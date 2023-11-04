https://ria.ru/20231104/neft-1907433133.html
Узбекистан хочет увеличить импорт нефти из России через Казахстан
Узбекистан хочет увеличить импорт нефти из России через Казахстан - РИА Новости, 04.11.2023
Узбекистан хочет увеличить импорт нефти из России через Казахстан
Власти Узбекистана планируют увеличить импорт нефти из России через Казахстан в 2024 году до миллиона тонн, сообщила пресс-служба республиканского Министерства... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T14:42
2023-11-04T14:42
2023-11-04T16:18
экономика
россия
казахстан
узбекистан
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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ТАШКЕНТ, 4 ноя — РИА Новости. Власти Узбекистана планируют увеличить импорт нефти из России через Казахстан в 2024 году до миллиона тонн, сообщила пресс-служба республиканского Министерства энергетики."Это закреплено соответствующим трехсторонним документом, подписанным 4 ноября 2023 года в Москве", — уточнили в ведомстве.По данным министерства, документ подписали первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин, его узбекистанский коллега Азим Ахмедхаджаев и вице-министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.Как указали в ведомстве, при реализации соглашения особое внимание уделяется обеспечению приоритетного режима транспортировки через нефтепровод "Омск-Павлодар-Шымкент-Шагыр".Документ позволит реализовать поставки нефти с учетом удешевления ее транспортировки по сравнению с железнодорожными поставками, а также содействовать развитию нефтепроводной инфраструктуры Узбекистана и приграничных территорий.Соглашение также будет способствовать повышению производительности двух республиканских нефтеперерабатывающих заводов, увеличению объемов производства в стране качественного бензина и других ГСМ, а также позволит расширить сеть АЗС в Узбекистане, добавили в минэнерго.В пятницу на полях Веронского евразийского экономического форума министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов сообщил, что республика планирует рост импорта нефти и нефтепродуктов до более чем миллиона тонн в текущем году.Ранее на полях Российской энергетической недели в октябре, Мирзамахмудов и министр энергетики Николай Шульгинов подписали соглашение между правительствами двух стран о расширении сотрудничества в области поставок нефти. Летом, в рамках Петербургского международного экономического форума, глава "Роснефти" Игорь Сечин и вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев обсуждали возможность увеличения поставок нефтепродуктов компании в республику.Россия остается одним из основных поставщиков энергоресурсов в Узбекистан с долей в импорте около 32 процентов. В начале года президенты двух стран Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев поставили задачу расширения сотрудничества в области энергетики.
https://ria.ru/20231101/gaz-1906734975.html
https://ria.ru/20231007/gaz-1901157450.html
https://ria.ru/20231007/sotrudnichestvo-1901154819.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, казахстан, узбекистан, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Казахстан, Узбекистан, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Узбекистан хочет увеличить импорт нефти из России через Казахстан
Узбекистан увеличит импорт нефти из России через Казахстан до миллиона тонн
ТАШКЕНТ, 4 ноя — РИА Новости.
Власти Узбекистана планируют увеличить импорт нефти из России через Казахстан в 2024 году до миллиона тонн, сообщила
пресс-служба республиканского Министерства энергетики.
«
"Это закреплено соответствующим трехсторонним документом, подписанным 4 ноября 2023 года в Москве", — уточнили в ведомстве.
По данным министерства, документ подписали первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин
, его узбекистанский коллега Азим Ахмедхаджаев и вице-министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.
Как указали в ведомстве, при реализации соглашения особое внимание уделяется обеспечению приоритетного режима транспортировки через нефтепровод "Омск-Павлодар-Шымкент-Шагыр".
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Документ позволит реализовать поставки нефти с учетом удешевления ее транспортировки по сравнению с железнодорожными поставками, а также содействовать развитию нефтепроводной инфраструктуры Узбекистана и приграничных территорий.
Соглашение также будет способствовать повышению производительности двух республиканских нефтеперерабатывающих заводов, увеличению объемов производства в стране качественного бензина и других ГСМ, а также позволит расширить сеть АЗС в Узбекистане, добавили в минэнерго.
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В пятницу на полях Веронского евразийского экономического форума министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов сообщил, что республика планирует рост импорта нефти и нефтепродуктов до более чем миллиона тонн в текущем году.
Ранее на полях Российской энергетической недели в октябре, Мирзамахмудов и министр энергетики Николай Шульгинов подписали соглашение между правительствами двух стран о расширении сотрудничества в области поставок нефти. Летом, в рамках Петербургского международного экономического форума, глава "Роснефти" Игорь Сечин и вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев обсуждали возможность увеличения поставок нефтепродуктов компании в республику.
Россия остается одним из основных поставщиков энергоресурсов в Узбекистан с долей в импорте около 32 процентов. В начале года президенты двух стран Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев поставили задачу расширения сотрудничества в области энергетики.
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