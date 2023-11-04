Сайты выставки "Россия" подверглись хакерской атаке
Сайты выставки-форума "Россия" подверглись массированной хакерской атаке
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Подготовка к Международной выставке-форуму "Россия" на ВДНХ
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Сайты Международной выставки-форума "Россия", которая открывается в субботу на ВДНХ, подверглись массированной хакерской атаке, заявили в пресс-службе АНО "Дирекция выставки достижений "Россия".
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"Она была осуществлена посредством подконтрольной botnet-сети, расположенной на территории Украины, США, Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Японии и других недружественных стран", — говорится в сообщении.
Емкость атаки составила не менее 0,5 Tb/s.
В итоге хакерам удалось нарушить корректную и стабильную работу порталов russia.ru, api.russia.ru, api.games.russia.ru, api.lk.russia.ru, api.lkd.russia.ru и api.lku.russia.ru.
При этом в пресс-службе выставки отметили, что такие попытки помешать россиянам узнать о достижениях своей страны обречены на провал. По словам организаторов, к выставке проявляют огромный интерес как москвичи, так и жители всех других регионов страны.
Сегодня, в День народного единства, на территории ВДНХ в Москве открылась Международная выставка-форум "Россия", где представят важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых отечественных компаний и ведомств. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.