург, орловская область, исторический музей, третьяковская галерея, новая третьяковская галерея, гмии (пушкинский музей)
Культура, Москва, Россия, ГИТИС, Музей Москвы, День народного единства, куда сходить , что посмотреть , Музеи, Театры, Калуга, Санкт-Петербург, Орловская область, Исторический музей, Третьяковская галерея, Новая Третьяковская галерея, ГМИИ (Пушкинский музей)
Бесплатная Третьяковка и 30 Маяковских: как развлечься в выходные

Акция "Ночь искусств" начнется в Москве с шествия артистов в образе Маяковского

© Фото : официальный сайт проекта Культура.РФБаннер проекта "Ночь искусств"
Баннер проекта Ночь искусств - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© Фото : официальный сайт проекта Культура.РФ
Читать ria.ru в
Анастасия Силкина
корреспондент
Все материалы
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Анастасия Силкина. В День народного единства по всей стране пройдет акция "Ночь искусств" — уже в 11-й раз. Тема этого года — "Россия объединяет". Что подготовили музеи, библиотеки, театры — в материале РИА Новости.

"Заячий стон" и язык цветов на картинах: столичная программа

В Москве более 100 культурных площадок предложат экскурсии, концерты, лекции, спектакли, кинопоказы.
В 17:00 30 артистов в образе Владимира Маяковского двинутся из шести точек, связанных с футуристом-авангардистом и советским классиком: от музея в Лубянском проезде, квартиры его семьи на Красной Пресне, дома 15/13 в переулке Маяковского, Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Дома Моссельпрома и здания газеты "Известия". Акция "Поэтический променад" приурочена к 130-летию поэта.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПоэт Владимир Владимирович Маяковский
Поэт Владимир Владимирович Маяковский - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Поэт Владимир Владимирович Маяковский
В открытом после реставрации Театре эстрады оркестр "Фонограф-симфо-джаз" и Сергей Жилин дадут концерт "Рахманинов. Многогранность гения" к 150-летию композитора. В парке Горького прозвучит классика в исполнении студентов Московской консерватории.
Артисты Московского театра поэтов, а также победители и финалисты фестиваля молодой поэзии "Филатов фест" прочитают в Музее С. А. Есенина "Стихи на ночь".
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАктеры Максим Амельченко, Виталий Боровик, Алексей Поляков, Кирилл Петров на премьере сатирического комедийного спектакля "Титаник" в Театральном центре СТД РФ "На Страстном"
Актеры Максим Амельченко, Виталий Боровик, Алексей Поляков, Кирилл Петров на премьере сатирического комедийного спектакля Титаник в Театральном центре СТД РФ На Страстном - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Актеры Максим Амельченко, Виталий Боровик, Алексей Поляков, Кирилл Петров на премьере сатирического комедийного спектакля "Титаник" в Театральном центре СТД РФ "На Страстном"
В "Новом Манеже" — литературные чтения "Поэты современности", театрализованное шоу, спектакль Антона Кукушкина "Звуки речи", перформанс "Манифест" коллектива молодых артистов "Заячий стон".
В Музее современной истории России студенты ГИТИСа представят пьесы Александра Галича. Также тут — экскурсии по выставкам "Моя большая Земля", "Эффект Курчатова — Александрова" и "Мой Дагестан. Наш Расул" к 100-летию поэта Гамзатова.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкДевушка осматривает картины в Новой Третьяковке
Девушка осматривает картины на открывшейся после ремонта Новой Третьяковке - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Девушка осматривает картины в Новой Третьяковке
Посетить Новую Третьяковку и малые музеи (Виктора Васнецова, Аполлинария Васнецова, Павла и Сергея Третьяковых) в "Ночь искусств" можно по бесплатным билетам.
В ГМИИ имени Пушкина — три экскурсии молодежного направления "Пушкинский. Ю": о растениях на картинах различных эпох, работе реставратора, значении надписей на различных предметах Средневековья.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Искусствовед Вероника Терлецкая в лекции "Усадебное застолье как искусство" расскажет о старинных трапезах и пирах, о том, что подавали на стол и как изменились вкусы при Петре I.
В Библиотеке имени Н. А. Некрасова — фестиваль "Электронекрасовка. Первая пятилетка". В программе — мастер-классы, премьера совместного со Школой-студией МХАТ подкаста о челюскинцах, лекция-концерт о советском джазе.
© РИА Новости / Александр Уткин | Перейти в медиабанкМузей Москвы на Зубовском бульваре
Музей Москвы на Зубовском бульваре - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Александр Уткин
Перейти в медиабанк
Музей Москвы на Зубовском бульваре
В Музее Москвы — лекция "Гаражная музыка в СССР: о Егоре Летове и сибирском панке" и показ фильма Эльдара Рязанова "Девушка без адреса" 1957 года.
Кинотеатры "Салют" и "Искра" сети "Москино" представят короткометражные работы сценариста и режиссера Юлии Горбачевской "Головокружение" о непростом периоде в жизни Федора Достоевского и "Телеграмма" по мотивам одноименного рассказа Паустовского.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВид центра Москвы со Спасской башни Московского Кремля. Слева — Государственный исторический музей
Вид центра Москвы со Спасской башни Московского Кремля. Слева — Государственный исторический музей - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Вид центра Москвы со Спасской башни Московского Кремля. Слева — Государственный исторический музей
"Ночь искусств" в Государственном историческом музее проведут в онлайн-формате. Для подписчиков в соцсетях — лекция "Имперский стиль в произведениях русских и французских мастеров XIX века" и кураторская экскурсия по выставке "Петергоф. Сокровища российской императрицы".

Дом-музей Тургенева при свечах и закулисье: что посетить в регионах

Петербургские Театр имени Ленсовета и Театр эстрады имени Аркадия Райкина в рамках "Ночи искусств" организуют экскурсии по своему закулисью. На лекциях Библиотеки Кировских островов жители и гости Северной столицы узнают о русском стиле в архитектуре второй половины XIX века и балах в отечественной культуре.
CC BY-SA 4.0 / Театр Эстрады / Фасад Театра Эстрады им. А. РайкинаЗдание Театра эстрады имени А. И. Райкина
Здание Театра эстрады имени А. И. Райкина - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
CC BY-SA 4.0 / Театр Эстрады / Фасад Театра Эстрады им. А. Райкина
Здание Театра эстрады имени А. И. Райкина
Новгородский музей-заповедник подготовил для детей игровую программу, посвященную ратному делу, "Тяжело в учении — легко в бою" и интерактивную, с мастер-классом от резчиков по дереву, "Дело мастера боится".
Гостей постарше ждут арт-квест по экспозиции "Русское изобразительное искусство XVIII — начала XX века", литературно-музыкальный салон на выставке "Скульптура цвета. Нателла Тоидзе. Живопись" и вечер хоровой музыки.
Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге предлагает тематические экскурсии, лекции-презентации, творческие мастер-классы, викторины и концертную программу.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкМузей истории космонавтики в Калуге
Музей истории космонавтики в Калуге - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Музей истории космонавтики в Калуге
В музее-заповеднике "Спасское-Лутовиново" в Орловской области — эксклюзивная экскурсия по Дому-музею Ивана Тургенева при свечах.
К празднику можно присоединиться в соцсетях, выложив публикации с хештегами #ночьискусств и #ночьискусств2023.
Подробная программа размещена на сайте акции.
Посетительница на выставке Легенды Кремля: русский романтизм и Оружейная палата в Патриаршем дворце и Успенской звоннице Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Легенды Кремля: чья на самом деле шапка Мономаха
13 октября, 08:00
 
КультураМоскваРоссияГИТИСМузей МосквыДень народного единствакуда сходитьчто посмотретьМузеиТеатрыКалугаСанкт-ПетербургОрловская областьИсторический музейТретьяковская галереяНовая Третьяковская галереяГМИИ (Пушкинский музей)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала