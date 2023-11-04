https://ria.ru/20231104/foto-1907493260.html

"Не скроете". В Сети пришли в ярость из-за фото Зеленского и фон дер Ляйен

"Не скроете". В Сети пришли в ярость из-за фото Зеленского и фон дер Ляйен - РИА Новости, 04.11.2023

"Не скроете". В Сети пришли в ярость из-за фото Зеленского и фон дер Ляйен

Пользователи соцсети X раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за их совместное фото во время встречи в РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T20:07

2023-11-04T20:07

2023-11-04T20:07

политика

украина

владимир зеленский

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за их совместное фото во время встречи в Киеве."Никакие фотографии не скроют ваших неудач!" — отметили в комментариях."Зеленский, а ты постирал свою футболку?" — сыронизировал участник дискуссии."Они специально поддерживают вас в состоянии войны с русскими братьями", — напомнили в беседе."Вы проиграли войну. Читайте газеты", — написал пользователь."Помните, Зеленский хочет, чтобы ему платили как можно больше долларов", — заметил участник чата.Глава ЕК совершила визит в украинскую столицу утром 4 ноября. По ее словам, она прибыла, чтобы обсудить путь вступления восточноевропейской республики в ЕС.

https://ria.ru/20231104/ukraina-1907471151.html

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политика, украина, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз