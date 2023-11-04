https://ria.ru/20231104/memorial-1907497143.html

Создание мемориала в Белгородской области обсудили на форуме "Россия"

Создание мемориала в Белгородской области обсудили на форуме "Россия" - РИА Новости, 04.11.2023

Создание мемориала в Белгородской области обсудили на форуме "Россия"

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков и председатель попечительского совета музея "Прохоровское поле" Николай Рыжков обсудили в рамках международной... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T20:34

2023-11-04T20:34

2023-11-04T20:36

белгородская область

белгородская область

прохоровский район

прохоровка

вячеслав гладков

ольга любимова

николай рыжков

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков и председатель попечительского совета музея "Прохоровское поле" Николай Рыжков обсудили в рамках международной выставки-форума "Россия" создание нового мемориала памяти в Прохоровском районе, передает корреспондент РИА Новости. На открытии экспозиции области они поделились совместными планами о создании большого музейного мемориала "Заживо сожженным" в Прохоровском районе. Памятник будет посвящен трагедии села Гусек-Погореловка, где в январе 1943 года фашисты заживо сожгли свыше 600 советских военнопленных и мирных жителей. "У нас есть предварительная договоренность с Минкультуры. Совместными усилиями мы сделаем очередной шаг в увековечивании памяти о людях, которые подвергались издевательствам во время Великой Отечественной войны. И вместе с вами через год-полтора будем присутствовать при открытии этого великолепного памятника на территории Прохоровского района", – сказал журналистам Гладков. Инициативу Белгородской области по созданию нового музейного мемориала "Заживо сожженным" в Прохоровке поддержала министр культуры РФ Ольга Любимова, посетившая экспозицию. "Продолжение музейного комплекса - это замечательная идея. Мы все знаем, что это невероятный музей. Конечно, хочется, чтобы в новом мемориале было бы больше мультимедиа, ярких прорывных решений, но важно и то, чтобы традиционные места памяти создавались в тех традициях, к которым мы все с вами уже привыкли. Здесь сегодня был представлен проект с невероятно красивым благоустройством, где все правильно организовано для удобства людей, в том числе, и для групп школьников на время экскурсий. Важно, чтобы память о людях жила, чтобы была возможность целыми семьями посещать это место", - приводит слова Любимовой пресс-служба облправительства. Павильон Белгородской области является одним из самых масштабных стендов на выставке "Россия". Большую его часть занимают изображения меловых гор в сочетании с многолетниками, которые являются одними из главных символов Белгородчины. В экспозиции широко используются интерактивные элементы. Так, маленьких и взрослых гостей порадуют "роборуки", которые из специальных кубов складывают картинки и тематические изображения. "Концепция нашего стенда — это символ жизни. Мы хотели собрать все, ради чего мы живем, в какую сторону идем, и все, что составляет основу нашего мировоззрения. Эта выставка - единение нашей страны, когда мы все с вами видим, насколько мы все разные, но мы едины в своей культуре, в своей вере, в поддержке своего президента, в своем желании дальше жить и развиваться, продолжая оставаться самым великим государством мира", - подчеркнул Гладков. Также на открытии регионального павильона прошла торжественная церемония принятия присяги юнармейцами и членами военно-патриотических клубов и выступление белгородских школьников. Выставка-форум "Россия" на ВДНХ будет работать по 12 апреля 2024 года. На полгода территория ВДНХ станет масштабной проекцией всей страны. Ее посетители смогут познакомиться с ключевыми достижениями в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах, с современными технологическими разработками и научными открытиями. Насыщенная программа планируется и 11 января 2024 года, когда на выставке пройдет День Белгородской области.

https://ria.ru/20231104/vystavka-1907437978.html

https://ria.ru/20231102/nagrada-1907059212.html

белгородская область

прохоровский район

прохоровка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, прохоровский район, прохоровка, вячеслав гладков, ольга любимова, николай рыжков, выставка-форум "россия"