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Создание мемориала в Белгородской области обсудили на форуме "Россия" - РИА Новости, 04.11.2023
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Белгородская область
Белгородская область
 
20:34 04.11.2023 (обновлено: 20:36 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/memorial-1907497143.html
Создание мемориала в Белгородской области обсудили на форуме "Россия"
Создание мемориала в Белгородской области обсудили на форуме "Россия" - РИА Новости, 04.11.2023
Создание мемориала в Белгородской области обсудили на форуме "Россия"
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков и председатель попечительского совета музея "Прохоровское поле" Николай Рыжков обсудили в рамках международной... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T20:34
2023-11-04T20:36
белгородская область
белгородская область
прохоровский район
прохоровка
вячеслав гладков
ольга любимова
николай рыжков
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков и председатель попечительского совета музея "Прохоровское поле" Николай Рыжков обсудили в рамках международной выставки-форума "Россия" создание нового мемориала памяти в Прохоровском районе, передает корреспондент РИА Новости. На открытии экспозиции области они поделились совместными планами о создании большого музейного мемориала "Заживо сожженным" в Прохоровском районе. Памятник будет посвящен трагедии села Гусек-Погореловка, где в январе 1943 года фашисты заживо сожгли свыше 600 советских военнопленных и мирных жителей. "У нас есть предварительная договоренность с Минкультуры. Совместными усилиями мы сделаем очередной шаг в увековечивании памяти о людях, которые подвергались издевательствам во время Великой Отечественной войны. И вместе с вами через год-полтора будем присутствовать при открытии этого великолепного памятника на территории Прохоровского района", – сказал журналистам Гладков. Инициативу Белгородской области по созданию нового музейного мемориала "Заживо сожженным" в Прохоровке поддержала министр культуры РФ Ольга Любимова, посетившая экспозицию. "Продолжение музейного комплекса - это замечательная идея. Мы все знаем, что это невероятный музей. Конечно, хочется, чтобы в новом мемориале было бы больше мультимедиа, ярких прорывных решений, но важно и то, чтобы традиционные места памяти создавались в тех традициях, к которым мы все с вами уже привыкли. Здесь сегодня был представлен проект с невероятно красивым благоустройством, где все правильно организовано для удобства людей, в том числе, и для групп школьников на время экскурсий. Важно, чтобы память о людях жила, чтобы была возможность целыми семьями посещать это место", - приводит слова Любимовой пресс-служба облправительства. Павильон Белгородской области является одним из самых масштабных стендов на выставке "Россия". Большую его часть занимают изображения меловых гор в сочетании с многолетниками, которые являются одними из главных символов Белгородчины. В экспозиции широко используются интерактивные элементы. Так, маленьких и взрослых гостей порадуют "роборуки", которые из специальных кубов складывают картинки и тематические изображения. "Концепция нашего стенда — это символ жизни. Мы хотели собрать все, ради чего мы живем, в какую сторону идем, и все, что составляет основу нашего мировоззрения. Эта выставка - единение нашей страны, когда мы все с вами видим, насколько мы все разные, но мы едины в своей культуре, в своей вере, в поддержке своего президента, в своем желании дальше жить и развиваться, продолжая оставаться самым великим государством мира", - подчеркнул Гладков. Также на открытии регионального павильона прошла торжественная церемония принятия присяги юнармейцами и членами военно-патриотических клубов и выступление белгородских школьников. Выставка-форум "Россия" на ВДНХ будет работать по 12 апреля 2024 года. На полгода территория ВДНХ станет масштабной проекцией всей страны. Ее посетители смогут познакомиться с ключевыми достижениями в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах, с современными технологическими разработками и научными открытиями. Насыщенная программа планируется и 11 января 2024 года, когда на выставке пройдет День Белгородской области.
https://ria.ru/20231104/vystavka-1907437978.html
https://ria.ru/20231102/nagrada-1907059212.html
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белгородская область, прохоровский район, прохоровка, вячеслав гладков, ольга любимова, николай рыжков, выставка-форум "россия"
Белгородская область, Белгородская область, Прохоровский район, Прохоровка, Вячеслав Гладков, Ольга Любимова, Николай Рыжков, Выставка-форум "Россия"

Создание мемориала в Белгородской области обсудили на форуме "Россия"

