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В Минкультуры заявили, что деструктивных изменений в "Троице" Рублева нет - РИА Новости, 02.11.2023
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:51 02.11.2023 (обновлено: 15:24 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/troitsa-1906955717.html
В Минкультуры заявили, что деструктивных изменений в "Троице" Рублева нет
В Минкультуры заявили, что деструктивных изменений в "Троице" Рублева нет - РИА Новости, 02.11.2023
В Минкультуры заявили, что деструктивных изменений в "Троице" Рублева нет
Деструктивных изменений у иконы "Святая Троица" Андрея Рублева не наблюдается, сообщили в министерстве культуры РФ. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:51
2023-11-02T15:24
россия
религия
владимир путин
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третьяковская галерея
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Деструктивных изменений у иконы "Святая Троица" Андрея Рублева не наблюдается, сообщили в министерстве культуры РФ.В Реставрационном центре имени Грабаря прошел реставрационный совет по вопросам сохранения иконы."Мы подвели итоги наблюдения за более двухмесячным пребыванием иконы в Центре Грабаря. Деструктивных изменений не наблюдается. Все стабильно", – сказал директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев на реставрационном совете, его слова приводятся в Telegram-канале ведомств.Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. После революции в 1929 году "Троицу" передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае текущего года президент России Владимир Путин распорядился вернуть церкви шедевр древнерусской иконописи. В начале июня патриарх Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.В июле "Троицу" передали в безвозмездное пользование лавре на 49 лет, соответствующее соглашение заключено между Третьяковской галереей и монастырем, оно подписано министром культуры РФ Ольгой Любимовой и патриархом Кириллом.Реставрационный совет при Минкультуры создан с целью обсуждения вопросов по сохранению иконы. Председатель совета – первый заместитель министра культуры Сергей Обрывалин. В состав совета вошли гендиректор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев, гендиректор Третьяковской галереи Елена Проничева, директор Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Михаил Миндлин, заведующая реставрационной мастерской темперной живописи Центра Грабаря Галина Цируль и художники-реставраторы высшей категории.
https://ria.ru/20230721/troitsa-1885267185.html
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россия, владимир путин, ольга любимова, третьяковская галерея
Россия, Религия, Владимир Путин, Ольга Любимова, Третьяковская галерея
В Минкультуры заявили, что деструктивных изменений в "Троице" Рублева нет

Минкультуры: деструктивных изменений в "Троице" Рублева не наблюдается

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСотрудники компании "АРТ-Курьер" готовят к транспортировке икону "Святая Троица" Андрея Рублева во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря
Сотрудники компании АРТ-Курьер готовят к транспортировке икону Святая Троица Андрея Рублева во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Сотрудники компании "АРТ-Курьер" готовят к транспортировке икону "Святая Троица" Андрея Рублева во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Деструктивных изменений у иконы "Святая Троица" Андрея Рублева не наблюдается, сообщили в министерстве культуры РФ.
В Реставрационном центре имени Грабаря прошел реставрационный совет по вопросам сохранения иконы.
Прибытие иконы А. Рублева Троица в реставрационный центр им. Грабаря - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
"Троица" Рублева: что будет дальше с уникальной иконой
21 июля, 08:00
"Мы подвели итоги наблюдения за более двухмесячным пребыванием иконы в Центре Грабаря. Деструктивных изменений не наблюдается. Все стабильно", – сказал директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев на реставрационном совете, его слова приводятся в Telegram-канале ведомств.
Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. После революции в 1929 году "Троицу" передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае текущего года президент России Владимир Путин распорядился вернуть церкви шедевр древнерусской иконописи. В начале июня патриарх Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.
Елена Проничева - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Елена Проничева: "Святую Троицу" можно сохранить только общими усилиями
20 июля, 09:00
В июле "Троицу" передали в безвозмездное пользование лавре на 49 лет, соответствующее соглашение заключено между Третьяковской галереей и монастырем, оно подписано министром культуры РФ Ольгой Любимовой и патриархом Кириллом.
Реставрационный совет при Минкультуры создан с целью обсуждения вопросов по сохранению иконы. Председатель совета – первый заместитель министра культуры Сергей Обрывалин. В состав совета вошли гендиректор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев, гендиректор Третьяковской галереи Елена Проничева, директор Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Михаил Миндлин, заведующая реставрационной мастерской темперной живописи Центра Грабаря Галина Цируль и художники-реставраторы высшей категории.
 
РелигияРоссияВладимир ПутинОльга ЛюбимоваТретьяковская галерея
 
 
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