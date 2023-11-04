https://ria.ru/20231104/ataka-1907375256.html

Сайты выставки "Россия" подверглись хакерской атаке

Сайты выставки "Россия" подверглись хакерской атаке - РИА Новости, 04.11.2023

Сайты выставки "Россия" подверглись хакерской атаке

Сайты Международной выставки-форума "Россия", которая открывается в субботу на ВДНХ, подверглись массированной хакерской атаке, заявили в пресс-службе АНО... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T09:27

2023-11-04T09:27

2023-11-04T11:02

выставка-форум "россия"

происшествия

россия

вднх

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Сайты Международной выставки-форума "Россия", которая открывается в субботу на ВДНХ, подверглись массированной хакерской атаке, заявили в пресс-службе АНО "Дирекция выставки достижений "Россия"."Она была осуществлена посредством подконтрольной botnet-сети, расположенной на территории Украины, США, Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Японии и других недружественных стран", — говорится в сообщении.Емкость атаки составила не менее 0,5 Tb/s.В итоге хакерам удалось нарушить корректную и стабильную работу порталов russia.ru, api.russia.ru, api.games.russia.ru, api.lk.russia.ru, api.lkd.russia.ru и api.lku.russia.ru.При этом в пресс-службе выставки отметили, что такие попытки помешать россиянам узнать о достижениях своей страны обречены на провал. По словам организаторов, к выставке проявляют огромный интерес как москвичи, так и жители всех других регионов страны.Сегодня, в День народного единства, на территории ВДНХ в Москве открылась Международная выставка-форум "Россия", где представят важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых отечественных компаний и ведомств. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

https://ria.ru/20231103/vystavka-1907132280.html

https://ria.ru/20231103/rossiya-1907306252.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, вднх