© Фото : пресс-служба правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в выставочном павильоне Белгородской области на выставке-форуме "Россия"
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в выставочном павильоне Белгородской области на выставке-форуме Россия - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© Фото : пресс-служба правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в выставочном павильоне Белгородской области на выставке-форуме "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков и председатель попечительского совета музея "Прохоровское поле" Николай Рыжков обсудили в рамках международной выставки-форума "Россия" создание нового мемориала памяти в Прохоровском районе, передает корреспондент РИА Новости.
На открытии экспозиции области они поделились совместными планами о создании большого музейного мемориала "Заживо сожженным" в Прохоровском районе. Памятник будет посвящен трагедии села Гусек-Погореловка, где в январе 1943 года фашисты заживо сожгли свыше 600 советских военнопленных и мирных жителей.
«
"У нас есть предварительная договоренность с Минкультуры. Совместными усилиями мы сделаем очередной шаг в увековечивании памяти о людях, которые подвергались издевательствам во время Великой Отечественной войны. И вместе с вами через год-полтора будем присутствовать при открытии этого великолепного памятника на территории Прохоровского района", – сказал журналистам Гладков.
Инициативу Белгородской области по созданию нового музейного мемориала "Заживо сожженным" в Прохоровке поддержала министр культуры РФ Ольга Любимова, посетившая экспозицию.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на выставке-форуме Россия
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Вчера, 15:10
«
"Продолжение музейного комплекса - это замечательная идея. Мы все знаем, что это невероятный музей. Конечно, хочется, чтобы в новом мемориале было бы больше мультимедиа, ярких прорывных решений, но важно и то, чтобы традиционные места памяти создавались в тех традициях, к которым мы все с вами уже привыкли. Здесь сегодня был представлен проект с невероятно красивым благоустройством, где все правильно организовано для удобства людей, в том числе, и для групп школьников на время экскурсий. Важно, чтобы память о людях жила, чтобы была возможность целыми семьями посещать это место", - приводит слова Любимовой пресс-служба облправительства.
Павильон Белгородской области является одним из самых масштабных стендов на выставке "Россия". Большую его часть занимают изображения меловых гор в сочетании с многолетниками, которые являются одними из главных символов Белгородчины. В экспозиции широко используются интерактивные элементы. Так, маленьких и взрослых гостей порадуют "роборуки", которые из специальных кубов складывают картинки и тематические изображения.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
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2 ноября, 21:03
«
"Концепция нашего стенда — это символ жизни. Мы хотели собрать все, ради чего мы живем, в какую сторону идем, и все, что составляет основу нашего мировоззрения. Эта выставка - единение нашей страны, когда мы все с вами видим, насколько мы все разные, но мы едины в своей культуре, в своей вере, в поддержке своего президента, в своем желании дальше жить и развиваться, продолжая оставаться самым великим государством мира", - подчеркнул Гладков.
Также на открытии регионального павильона прошла торжественная церемония принятия присяги юнармейцами и членами военно-патриотических клубов и выступление белгородских школьников.
Выставка-форум "Россия" на ВДНХ будет работать по 12 апреля 2024 года. На полгода территория ВДНХ станет масштабной проекцией всей страны. Ее посетители смогут познакомиться с ключевыми достижениями в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах, с современными технологическими разработками и научными открытиями. Насыщенная программа планируется и 11 января 2024 года, когда на выставке пройдет День Белгородской области.
Открытие выставки-форума "Россия" на ВДНХ
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители смогут увидеть новые уникальные объекты, построенные к выставке. Среди них — галерея "Достижения России"

Павильон с экспозицией Достижения России

Посетители смогут увидеть новые уникальные объекты, построенные к выставке. Среди них — галерея "Достижения России"

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гости Международной выставки-форума "Россия" приняли участие в масштабном флешмобе. Профессиональные танцоры обучили посетителей несложным танцевальным движениям сразу на десяти площадках ВДНХ.

Выставка Россия. Церемония открытия экспозиции РДДМ и РСВ

Гости Международной выставки-форума "Россия" приняли участие в масштабном флешмобе. Профессиональные танцоры обучили посетителей несложным танцевальным движениям сразу на десяти площадках ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

В зоне Универмага (павильон № 75) будут представлены лучшие российские товары, в зоне российских брендов одежды можно будет увидеть лучшие коллекции модной индустрии.

Международная выставка-форум Россия

В зоне Универмага (павильон № 75) будут представлены лучшие российские товары, в зоне российских брендов одежды можно будет увидеть лучшие коллекции модной индустрии.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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3 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В первый день выставки состоится открытие гастрономического фестиваля "Россия — территория вкуса" в новом павильоне "Дом российской кухни".

Международная выставка-форум Россия

В первый день выставки состоится открытие гастрономического фестиваля "Россия — территория вкуса" в новом павильоне "Дом российской кухни".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

На выставке также представлены футболки, пуховики, толстовки, шапки, рисунки и надписи, которые посвящены отдельным регионам страны, а также мерч с логотипами выставки.

Международная выставка-форум Россия

На выставке также представлены футболки, пуховики, толстовки, шапки, рисунки и надписи, которые посвящены отдельным регионам страны, а также мерч с логотипами выставки.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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5 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Инсталляция "Живая карта России" будет воспроизводить видеоматериалы: от карты России, исполненной в стиле вышитого полотна с многообразием национальных узоров, до коротких роликов, представляющих регионы страны.

Участница выставки на стенде выставки Россия

Инсталляция "Живая карта России" будет воспроизводить видеоматериалы: от карты России, исполненной в стиле вышитого полотна с многообразием национальных узоров, до коротких роликов, представляющих регионы страны.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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6 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Для посетителей также начнут работать экспозиции российских министерств, крупнейших компаний и госкорпораций, где все желающие смогут ознакомиться с прогрессом страны в разных отраслях.

