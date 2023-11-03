https://ria.ru/20231103/vinokurov-1906988190.html

Владимир Винокуров: информация ГРУ поможет выполнению целей СВО

Владимир Винокуров: информация ГРУ поможет выполнению целей СВО - РИА Новости, 03.11.2023

Владимир Винокуров: информация ГРУ поможет выполнению целей СВО

Главное разведывательное управление Генштаба Вооруженных сил РФ (ГРУ ГШ ВС РФ) встречает свою 105-ю годовщину создания в условиях проведения специальной военной РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T11:00

2023-11-03T11:00

2023-11-03T11:11

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Главное разведывательное управление Генштаба Вооруженных сил РФ (ГРУ ГШ ВС РФ) встречает свою 105-ю годовщину создания в условиях проведения специальной военной операции и резкого обострения международной обстановки. И если функционал российских военных разведчиков остается за последние десятилетия неизменным — получение важной военно-политической информации для обеспечения безопасности страны, то оперативно-стратегические задачи меняются, акценты смещаются.Какие это задачи, накануне профессионального праздника, который отмечается 5 ноября, руководитель профильной редакции РИА Новости Сергей Сафронов попросил рассказать вице-президента Лиги военных дипломатов, профессора Дипломатической академии МИД России, полковника ГРУ в отставке Владимира Винокурова.— Почему сегодня ГРУ ГШ ВС РФ называют ГУ ГШ ВС РФ, хотя даже Владимир Путин распорядился вернуть старую аббревиатуру?— В 2010 году бывший министр обороны Анатолий Сердюков якобы распорядился переименовать Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (ГРУ ГШ ВС РФ) в Главное управление (ГУ ГШ ВС РФ). Но никаких официальных распоряжений относительно этого изменения не издавалось. Поэтому президент РФ перед выступлением на праздновании Дня военного разведчика 5 ноября 2018 года обратил внимание на надпись на большом экране, в которой отсутствовало определение "разведывательное", и поздравил присутствующих со 100-летием ГРУ ГШ ВС РФВ соответствии с официальной версией, военная разведка была создана в ноябре 1918 года, на тот момент она называлась Регистрационным управлением (Региструп). В 1921 году его реорганизовали в Разведывательное управление Штаба РККА. Традиционная аббревиатура появилась в 1942 году, когда ведомство было переименовано в Главное разведывательное управление Генерального штаба Красной армии.— Откуда предатель Резун (Суворов) взял название Службы "Аквариум"?— За основу этого необычного названия он, как можно предположить, взял, во-первых, внешний вид главного здания ведомства из стекла и бетона, и, во-вторых, постарался подчеркнуть, что из него видно все, что происходит в мире.— Где готовят военных разведчиков, какие специальности осваивают, какие спецкурсы проходят?— Это делают многие высшие военно-учебные заведения в нашей стране, поскольку военно-учетная специальность "военный разведчик" ныне, как никогда, востребована временем.— Почему ГРУ является самой закрытой спецслужбой РФ (СССР) даже по сравнению с СВР (бывшее ПГУ КГБ СССР)?— Не берусь сравнивать степень закрытости названных служб. Могу только утверждать, что конспирация является непреложным условием успешной деятельности в такой чувствительной сфере, как внешняя разведка.— Как изменилась Служба за последние 30 лет (после распада СССР)?— За это время произошло много событий в нашей стране, которые коснулись в том числе организационной структуры и деятельности ГРУ ГШ ВС РФ. Не меняются лишь его цели и функции. В соответствии со статьей 11 Закона РФ "О внешней разведке" 1996 года, Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации входит в перечень органов внешней разведки России, предназначенных для решения первоочередной задачи, – недопущения внезапного нападения на нашу страну со стороны США и НАТО. Как и прежде, основной функцией Главного разведывательного управления являются обеспечение президента РФ, министра обороны РФ и начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ разведывательной информацией, необходимой им для принятия решений в политической, экономической, оборонной, научно-технической и других областях. Изменились прежде всего задачи, стоящие перед ГРУ ГШ ВС РФ, которые получают новое содержание в связи с резким изменением военно-политической обстановки в мире.— Каким образом изменились задачи ГРУ за последние 30 лет (после распада СССР)?— В течение 30 лет военно-политическая обстановка менялась неоднократно в зависимости от изменения среды международных отношений и каждый раз командование Генерального штаба и Главного разведывательного управления адекватно реагировали на эти пертурбации в мире. В нынешней международной обстановке перед ГРУ чрезвычайно важной задачей становится отслеживание военно-политической обстановки в различных частях мира, и прежде всего на Ближнем Востоке, а также по периметру государственных границ Российской Федерации: в Арктике, Черноморском и Балтийском районах, на Южном Кавказе и в Центральной Азии.— Как обострение международной ситуации за последний год в свете СВО отразилось на работе ГРУ?— Отказ руководства США и НАТО подписать соглашения о предоставлении законных гарантий безопасности Российской Федерации и продолжение политики сдерживания России путем приближения инфраструктуры блока к российским границам вынудили руководство нашей страны начать специальную военную операцию на Украине, что в совокупности привело к резкому обострению обстановки на западном стратегическом направлении, и без того являющимся одним из самых опасных с точки зрения военной безопасности РФ. Это требует решения таких частных разведывательных задач, как тщательное контролирование обстановки на европейском театре военных действий и оценка возникающих вызовов и угроз; вскрытие планов США и НАТО по дальнейшему использованию Украины в целях давления на Россию и осуществления поставок вооружения и боевой техники в эту страну; планов киевского режима по организации и проведению террористических актов и боевых действий ВСУ и других.Нет сомнения в том, что ГРУ решит поставленные задачи в полном объеме, благодаря чему цели СВО на Украине – демилитаризация и денацификация – будут успешно достигнуты.

https://radiosputnik.ria.ru/20231010/razvedka-1901801960.html

https://ria.ru/20231026/ukraina-1905455429.html

https://ria.ru/20231011/ukraina-1901938974.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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