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Международная выставка-форум "Россия" открылась масштабным флешмобом - РИА Новости, 04.11.2023
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
14:09 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/fleshmob-1907426391.html
Международная выставка-форум "Россия" открылась масштабным флешмобом
Международная выставка-форум "Россия" открылась масштабным флешмобом - РИА Новости, 04.11.2023
Международная выставка-форум "Россия" открылась масштабным флешмобом
Гости Международной выставки-форума "Россия" в рамках церемонии открытия в субботу приняли участие в масштабном флешмобе, исполнив танцевальные номера на всех... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T14:09
2023-11-04T14:09
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
москва
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Гости Международной выставки-форума "Россия" в рамках церемонии открытия в субботу приняли участие в масштабном флешмобе, исполнив танцевальные номера на всех основных площадках ВДНХ в Москве, сообщают организаторы выставки. Флешмоб прошел на 10 площадках ВДНХ при поддержке профессиональных танцоров. Главными местами проведения флешмоба стали уличное пространство перед Павильоном №75, где расположены экспозиции всех 89 регионов России, галерея "Достижения России" — один из ключевых арт-объектов всей выставки, и инсталляция "Живая карта России" у главного входа на ВДНХ. Аналогичные мероприятия состоялись в павильоне "Атом", на Винной ярмарке, а также у медиакуба "Знание", стендов "Газпрома" и Минприроды РФ. "Международная выставка-форум "Россия" — это первое масштабное событие такого формата за несколько последних десятилетий. Наша цель — сконцентрировать все наиболее яркие успехи в новейшей российской истории на одной площадке, рассказать о ключевых проектах в новой форме и с использованием современных технологий, дать возможность всем желающим пообщаться с теми, чьими руками эти достижения были совершены", — приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Натальи Виртуозовой. В течение всего времени проведения выставки, которая будет работать до 12 апреля 2024 года, гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. На выставке-форуме представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Участие в выставке примут представители органов федеральной власти, крупных корпораций, общественных объединений.
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выставка-форум "россия", москва
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Москва
Международная выставка-форум "Россия" открылась масштабным флешмобом

Международная выставка "Россия" открылась масштабным танцевальным флешмобом

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкМеждународная выставка-форум "Россия"
Международная выставка-форум Россия
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
Международная выставка-форум "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Гости Международной выставки-форума "Россия" в рамках церемонии открытия в субботу приняли участие в масштабном флешмобе, исполнив танцевальные номера на всех основных площадках ВДНХ в Москве, сообщают организаторы выставки.
Флешмоб прошел на 10 площадках ВДНХ при поддержке профессиональных танцоров. Главными местами проведения флешмоба стали уличное пространство перед Павильоном №75, где расположены экспозиции всех 89 регионов России, галерея "Достижения России" — один из ключевых арт-объектов всей выставки, и инсталляция "Живая карта России" у главного входа на ВДНХ. Аналогичные мероприятия состоялись в павильоне "Атом", на Винной ярмарке, а также у медиакуба "Знание", стендов "Газпрома" и Минприроды РФ.
Открытие выставки-форума "Россия" на ВДНХ
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители смогут увидеть новые уникальные объекты, построенные к выставке. Среди них — галерея "Достижения России"

Павильон с экспозицией Достижения России

Посетители смогут увидеть новые уникальные объекты, построенные к выставке. Среди них — галерея "Достижения России"

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гости Международной выставки-форума "Россия" приняли участие в масштабном флешмобе. Профессиональные танцоры обучили посетителей несложным танцевальным движениям сразу на десяти площадках ВДНХ.

Выставка Россия. Церемония открытия экспозиции РДДМ и РСВ

Гости Международной выставки-форума "Россия" приняли участие в масштабном флешмобе. Профессиональные танцоры обучили посетителей несложным танцевальным движениям сразу на десяти площадках ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

В зоне Универмага (павильон № 75) будут представлены лучшие российские товары, в зоне российских брендов одежды можно будет увидеть лучшие коллекции модной индустрии.

Международная выставка-форум Россия

В зоне Универмага (павильон № 75) будут представлены лучшие российские товары, в зоне российских брендов одежды можно будет увидеть лучшие коллекции модной индустрии.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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3 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В первый день выставки состоится открытие гастрономического фестиваля "Россия — территория вкуса" в новом павильоне "Дом российской кухни".

Международная выставка-форум Россия

В первый день выставки состоится открытие гастрономического фестиваля "Россия — территория вкуса" в новом павильоне "Дом российской кухни".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

На выставке также представлены футболки, пуховики, толстовки, шапки, рисунки и надписи, которые посвящены отдельным регионам страны, а также мерч с логотипами выставки.

Международная выставка-форум Россия

На выставке также представлены футболки, пуховики, толстовки, шапки, рисунки и надписи, которые посвящены отдельным регионам страны, а также мерч с логотипами выставки.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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5 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Инсталляция "Живая карта России" будет воспроизводить видеоматериалы: от карты России, исполненной в стиле вышитого полотна с многообразием национальных узоров, до коротких роликов, представляющих регионы страны.

Участница выставки на стенде выставки Россия

Инсталляция "Живая карта России" будет воспроизводить видеоматериалы: от карты России, исполненной в стиле вышитого полотна с многообразием национальных узоров, до коротких роликов, представляющих регионы страны.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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6 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Для посетителей также начнут работать экспозиции российских министерств, крупнейших компаний и госкорпораций, где все желающие смогут ознакомиться с прогрессом страны в разных отраслях.