Работа выставки Россия

Для посетителей также начнут работать экспозиции российских министерств, крупнейших компаний и госкорпораций, где все желающие смогут ознакомиться с прогрессом страны в разных отраслях.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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7 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

В рамках образовательной программы выставки 4-6 ноября состоится марафон "Знание.Первые", организованный Российским обществом "Знание".

Участники выставки в национальных костюмах фотографируются на фоне стенда выставки Россия

В рамках образовательной программы выставки 4-6 ноября состоится марафон "Знание.Первые", организованный Российским обществом "Знание".

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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8 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Российское движение детей и молодежи "Движение первых" и АНО "Россия — страна возможностей" ждут в совместном павильоне на выставке "Россия" на ВДНХ несколько миллионов человек с экскурсиями.

Стенд Автомобиль глазами химика-материаловеда на выставке Россия

Российское движение детей и молодежи "Движение первых" и АНО "Россия — страна возможностей" ждут в совместном павильоне на выставке "Россия" на ВДНХ несколько миллионов человек с экскурсиями.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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9 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Уже получены 100 тысяч заявок от экскурсионных групп, заявил глава движения Григорий Гуров на полях выставки.

Учатсник выставки на открытии экспозиции выставки Россия

Уже получены 100 тысяч заявок от экскурсионных групп, заявил глава движения Григорий Гуров на полях выставки.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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10 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" охватит еще три площадки. Министерство культуры России и АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" заключили соглашение о проведении мероприятий выставки на трех площадках столицы: в Музее кино и Музее Востока, а также в павильоне "РОСИЗО". Для посетителей программы будут бесплатными.

Международная выставка-форум Россия

Выставка "Россия" охватит еще три площадки. Министерство культуры России и АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" заключили соглашение о проведении мероприятий выставки на трех площадках столицы: в Музее кино и Музее Востока, а также в павильоне "РОСИЗО". Для посетителей программы будут бесплатными.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
11 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке покажут футболки и бейсболки с автографами президента РФ Владимира Путина и его цитатами.

Международная выставка-форум Россия

На выставке покажут футболки и бейсболки с автографами президента РФ Владимира Путина и его цитатами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Еще одним ярким событием выставки-форума станут свадьбы на ее территории.

Международная выставка-форум Россия

Еще одним ярким событием выставки-форума станут свадьбы на ее территории.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
13 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

Участники выставки Россия

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
14 из 14

Посетители смогут увидеть новые уникальные объекты, построенные к выставке. Среди них — галерея "Достижения России"

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 14

Гости Международной выставки-форума "Россия" приняли участие в масштабном флешмобе. Профессиональные танцоры обучили посетителей несложным танцевальным движениям сразу на десяти площадках ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 14

В зоне Универмага (павильон № 75) будут представлены лучшие российские товары, в зоне российских брендов одежды можно будет увидеть лучшие коллекции модной индустрии.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
3 из 14

В первый день выставки состоится открытие гастрономического фестиваля "Россия — территория вкуса" в новом павильоне "Дом российской кухни".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 14

На выставке также представлены футболки, пуховики, толстовки, шапки, рисунки и надписи, которые посвящены отдельным регионам страны, а также мерч с логотипами выставки.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
5 из 14

Инсталляция "Живая карта России" будет воспроизводить видеоматериалы: от карты России, исполненной в стиле вышитого полотна с многообразием национальных узоров, до коротких роликов, представляющих регионы страны.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
6 из 14

Для посетителей также начнут работать экспозиции российских министерств, крупнейших компаний и госкорпораций, где все желающие смогут ознакомиться с прогрессом страны в разных отраслях.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
7 из 14

В рамках образовательной программы выставки 4-6 ноября состоится марафон "Знание.Первые", организованный Российским обществом "Знание".

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
8 из 14

Российское движение детей и молодежи "Движение первых" и АНО "Россия — страна возможностей" ждут в совместном павильоне на выставке "Россия" на ВДНХ несколько миллионов человек с экскурсиями.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
9 из 14

Уже получены 100 тысяч заявок от экскурсионных групп, заявил глава движения Григорий Гуров на полях выставки.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
10 из 14

Выставка "Россия" охватит еще три площадки. Министерство культуры России и АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" заключили соглашение о проведении мероприятий выставки на трех площадках столицы: в Музее кино и Музее Востока, а также в павильоне "РОСИЗО". Для посетителей программы будут бесплатными.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
11 из 14

На выставке покажут футболки и бейсболки с автографами президента РФ Владимира Путина и его цитатами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 14

Еще одним ярким событием выставки-форума станут свадьбы на ее территории.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
13 из 14

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
14 из 14
 
Белгородская областьБелгородская областьПрохоровский районПрохоровкаВячеслав ГладковОльга ЛюбимоваНиколай РыжковВыставка-форум "Россия"
 
 
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