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Еще один союзник США понял, что попал не туда - РИА Новости, 02.11.2023
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08:00 02.11.2023 (обновлено: 08:07 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/soyuznik-1906802831.html
Еще один союзник США понял, что попал не туда
Еще один союзник США понял, что попал не туда - РИА Новости, 02.11.2023
Еще один союзник США понял, что попал не туда
Каким будет мир после нынешнего дошедшего до крайности противостояния, показывают нам пока что не США. А скорее американские союзники. В Европе это, например,... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T08:00
2023-11-02T08:07
сша
австралия
китай
скотт моррисон
энтони альбанезе
си цзиньпин
аналитика
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Каким будет мир после нынешнего дошедшего до крайности противостояния, показывают нам пока что не США. А скорее американские союзники. В Европе это, например, Словакия с ее новым правительством, но тут отдельный разговор. В Тихоокеанском же регионе — Австралия, чей премьер-министр Энтони Альбанезе на этой неделе приезжает в Пекин. Ссориться, мириться? А одновременно и то и другое, но ссориться явно дальше некуда. Значит, все-таки мириться, но так, чтобы не рассердить Белый дом.Эта история — копия в миниатюре того, что происходит между Вашингтоном и Пекином. То есть разрядка напряженности, снижение ее уровня до менее опасного, пауза в конфронтации. И попытка понять на практике, а как же такую штуку можно проделать, чтобы она не выглядела как капитуляция? У США пока не получается.Получится ли у австралийцев? Если да, то потому, что власти этой страны в свое время перестарались. Речь о прежнем правительстве Скотта Моррисона. Дикая кампания ненависти к Китаю, бушевавшая при нем, поддается нескольким рациональным объяснениям. Возможно, то была игра в Зеленского: попытка выставить свою страну как находящуюся под ударом и добиться для нее от США и прочих союзников чего-то материального плюс обещаний защиты. Но также возможно, что речь о чистой идеологии, то есть о традиционном для Австралии маятнике понимания того, что эта страна, собственно говоря, крепость белого человека в Азии, форпост Запада в далеком океане, или часть Азиатско-Тихоокеанского региона со множеством его заманчивых торговых партнеров. При Моррисоне западный и люто антикитайский крен превысил все мыслимые пределы безопасности. Все тот же украинский опыт показывает: если ты достаточно долго будешь внушать всем вокруг, что какая-то держава тебе угрожает во всем — от военной сферы до идеологии, — то можно и доиграться.Так или иначе годы наращивания ярости к Китаю привели к тому, что соседи и ключевые торговые партнеры Австралии перестали считать ее "второсортной Европой" и воспринимают как "второсортную Америку". То есть, пытаясь задирать Китай всеми мыслимыми способами и заключая какие угодно военные соглашения с США, Австралия потеряла уважение и прочих азиатов — по сути, всех соседей. Тех, для которых постоянное противостояние по линии "Восток — Запад" — угроза собственной безопасности.А еще Австралия получала начиная с 2020 года экономические санкции от Китая. И поняла, что никакая Америка и Запад в целом их не компенсируют. Поэтому еще год назад новый премьер Альбанезе встретился на Бали с лидером Китая Си Цзиньпином. И с этой точки начался откат от конфронтации — с частичным снятием санкций.У Пекина есть много способов надавить экономически и на США, однако с Австралией этих способов оказалось больше в разы. И даже сегодня — с запуском процесса мини-разрядки — импорт угля в Китай дошел только до половины прежнего уровня. Примерно то же с говядиной и железной рудой. А вот что касается вина или прочей сельскохозяйственной продукции, то тут еще надо поторговаться, не говоря о том, что китайский потребитель успел переключиться на иную продукцию.Но в целом год удался. За первые его пять месяцев товарооборот подскочил на 19,4 процента, дойдя почти до 100 миллиардов долларов. Осталось посмотреть, что принесет визит Альбанезе. И тут возникает вопрос: а как быть со стратегическими соглашениями, которые страна уже успела заключить с США? Например, одно из таковых — AUKUS — предполагает, что Австралия получит от США субмарины с атомным двигателем — понятно, для чего: воевать с Китаем. И вот тот же самый Альбанезе сейчас находится в США, где старается ускорить получение подлодок и объяснить, что Китай — все равно общая угроза для всего Запада. И затем появляется в Пекине. Это как?Придется искать формулу разрядки, забегая впереди паровоза. Но паровоз, то есть сама Америка, повторим, пытается снизить накал конфронтации с Пекином. Перед глазами всех сателлитов — судьба Украины и непредсказуемая ситуация на Ближнем Востоке, которая как минимум тормозит любые связи Запада с мировым большинством. Экономические реалии показывают, что всех потерь той же Австралии от сворачивания бизнеса в Азии ей не покроют. Остается решить, как протанцевать на цыпочках в какую-то новую позицию, учтя все эти факторы одновременно, чтобы за это ничего не было.И самое интересное, что ровно в том же положении сегодня все остальные, относящиеся к западной группе государств. Просто одни начинают танец сегодня, а другим это предстоит только завтра.
https://ria.ru/20231031/drug-1906332620.html
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сша
австралия
китай
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Дмитрий Косырев
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Дмитрий Косырев
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сша, австралия, китай, скотт моррисон, энтони альбанезе, си цзиньпин, аналитика
США, Австралия, Китай, Скотт Моррисон, Энтони Альбанезе, Си Цзиньпин, Аналитика