Работа выставки Россия

Для посетителей также начнут работать экспозиции российских министерств, крупнейших компаний и госкорпораций, где все желающие смогут ознакомиться с прогрессом страны в разных отраслях.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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7 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

В рамках образовательной программы выставки 4-6 ноября состоится марафон "Знание.Первые", организованный Российским обществом "Знание".

Участники выставки в национальных костюмах фотографируются на фоне стенда выставки Россия

В рамках образовательной программы выставки 4-6 ноября состоится марафон "Знание.Первые", организованный Российским обществом "Знание".

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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8 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Российское движение детей и молодежи "Движение первых" и АНО "Россия — страна возможностей" ждут в совместном павильоне на выставке "Россия" на ВДНХ несколько миллионов человек с экскурсиями.

Стенд Автомобиль глазами химика-материаловеда на выставке Россия

Российское движение детей и молодежи "Движение первых" и АНО "Россия — страна возможностей" ждут в совместном павильоне на выставке "Россия" на ВДНХ несколько миллионов человек с экскурсиями.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
9 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Уже получены 100 тысяч заявок от экскурсионных групп, заявил глава движения Григорий Гуров на полях выставки.

Учатсник выставки на открытии экспозиции выставки Россия

Уже получены 100 тысяч заявок от экскурсионных групп, заявил глава движения Григорий Гуров на полях выставки.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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10 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" охватит еще три площадки. Министерство культуры России и АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" заключили соглашение о проведении мероприятий выставки на трех площадках столицы: в Музее кино и Музее Востока, а также в павильоне "РОСИЗО". Для посетителей программы будут бесплатными.

Международная выставка-форум Россия

Выставка "Россия" охватит еще три площадки. Министерство культуры России и АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" заключили соглашение о проведении мероприятий выставки на трех площадках столицы: в Музее кино и Музее Востока, а также в павильоне "РОСИЗО". Для посетителей программы будут бесплатными.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
11 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке покажут футболки и бейсболки с автографами президента РФ Владимира Путина и его цитатами.

Международная выставка-форум Россия

На выставке покажут футболки и бейсболки с автографами президента РФ Владимира Путина и его цитатами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Еще одним ярким событием выставки-форума станут свадьбы на ее территории.

Международная выставка-форум Россия

Еще одним ярким событием выставки-форума станут свадьбы на ее территории.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
13 из 14
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

Участники выставки Россия

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
14 из 14

Посетители смогут увидеть новые уникальные объекты, построенные к выставке. Среди них — галерея "Достижения России"

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 14

Гости Международной выставки-форума "Россия" приняли участие в масштабном флешмобе. Профессиональные танцоры обучили посетителей несложным танцевальным движениям сразу на десяти площадках ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 14

В зоне Универмага (павильон № 75) будут представлены лучшие российские товары, в зоне российских брендов одежды можно будет увидеть лучшие коллекции модной индустрии.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
3 из 14

В первый день выставки состоится открытие гастрономического фестиваля "Россия — территория вкуса" в новом павильоне "Дом российской кухни".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 14

На выставке также представлены футболки, пуховики, толстовки, шапки, рисунки и надписи, которые посвящены отдельным регионам страны, а также мерч с логотипами выставки.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
5 из 14

Инсталляция "Живая карта России" будет воспроизводить видеоматериалы: от карты России, исполненной в стиле вышитого полотна с многообразием национальных узоров, до коротких роликов, представляющих регионы страны.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
6 из 14

Для посетителей также начнут работать экспозиции российских министерств, крупнейших компаний и госкорпораций, где все желающие смогут ознакомиться с прогрессом страны в разных отраслях.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
7 из 14

В рамках образовательной программы выставки 4-6 ноября состоится марафон "Знание.Первые", организованный Российским обществом "Знание".

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
8 из 14

Российское движение детей и молодежи "Движение первых" и АНО "Россия — страна возможностей" ждут в совместном павильоне на выставке "Россия" на ВДНХ несколько миллионов человек с экскурсиями.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
9 из 14

Уже получены 100 тысяч заявок от экскурсионных групп, заявил глава движения Григорий Гуров на полях выставки.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
10 из 14

Выставка "Россия" охватит еще три площадки. Министерство культуры России и АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" заключили соглашение о проведении мероприятий выставки на трех площадках столицы: в Музее кино и Музее Востока, а также в павильоне "РОСИЗО". Для посетителей программы будут бесплатными.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
11 из 14

На выставке покажут футболки и бейсболки с автографами президента РФ Владимира Путина и его цитатами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 14

Еще одним ярким событием выставки-форума станут свадьбы на ее территории.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
13 из 14

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
14 из 14
"Международная выставка-форум "Россия" — это первое масштабное событие такого формата за несколько последних десятилетий. Наша цель — сконцентрировать все наиболее яркие успехи в новейшей российской истории на одной площадке, рассказать о ключевых проектах в новой форме и с использованием современных технологий, дать возможность всем желающим пообщаться с теми, чьими руками эти достижения были совершены", — приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Натальи Виртуозовой.
В течение всего времени проведения выставки, которая будет работать до 12 апреля 2024 года, гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. На выставке-форуме представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Участие в выставке примут представители органов федеральной власти, крупных корпораций, общественных объединений.
Флешмобы и представления в рамках открытия выставки-форума Россия - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
В Москве открылась выставка "Россия"
10:51
 
Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"Москва
 
 
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