https://ria.ru/20231102/troitsa-1906955717.html

В Минкультуры заявили, что деструктивных изменений в "Троице" Рублева нет

В Минкультуры заявили, что деструктивных изменений в "Троице" Рублева нет - РИА Новости, 02.11.2023

В Минкультуры заявили, что деструктивных изменений в "Троице" Рублева нет

Деструктивных изменений у иконы "Святая Троица" Андрея Рублева не наблюдается, сообщили в министерстве культуры РФ. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T14:51

2023-11-02T14:51

2023-11-02T15:24

россия

религия

владимир путин

ольга любимова

третьяковская галерея

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906966792_0:0:2892:1627_1920x0_80_0_0_6748cc905f424a333b2324a3af3a98fb.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Деструктивных изменений у иконы "Святая Троица" Андрея Рублева не наблюдается, сообщили в министерстве культуры РФ.В Реставрационном центре имени Грабаря прошел реставрационный совет по вопросам сохранения иконы."Мы подвели итоги наблюдения за более двухмесячным пребыванием иконы в Центре Грабаря. Деструктивных изменений не наблюдается. Все стабильно", – сказал директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев на реставрационном совете, его слова приводятся в Telegram-канале ведомств.Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. После революции в 1929 году "Троицу" передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае текущего года президент России Владимир Путин распорядился вернуть церкви шедевр древнерусской иконописи. В начале июня патриарх Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.В июле "Троицу" передали в безвозмездное пользование лавре на 49 лет, соответствующее соглашение заключено между Третьяковской галереей и монастырем, оно подписано министром культуры РФ Ольгой Любимовой и патриархом Кириллом.Реставрационный совет при Минкультуры создан с целью обсуждения вопросов по сохранению иконы. Председатель совета – первый заместитель министра культуры Сергей Обрывалин. В состав совета вошли гендиректор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев, гендиректор Третьяковской галереи Елена Проничева, директор Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Михаил Миндлин, заведующая реставрационной мастерской темперной живописи Центра Грабаря Галина Цируль и художники-реставраторы высшей категории.

https://ria.ru/20230721/troitsa-1885267185.html

https://ria.ru/20230720/pronicheva-1885182255.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, ольга любимова, третьяковская галерея