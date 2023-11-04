https://ria.ru/20231104/krym-1907465455.html

Власти Крыма планируют увеличить турпоток в следующем году

Власти Крыма планируют увеличить турпоток в следующем году - РИА Новости, 04.11.2023

Власти Крыма планируют увеличить турпоток в следующем году

Крым намерен нарастить туристический поток в 2024 году до 6-6,5 миллиона отдыхающих, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T17:01

2023-11-04T17:01

2023-11-04T17:01

выставка-форум "россия"

новости - туризм

владимир константинов

республика крым

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Крым намерен нарастить туристический поток в 2024 году до 6-6,5 миллиона отдыхающих, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "По следующему году мы ориентируемся на сообщение в полном объеме железнодорожного и автомобильного транспорта, не говорим пока про авиационное, и вернуться к цифре 6-6,5 миллионов отдыхающих", - сказал Константинов агентству на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. По его словам, в этом году общий турпоток в Крым составит 4-4,5 миллиона человек. При этом, глава парламента подчеркнул, что туристическая отрасль адаптировалась к сложившимся реалиям, ей оказывается государственная поддержка. Крым за 2022 год посетили 6,5 миллиона туристов. За 2021 год было 9,5 миллиона туристов, что являлось рекордом за всю постсоветскую историю. В доковидном 2019 году турпоток составил 7,4 миллиона туристов. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231104/krym-1907447466.html

республика крым

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новости - туризм, владимир константинов, республика крым