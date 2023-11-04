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"Не скроете". В Сети пришли в ярость из-за фото Зеленского и фон дер Ляйен - РИА Новости, 04.11.2023
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20:07 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/foto-1907493260.html
"Не скроете". В Сети пришли в ярость из-за фото Зеленского и фон дер Ляйен
"Не скроете". В Сети пришли в ярость из-за фото Зеленского и фон дер Ляйен - РИА Новости, 04.11.2023
"Не скроете". В Сети пришли в ярость из-за фото Зеленского и фон дер Ляйен
Пользователи соцсети X раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за их совместное фото во время встречи в РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T20:07
2023-11-04T20:07
политика
украина
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за их совместное фото во время встречи в Киеве."Никакие фотографии не скроют ваших неудач!" — отметили в комментариях."Зеленский, а ты постирал свою футболку?" — сыронизировал участник дискуссии."Они специально поддерживают вас в состоянии войны с русскими братьями", — напомнили в беседе."Вы проиграли войну. Читайте газеты", — написал пользователь."Помните, Зеленский хочет, чтобы ему платили как можно больше долларов", — заметил участник чата.Глава ЕК совершила визит в украинскую столицу утром 4 ноября. По ее словам, она прибыла, чтобы обсудить путь вступления восточноевропейской республики в ЕС.
https://ria.ru/20231104/ukraina-1907471151.html
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политика, украина, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
Политика, Украина, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз

"Не скроете". В Сети пришли в ярость из-за фото Зеленского и фон дер Ляйен

© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за их совместное фото во время встречи в Киеве.
«
"Никакие фотографии не скроют ваших неудач!" — отметили в комментариях.
"Зеленский, а ты постирал свою футболку?" — сыронизировал участник дискуссии.
"Они специально поддерживают вас в состоянии войны с русскими братьями", — напомнили в беседе.
"Вы проиграли войну. Читайте газеты", — написал пользователь.
"Помните, Зеленский хочет, чтобы ему платили как можно больше долларов", — заметил участник чата.
Глава ЕК совершила визит в украинскую столицу утром 4 ноября. По ее словам, она прибыла, чтобы обсудить путь вступления восточноевропейской республики в ЕС.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
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ПолитикаУкраинаВладимир ЗеленскийУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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