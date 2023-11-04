https://ria.ru/20231104/nagrada-1907439957.html
Трутнев наградил победителей конкурса путешественников по Дальнему Востоку
Трутнев наградил победителей конкурса путешественников по Дальнему Востоку - РИА Новости, 04.11.2023
Трутнев наградил победителей конкурса путешественников по Дальнему Востоку
Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев вручил награды победителям Всероссийского конкурса путешествий "Дальний Восток – земля приключений". РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T15:13
2023-11-04T15:13
2023-11-04T15:13
выставка-форум "россия"
камчатский край
юрий трутнев
дмитрий панов
дальний восток
россия
иркут (корпорация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907415950_0:241:3212:2048_1920x0_80_0_0_95ad49483c6718179ed1ba48475aca83.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев вручил награды победителям Всероссийского конкурса путешествий "Дальний Восток – земля приключений". Церемония награждения прошла на выставке-форуме "Россия". Конкурс проводился по инициативе Трутнева и при поддержке аппарата полпреда. Участвовали в конкурсе как профессиональные путешественники, так и любители. По результатам конкурса будет создана интерактивная карта маршрутов регионов Дальнего Востока (топ-100). Чтобы принять участие в конкурсе, нужно было сделать заявку на сайте путешественникДВ.РФ и снять видеоролик о своем походе. Гран-при получил приморец Антон Конобиевский, совершивший одиночный подход на каяке по побережью Приморского края от бухты Дубовой до Владивостока положительностью 17 дней и протяженностью 500 километров. В номинации "Пешее путешествие" первое место занял Эрнест Леонидов из Нижегородской области за семидневный поход в Камчатском крае к шести вулканам: Плоский Толбачик, Удина, Зимина, Камень, Безымянная и Ключевая сопка. Второе место присуждено москвичу Тимфею Харкевичу за восьмидневный школьный поход в Камчатском крае от Мутновсеой ГеоТЭС через перевал Вилючинский и восхождение на кальдеру вулкана Мутновский. Третье место – у Яна Попова из Хабаровского края. Он совершил 19-дневный подход по природному парку "Налычево" на Камчатке. Первое место в номинации "Водное путешествие" заняла Алиса Слыщенко из Камчатского края. Она совершила однодневных поход на паруснике на мыс Зелёный на Камчатке. Второе место получили Никита Суханов из Бурятии, выполнивший однодневный сплав по реке Иркут вдоль гор Саянского хребта и Хамар-Дабана, и петербурженка Анна Васильева за 12-дневный поход на байдарках по северному морю рядом с полярным кругом на Чукотке. В номинации "Зимнее путешествие" первое и второе места заняли жители Камчатского края, приславшие отчёты о походах в своем регионе: Елена Поддубная (первое место) за семидневный поход на велосипедах по зимнику в Тигиль и Дмитрий Панов (второе место), принявший участие в гонке на собачьих упряжках "Берингия. Авача". Третье место занял якутянин Дугуйдан Винокуров, совершивший конный поход (800 км) вдоль колымской трассы. "Мы обратились с просьбой к президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину поддержать наш конкурс и дать поручение нашим телевизионщикам показать все это на большом экране. Я очень надеюсь, что Владимир Владимирович наше предложение поддержит", - сказал Трутнев во время церемонии награждения. Он поблагодарил участников конкурса. "Вы сделали замечательное дело. Во-первых, скажу честно, я не знаю ничего лучше для проведения свободного времени, чем путешествия. Это не декларация, не заявление со сцены - я тоже так живу. Десять лет свои коротенькие пропуска я провожу на Дальнем Востоке в походах. Вторая причина - результаты ваших путешествий, материалы, которые вы отсняли, помогут кому-то принять решение и поехать в правильном направлении, на Дальний Восток", - пояснил Трутнев.
https://ria.ru/20231018/kamchatka-1903515029.html
https://ria.ru/20231031/putevki-1906434089.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907415950_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_4d99d3d0b445f03c63a7af2b1ae4c955.jpg
Стенды Камчатки и Дальнего Востока на выставке "Россия"
На ВДНХ открылась выставка «Россия». На стенде Камчатки можно посмотреть в жерло вулкана, на стенде Дальнего Востока ходит медведь
2023-11-04T15:13
true
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатский край, юрий трутнев, дмитрий панов, дальний восток, россия, иркут (корпорация)
Выставка-форум "Россия", Камчатский край, Юрий Трутнев, Дмитрий Панов, Дальний Восток, Россия, Иркут (корпорация)
Трутнев наградил победителей конкурса путешественников по Дальнему Востоку
Трутнев вручил награды победителям конкурса "Дальний Восток — земля приключений"
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев вручил награды победителям Всероссийского конкурса путешествий "Дальний Восток – земля приключений".
Церемония награждения прошла на выставке-форуме "Россия".
Конкурс проводился по инициативе Трутнева и при поддержке аппарата полпреда. Участвовали в конкурсе как профессиональные путешественники, так и любители. По результатам конкурса будет создана интерактивная карта маршрутов регионов Дальнего Востока (топ-100). Чтобы принять участие в конкурсе, нужно было сделать заявку на сайте путешественникДВ.РФ и снять видеоролик о своем походе.
Гран-при получил приморец Антон Конобиевский, совершивший одиночный подход на каяке по побережью Приморского края
от бухты Дубовой до Владивостока
положительностью 17 дней и протяженностью 500 километров.
На Дальнем Востоке появится Музей истории Камчатки
В номинации "Пешее путешествие" первое место занял Эрнест Леонидов из Нижегородской области
за семидневный поход в Камчатском крае
к шести вулканам: Плоский Толбачик, Удина, Зимина, Камень, Безымянная и Ключевая сопка. Второе место присуждено москвичу Тимфею Харкевичу за восьмидневный школьный поход в Камчатском крае от Мутновсеой ГеоТЭС через перевал Вилючинский и восхождение на кальдеру вулкана Мутновский. Третье место – у Яна Попова из Хабаровского края
. Он совершил 19-дневный подход по природному парку "Налычево" на Камчатке
.
Первое место в номинации "Водное путешествие" заняла Алиса Слыщенко из Камчатского края. Она совершила однодневных поход на паруснике на мыс Зелёный на Камчатке. Второе место получили Никита Суханов из Бурятии, выполнивший однодневный сплав по реке Иркут
вдоль гор Саянского хребта и Хамар-Дабана, и петербурженка Анна Васильева за 12-дневный поход на байдарках по северному морю рядом с полярным кругом на Чукотке
.
В номинации "Зимнее путешествие" первое и второе места заняли жители Камчатского края, приславшие отчёты о походах в своем регионе: Елена Поддубная (первое место) за семидневный поход на велосипедах по зимнику в Тигиль и Дмитрий Панов
(второе место), принявший участие в гонке на собачьих упряжках "Берингия. Авача". Третье место занял якутянин Дугуйдан Винокуров, совершивший конный поход (800 км) вдоль колымской трассы.
"Мы обратились с просьбой к президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину поддержать наш конкурс и дать поручение нашим телевизионщикам показать все это на большом экране. Я очень надеюсь, что Владимир Владимирович наше предложение поддержит", - сказал Трутнев во время церемонии награждения.
Он поблагодарил участников конкурса. "Вы сделали замечательное дело. Во-первых, скажу честно, я не знаю ничего лучше для проведения свободного времени, чем путешествия. Это не декларация, не заявление со сцены - я тоже так живу. Десять лет свои коротенькие пропуска я провожу на Дальнем Востоке в походах. Вторая причина - результаты ваших путешествий, материалы, которые вы отсняли, помогут кому-то принять решение и поехать в правильном направлении, на Дальний Восток", - пояснил Трутнев.
На выставке "Россия" разыграют путевки в санатории Алтайского края