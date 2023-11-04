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Блогеру Аязу Шабутдинову предъявили обвинение по делу о мошенничестве - РИА Новости, 04.11.2023
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10:16 04.11.2023 (обновлено: 11:12 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/ayaz-1907381817.html
Блогеру Аязу Шабутдинову предъявили обвинение по делу о мошенничестве
Блогеру Аязу Шабутдинову предъявили обвинение по делу о мошенничестве - РИА Новости, 04.11.2023
Блогеру Аязу Шабутдинову предъявили обвинение по делу о мошенничестве
Блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов задержан, ему предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений по статье "Мошенничество", говорится в сообщении... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T10:16
2023-11-04T11:12
происшествия
москва
аяз шабутдинов
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов задержан, ему предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений по статье "Мошенничество", говорится в сообщении прокуратуры Москвы в ее Telegram-канале.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что блогера Аяза Шабутдинова задержали до начала суда в Москве."Тридцатидвухлетний известный блогер и бизнес-тренер задержан в качестве подозреваемого в порядке ст. 91 УПК РФ и ему предъявлено обвинение в совершении 8 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Вину он не признал", - говорится в сообщении прокуратуры.В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.По информации прокуратуры, обвиняемый "совместно с соучастниками, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО "Лайк Центр", расположенных на Пресненской набережной, из корыстных побуждений, создавал у граждан ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам, реализуемым от имени указанных юридических лиц, что не соответствовало действительности"."Блогер предлагал купить различные курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающие смогут начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход. Убежденные якобы в высокой результативности образовательных программ восемь граждан заключили договоры возмездного оказания услуг на суммы от 100 тысяч рублей до 1,9 миллиона рублей. Устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности", - заключили в ведомстве.У Шабутдинова более 1,9 миллиона подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), в мессенджере Telegram более 360 тысяч подписчиков.
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происшествия, москва, аяз шабутдинов
Происшествия, Москва, Аяз Шабутдинов
Блогеру Аязу Шабутдинову предъявили обвинение по делу о мошенничестве

Блогеру Аязу Шабутдинову предъявили обвинение в совершении восьми преступлений

© Фото : @ayazshabutdinovАяз Шабутдинов
Аяз Шабутдинов - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© Фото : @ayazshabutdinov
Аяз Шабутдинов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов задержан, ему предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений по статье "Мошенничество", говорится в сообщении прокуратуры Москвы в ее Telegram-канале.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что блогера Аяза Шабутдинова задержали до начала суда в Москве.
"Тридцатидвухлетний известный блогер и бизнес-тренер задержан в качестве подозреваемого в порядке ст. 91 УПК РФ и ему предъявлено обвинение в совершении 8 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Вину он не признал", - говорится в сообщении прокуратуры.
В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.
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По информации прокуратуры, обвиняемый "совместно с соучастниками, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО "Лайк Центр", расположенных на Пресненской набережной, из корыстных побуждений, создавал у граждан ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам, реализуемым от имени указанных юридических лиц, что не соответствовало действительности".
"Блогер предлагал купить различные курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающие смогут начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход. Убежденные якобы в высокой результативности образовательных программ восемь граждан заключили договоры возмездного оказания услуг на суммы от 100 тысяч рублей до 1,9 миллиона рублей. Устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности", - заключили в ведомстве.
У Шабутдинова более 1,9 миллиона подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), в мессенджере Telegram более 360 тысяч подписчиков.
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