https://ria.ru/20231104/beglov-1907473855.html

Беглов: петербуржцы могут выиграть поездку на выставку "Россия"

Беглов: петербуржцы могут выиграть поездку на выставку "Россия" - РИА Новости, 04.11.2023

Беглов: петербуржцы могут выиграть поездку на выставку "Россия"

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил о начале конкурса в социальных сетях, приуроченного к открытию Международной выставки-форума "Россия" в... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T17:48

2023-11-04T17:48

2023-11-04T17:48

общество

технологии

санкт-петербург

россия

москва

александр беглов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907409078_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5fd732774383439e29f864e66c0424f4.jpg

МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил о начале конкурса в социальных сетях, приуроченного к открытию Международной выставки-форума "Россия" в Москве. Петербуржцы могут написать на странице губернатора "ВКонтакте" комментарий о том, какое достижение Петербурга им больше нравится и почему, и получить возможность выиграть поездку на выставку для всей семьи. Участвовать в конкурсе может любой житель города. Посетители выставки смогут познакомиться и с достижениями всех регионов России. Этот конкурс – не первый, когда глава Санкт-Петербурга использует социальные сети для коммуникации с жителями. Горожане уже выбирали цвет электробуса, ретро-трамвая (который уже ходит по городу), предлагали свои идеи для создания городских чат-ботов в Телеграм. Свои достижения на Международной выставке-форуме "Россия" представляют все регионы России, а также различные министерства и корпорации. Всего посетители смогут осмотреть 131 экспозицию. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

санкт-петербург

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, санкт-петербург, россия, москва, александр беглов