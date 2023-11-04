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Сайты выставки "Россия" подверглись хакерской атаке - РИА Новости, 04.11.2023
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
09:27 04.11.2023 (обновлено: 11:02 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/ataka-1907375256.html
Сайты выставки "Россия" подверглись хакерской атаке
Сайты выставки "Россия" подверглись хакерской атаке - РИА Новости, 04.11.2023
Сайты выставки "Россия" подверглись хакерской атаке
Сайты Международной выставки-форума "Россия", которая открывается в субботу на ВДНХ, подверглись массированной хакерской атаке, заявили в пресс-службе АНО... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T09:27
2023-11-04T11:02
выставка-форум "россия"
происшествия
россия
вднх
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Сайты Международной выставки-форума "Россия", которая открывается в субботу на ВДНХ, подверглись массированной хакерской атаке, заявили в пресс-службе АНО "Дирекция выставки достижений "Россия"."Она была осуществлена посредством подконтрольной botnet-сети, расположенной на территории Украины, США, Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Японии и других недружественных стран", — говорится в сообщении.Емкость атаки составила не менее 0,5 Tb/s.В итоге хакерам удалось нарушить корректную и стабильную работу порталов russia.ru, api.russia.ru, api.games.russia.ru, api.lk.russia.ru, api.lkd.russia.ru и api.lku.russia.ru.При этом в пресс-службе выставки отметили, что такие попытки помешать россиянам узнать о достижениях своей страны обречены на провал. По словам организаторов, к выставке проявляют огромный интерес как москвичи, так и жители всех других регионов страны.Сегодня, в День народного единства, на территории ВДНХ в Москве открылась Международная выставка-форум "Россия", где представят важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых отечественных компаний и ведомств. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.
https://ria.ru/20231103/vystavka-1907132280.html
https://ria.ru/20231103/rossiya-1907306252.html
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происшествия, россия, вднх
Выставка-форум "Россия", Происшествия, Россия, ВДНХ
Сайты выставки "Россия" подверглись хакерской атаке

Сайты выставки-форума "Россия" подверглись массированной хакерской атаке

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПодготовка к Международной выставке-форуму "Россия" на ВДНХ
Подготовка к Международной выставке-форуму Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Подготовка к Международной выставке-форуму "Россия" на ВДНХ
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Сайты Международной выставки-форума "Россия", которая открывается в субботу на ВДНХ, подверглись массированной хакерской атаке, заявили в пресс-службе АНО "Дирекция выставки достижений "Россия".
«
"Она была осуществлена посредством подконтрольной botnet-сети, расположенной на территории Украины, США, Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Японии и других недружественных стран", — говорится в сообщении.
Емкость атаки составила не менее 0,5 Tb/s.
В итоге хакерам удалось нарушить корректную и стабильную работу порталов russia.ru, api.russia.ru, api.games.russia.ru, api.lk.russia.ru, api.lkd.russia.ru и api.lku.russia.ru.
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При этом в пресс-службе выставки отметили, что такие попытки помешать россиянам узнать о достижениях своей страны обречены на провал. По словам организаторов, к выставке проявляют огромный интерес как москвичи, так и жители всех других регионов страны.
Сегодня, в День народного единства, на территории ВДНХ в Москве открылась Международная выставка-форум "Россия", где представят важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых отечественных компаний и ведомств. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.
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Выставка-форум "Россия"ПроисшествияРоссияВДНХ
 
 
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