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Международная выставка-форум "Россия" открылась масштабным флешмобом

Международная выставка-форум "Россия" открылась масштабным флешмобом - РИА Новости, 04.11.2023

Международная выставка-форум "Россия" открылась масштабным флешмобом

Гости Международной выставки-форума "Россия" в рамках церемонии открытия в субботу приняли участие в масштабном флешмобе, исполнив танцевальные номера на всех... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T14:09

2023-11-04T14:09

2023-11-04T14:09

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

москва

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Гости Международной выставки-форума "Россия" в рамках церемонии открытия в субботу приняли участие в масштабном флешмобе, исполнив танцевальные номера на всех основных площадках ВДНХ в Москве, сообщают организаторы выставки. Флешмоб прошел на 10 площадках ВДНХ при поддержке профессиональных танцоров. Главными местами проведения флешмоба стали уличное пространство перед Павильоном №75, где расположены экспозиции всех 89 регионов России, галерея "Достижения России" — один из ключевых арт-объектов всей выставки, и инсталляция "Живая карта России" у главного входа на ВДНХ. Аналогичные мероприятия состоялись в павильоне "Атом", на Винной ярмарке, а также у медиакуба "Знание", стендов "Газпрома" и Минприроды РФ. "Международная выставка-форум "Россия" — это первое масштабное событие такого формата за несколько последних десятилетий. Наша цель — сконцентрировать все наиболее яркие успехи в новейшей российской истории на одной площадке, рассказать о ключевых проектах в новой форме и с использованием современных технологий, дать возможность всем желающим пообщаться с теми, чьими руками эти достижения были совершены", — приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Натальи Виртуозовой. В течение всего времени проведения выставки, которая будет работать до 12 апреля 2024 года, гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. На выставке-форуме представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Участие в выставке примут представители органов федеральной власти, крупных корпораций, общественных объединений.

https://ria.ru/20231104/vystavka-1907389864.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

выставка-форум "россия", москва