https://ria.ru/20231103/razvedka-1907082318.html

В аббревиатуре ГРУ слово "разведывательное" не отменяли, сообщил эксперт

В аббревиатуре ГРУ слово "разведывательное" не отменяли, сообщил эксперт - РИА Новости, 03.11.2023

В аббревиатуре ГРУ слово "разведывательное" не отменяли, сообщил эксперт

В аббревиатуре ГРУ (Главное разведывательное управление) Генштаба ВС РФ определение "разведывательное" никто не отменял, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T03:18

2023-11-03T03:18

2023-11-03T03:18

россия

владимир винокур

анатолий сердюков

сергей сафронов (телеведущий)

вооруженные силы рф

главное разведывательное управление рф

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости, Сергей Сафронов. В аббревиатуре ГРУ (Главное разведывательное управление) Генштаба ВС РФ определение "разведывательное" никто не отменял, заявил в интервью РИА Новости вице-президент Лиги военных дипломатов, профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров. В России 5 ноября будет отмечаться профессиональный праздник – День военного разведчика. "В 2010 году бывший министр обороны Анатолий Сердюков якобы распорядился переименовать Главное разведывательное управление (ГРУ ГШ ВС РФ) Генштаба ВС РФ в Главное управление Генштаба ВС РФ (ГУ ГШ ВС РФ). Но никаких официальных распоряжений относительно этого изменения не издавалось. Поэтому президент РФ перед выступлением на праздновании Дня военного разведчика 5 ноября 2018 года обратил внимание на надпись на большом экране, в которой отсутствовало определение "разведывательное" и поздравил присутствующих со 100-летием ГРУ ГШ ВС РФ", - сказал Винокуров.

https://ria.ru/20230406/voyna-1863360105.html

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россия, владимир винокур, анатолий сердюков, сергей сафронов (телеведущий), вооруженные силы рф, главное разведывательное управление рф