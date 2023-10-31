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США не знают, что им делать с Китаем. И с Россией. И со всем миром - РИА Новости, 31.10.2023
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08:00 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html
США не знают, что им делать с Китаем. И с Россией. И со всем миром
США не знают, что им делать с Китаем. И с Россией. И со всем миром - РИА Новости, 31.10.2023
США не знают, что им делать с Китаем. И с Россией. И со всем миром
Отчего российский министр обороны Сергей Шойгу оказался не просто гостем, а почетным гостем Сяншаньского форума по безопасности в Китае? Почему в этот раз на... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T08:00
2023-10-31T08:00
аналитика
сша
китай
россия
в мире
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Отчего российский министр обороны Сергей Шойгу оказался не просто гостем, а почетным гостем Сяншаньского форума по безопасности в Китае? Почему в этот раз на форум съехались представители военных структур 90 стран мира (рекорд) и настроены они очень серьезно?Потому что мир переживает пиковую ситуацию, в которой решается, куда все идет: к дальнейшей бесконтрольной конфронтации многих со многими или к старому и знакомому слову "разрядка". И именно хозяин форума, Китай, сейчас ведет дело к той самой разрядке — с США. Самая ценная информация на стратегические темы и самые важные выступающие — они там, в Пекине.На минувших выходных министр иностранных дел Ван И побывал в США, где говорил буквально со всеми, кто в администрации этой страны имеет значение, а не только с дедушкой Джо Байденом. Выступал минимум на двух сборах экспертов высшего уровня, давал интервью. Общий его приговор: пока достижения недостаточны. Приемлемых для Пекина принципов будущих взаимоотношений со второй сверхдержавой еще не нашли. Хотя уже год как ищут, и в течение этого времени все высшие чины администрации США побывали в Пекине, нащупывали точки соприкосновения.Пока понятно, что США четко решили: продолжать начатую еще при Дональде Трампе конфронтацию со стратегическим конкурентом на прежнем уровне больше не могут, они терпят поражение. Две войны с двумя ядерными державами — на Украине и вокруг Тайваня — невозможно. Три (с учетом разгорающегося Ближнего Востока) — тем более. Союзники в ужасе. Но что конкретно надо делать, неясно.Формула Пекина тут очень проста. Взаимное уважение, мирное сосуществование, взаимовыгодное сотрудничество (там, где оно получается). Но ведь это значит для США необходимость решить что-то с бесконечными санкциями против Китая, с постоянными военными шевелениями в морях вокруг этой страны, не говоря о кампаниях ненависти ко всему китайскому. Капитуляция? Передышка?По итогам поездки Ван И в США решено "держать курс" на личную встречу Си Цзиньпина и Джо Байдена на саммите АТЭС в Калифорнии в следующем месяце. Но это немного. Аналогичная встреча уже была год назад в Индонезии, и США после нее начали откатываться на прежние позиции. А тут еще фактор выборов и неясность, кто будет у власти в Вашингтоне через полтора года.Итак, разрядка: либо будет, либо нет. Очень похожая ситуация была в начале 1970-х и привела к знаменитой московской декларации Брежнева и Никсона 30 мая 1972 года. Заметим, она называлась "Основы взаимоотношений СССР и США", то есть речь, как и сегодня между КНР и США, идет о принципах. Каких? А вот тех самых: в ядерный век нет альтернатив мирному сосуществованию, интересы безопасности обеих стран основаны на принципах равенства (то есть уважения) и так далее. Тогда пошел процесс, абсолютно точно названный разрядкой напряженности — не более того. Не дружба, а лишь снижение накала противостояния до совместно выработанного приемлемого уровня.Отчего это тогда произошло? Ровно по тем же причинам, что между Китаем и Америкой сегодня. США проигрывали войну в Индокитае, шел развал американского общества и государства. Вспомним, кто тогда сбивал американские самолеты над Вьетнамом с будущим сенатором Маккейном за штурвалом. Ядерная война между двумя сверхдержавами была реальна, и следовало решить, куда двигаться: к ней или от нее. Это означало выработать те самые принципы: мы конкурируем, но мирно, тем более что того же хотели и несчастные союзники Вашингтона.Итак, модель и образец есть. Почему же так трудно идет разрядка № 2 — на этот раз между Вашингтоном и Пекином? По нескольким причинам. СССР при Брежневе был равен США по ядерным арсеналам, но не обгонял Америку по международной торговле и не был равен по ВВП. У СССР было меньше союзников и партнеров, чем сегодня есть у Китая. Рубль не конкурировал с долларом в мировых финансах (кстати, сегодня юань — всего лишь пятая валюта мира, но скорость расширения сферы его обращения просто невероятная). Экономики США и СССР не были переплетены в смертельном объятии (из последних фактов: регулярных воздушных маршрутов между Китаем и США — уже 35 в неделю). Короче говоря, сегодня для американцев все сложнее и серьезнее.И пара замечаний напоследок. Мировая разрядка № 2 России, бесспорно, выгодна по множеству причин — хотя бы потому, что она, как и первая, оздоровит всю мировую ситуацию, как минимум — сделает ее более предсказуемой. Далее затем ровно по той же схеме будет строиться очередная наша разрядка с США — долгая выработка принципов отношений. И последнее: 70-е годы прошли под знаком больших и всеобщих ожиданий жизни в сотрудничестве и уважении, но не будем забывать, что потом Америка ожила и зачирикала: а не пора ли заканчивать с передышкой и возвращаться к привычному курсу на безраздельное господство.
https://ria.ru/20231030/kitay-1906061628.html
https://ria.ru/20231029/china-1905939792.html
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Дмитрий Косырев
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Дмитрий Косырев
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аналитика, сша, китай, россия, в мире
Аналитика, США, Китай, