https://ria.ru/20231104/erdogan-1907414654.html

Эрдоган заявил, что больше не считает Нетаньяху своим собеседником

Эрдоган заявил, что больше не считает Нетаньяху своим собеседником - РИА Новости, 04.11.2023

Эрдоган заявил, что больше не считает Нетаньяху своим собеседником

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не считает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "своим собеседником", при этом глава Национальной... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T13:22

2023-11-04T13:22

2023-11-04T15:51

в мире

израиль

турция

тель-авив

ибрагим калын

биньямин нетаньяху

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 4 ноя — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не считает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "своим собеседником", при этом глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын поддерживает контакты с Тель-Авивом. "В настоящее время у меня нет никаких контактов (с Израилем. — Прим. ред.). <...> Скажу так: Нетаньяху больше не является для нас собеседником ни в каком смысле. Мы его вычеркнули", — сказал турецкий лидер в самолете по возвращении из Астаны.По мнению Эрдогана, Нетаньяху потерял поддержку своих граждан и "привлек к себе отпор израильского народа". Турецкий лидер добавил, что премьер еврейского государства "хочет найти поддержку своим массовым убийствам", пытаясь использовать для этого религиозные доводы.При этом Эрдоган уточнил, что глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын поддерживает контакты с Тель-Авивом, а также с Палестиной и ХАМАС.По словам политика, полностью разорвать связи, особенно в международной дипломатии, невозможно. "Поэтому мы с министром иностранных дел Хаканом Фиданом, главой Национальной разведывательной организации Ибрагимом Калыном и моими коллегами-министрами используем все средства дипломатии, будем продолжать это делать. Наша главная цель — установление окончательного мира в израильско-палестинской проблеме", — сказал глава государства.Для этого Турция выступает с инициативами и разрабатывает формулы. Анкара продолжит работу в этом направлении и полна решимости сделать все возможное для прекращения кровопролития и установления мира, подчеркнул Эрдоган."Наша цель — достижение прочного и устойчивого мира, который принесет облегчение и нашему региону, и нашей стране. Мы призываем к этому, например, хотим собрать все заинтересованные стороны на конференцию (имеет в виду инициированную Анкарой мирную конференцию по Газе. — Прим. ред.)", — подчеркнул турецкий лидер.Конфликт между ХАМАС и ИзраилемПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября бойцы ХАМАС обстреляли Израиль и проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило девять тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231104/mus-1907414242.html

https://ria.ru/20231104/erdogan-1907413895.html

https://ria.ru/20231104/shkola-1907411058.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, турция, тель-авив, ибрагим калын, биньямин нетаньяху, реджеп тайип эрдоган, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году