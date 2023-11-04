https://ria.ru/20231104/erdogan-1907413895.html

Эрдоган заявил, что ждет президента Ирана с визитом в Турцию

Эрдоган заявил, что ждет президента Ирана с визитом в Турцию - РИА Новости, 04.11.2023

Эрдоган заявил, что ждет президента Ирана с визитом в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ждет президента Ирана Эбрахима Раиси с визитом в Турцию в конце ноября, обсудит с ним региональные вопросы. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T13:19

2023-11-04T13:19

2023-11-04T13:19

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АНКАРА, 4 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ждет президента Ирана Эбрахима Раиси с визитом в Турцию в конце ноября, обсудит с ним региональные вопросы. "В этом месяце в Эр-Рияде состоится саммит Организации исламского сотрудничества. Мы будем присутствовать на этом саммите. На следующей неделе мы также посетим Узбекистан. Это очень важные визиты в самое ответственное время. В конце этого месяца приедет президент Ирана Раиси, и у нас будет с ним встреча. До сегодняшнего дня у меня и моих товарищей было много встреч с нашими собеседниками", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Астаны. По его словам, в ближайшие дни "движение встреч" будет продолжено. "Международное сообщество, не способное сдержать израильское беззаконие, в первую очередь игнорирует свои собственные принципы. Как будто игнорирования массового убийства палестинцев недостаточно, они наперегонки обнимают Израиль и поощряют его убивать еще больше детей. Темницы, в которые они заточили свою совесть, завтра станут для них стенами позора. Западные государства, которые сгибают шею, когда им напоминают о массовых убийствах, которым они ранее потворствовали, будут раздавлены позором своего поведения в ходе массовых убийств в Газе. Мы взываем: где справедливость? Где международные организации, созданные для защиты мира? Где правозащитники? Вы видите, что хотя государственные правители молчат, народ не молчит. На улицах Европы, несмотря на все запреты, несмотря на все препятствия, люди выходят на площади, требуя справедливости...", - заявил турецкий лидер. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231102/shos-1907016603.html

https://ria.ru/20231104/turtsiya-1907411925.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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