https://ria.ru/20231104/neft-1907433133.html

Узбекистан хочет увеличить импорт нефти из России через Казахстан

Узбекистан хочет увеличить импорт нефти из России через Казахстан - РИА Новости, 04.11.2023

Узбекистан хочет увеличить импорт нефти из России через Казахстан

Власти Узбекистана планируют увеличить импорт нефти из России через Казахстан в 2024 году до миллиона тонн, сообщила пресс-служба республиканского Министерства... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T14:42

2023-11-04T14:42

2023-11-04T16:18

экономика

россия

казахстан

узбекистан

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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ТАШКЕНТ, 4 ноя — РИА Новости. Власти Узбекистана планируют увеличить импорт нефти из России через Казахстан в 2024 году до миллиона тонн, сообщила пресс-служба республиканского Министерства энергетики."Это закреплено соответствующим трехсторонним документом, подписанным 4 ноября 2023 года в Москве", — уточнили в ведомстве.По данным министерства, документ подписали первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин, его узбекистанский коллега Азим Ахмедхаджаев и вице-министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.Как указали в ведомстве, при реализации соглашения особое внимание уделяется обеспечению приоритетного режима транспортировки через нефтепровод "Омск-Павлодар-Шымкент-Шагыр".Документ позволит реализовать поставки нефти с учетом удешевления ее транспортировки по сравнению с железнодорожными поставками, а также содействовать развитию нефтепроводной инфраструктуры Узбекистана и приграничных территорий.Соглашение также будет способствовать повышению производительности двух республиканских нефтеперерабатывающих заводов, увеличению объемов производства в стране качественного бензина и других ГСМ, а также позволит расширить сеть АЗС в Узбекистане, добавили в минэнерго.В пятницу на полях Веронского евразийского экономического форума министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов сообщил, что республика планирует рост импорта нефти и нефтепродуктов до более чем миллиона тонн в текущем году.Ранее на полях Российской энергетической недели в октябре, Мирзамахмудов и министр энергетики Николай Шульгинов подписали соглашение между правительствами двух стран о расширении сотрудничества в области поставок нефти. Летом, в рамках Петербургского международного экономического форума, глава "Роснефти" Игорь Сечин и вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев обсуждали возможность увеличения поставок нефтепродуктов компании в республику.Россия остается одним из основных поставщиков энергоресурсов в Узбекистан с долей в импорте около 32 процентов. В начале года президенты двух стран Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев поставили задачу расширения сотрудничества в области энергетики.

https://ria.ru/20231101/gaz-1906734975.html

https://ria.ru/20231007/gaz-1901157450.html

https://ria.ru/20231007/sotrudnichestvo-1901154819.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, казахстан, узбекистан, министерство энергетики рф (минэнерго россии)