Еще один союзник США понял, что попал не туда

© AP Photo / Nam Y. HuhФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Nam Y. Huh
Флаг США. Архивное фото
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Каким будет мир после нынешнего дошедшего до крайности противостояния, показывают нам пока что не США. А скорее американские союзники. В Европе это, например, Словакия с ее новым правительством, но тут отдельный разговор. В Тихоокеанском же регионе — Австралия, чей премьер-министр Энтони Альбанезе на этой неделе приезжает в Пекин. Ссориться, мириться? А одновременно и то и другое, но ссориться явно дальше некуда. Значит, все-таки мириться, но так, чтобы не рассердить Белый дом.
Эта история — копия в миниатюре того, что происходит между Вашингтоном и Пекином. То есть разрядка напряженности, снижение ее уровня до менее опасного, пауза в конфронтации. И попытка понять на практике, а как же такую штуку можно проделать, чтобы она не выглядела как капитуляция? У США пока не получается.
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Получится ли у австралийцев? Если да, то потому, что власти этой страны в свое время перестарались. Речь о прежнем правительстве Скотта Моррисона. Дикая кампания ненависти к Китаю, бушевавшая при нем, поддается нескольким рациональным объяснениям. Возможно, то была игра в Зеленского: попытка выставить свою страну как находящуюся под ударом и добиться для нее от США и прочих союзников чего-то материального плюс обещаний защиты. Но также возможно, что речь о чистой идеологии, то есть о традиционном для Австралии маятнике понимания того, что эта страна, собственно говоря, крепость белого человека в Азии, форпост Запада в далеком океане, или часть Азиатско-Тихоокеанского региона со множеством его заманчивых торговых партнеров. При Моррисоне западный и люто антикитайский крен превысил все мыслимые пределы безопасности. Все тот же украинский опыт показывает: если ты достаточно долго будешь внушать всем вокруг, что какая-то держава тебе угрожает во всем — от военной сферы до идеологии, — то можно и доиграться.
Так или иначе годы наращивания ярости к Китаю привели к тому, что соседи и ключевые торговые партнеры Австралии перестали считать ее "второсортной Европой" и воспринимают как "второсортную Америку". То есть, пытаясь задирать Китай всеми мыслимыми способами и заключая какие угодно военные соглашения с США, Австралия потеряла уважение и прочих азиатов — по сути, всех соседей. Тех, для которых постоянное противостояние по линии "Восток — Запад" — угроза собственной безопасности.
А еще Австралия получала начиная с 2020 года экономические санкции от Китая. И поняла, что никакая Америка и Запад в целом их не компенсируют. Поэтому еще год назад новый премьер Альбанезе встретился на Бали с лидером Китая Си Цзиньпином. И с этой точки начался откат от конфронтации — с частичным снятием санкций.
У Пекина есть много способов надавить экономически и на США, однако с Австралией этих способов оказалось больше в разы. И даже сегодня — с запуском процесса мини-разрядки — импорт угля в Китай дошел только до половины прежнего уровня. Примерно то же с говядиной и железной рудой. А вот что касается вина или прочей сельскохозяйственной продукции, то тут еще надо поторговаться, не говоря о том, что китайский потребитель успел переключиться на иную продукцию.
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Но в целом год удался. За первые его пять месяцев товарооборот подскочил на 19,4 процента, дойдя почти до 100 миллиардов долларов. Осталось посмотреть, что принесет визит Альбанезе. И тут возникает вопрос: а как быть со стратегическими соглашениями, которые страна уже успела заключить с США? Например, одно из таковых — AUKUS — предполагает, что Австралия получит от США субмарины с атомным двигателем — понятно, для чего: воевать с Китаем. И вот тот же самый Альбанезе сейчас находится в США, где старается ускорить получение подлодок и объяснить, что Китай — все равно общая угроза для всего Запада. И затем появляется в Пекине. Это как?
Придется искать формулу разрядки, забегая впереди паровоза. Но паровоз, то есть сама Америка, повторим, пытается снизить накал конфронтации с Пекином. Перед глазами всех сателлитов — судьба Украины и непредсказуемая ситуация на Ближнем Востоке, которая как минимум тормозит любые связи Запада с мировым большинством. Экономические реалии показывают, что всех потерь той же Австралии от сворачивания бизнеса в Азии ей не покроют. Остается решить, как протанцевать на цыпочках в какую-то новую позицию, учтя все эти факторы одновременно, чтобы за это ничего не было.
И самое интересное, что ровно в том же положении сегодня все остальные, относящиеся к западной группе государств. Просто одни начинают танец сегодня, а другим это предстоит только завтра.
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30 октября, 08:00
 
СШААвстралияКитайСкотт МоррисонЭнтони АльбанезеСи ЦзиньпинАналитика
 
 
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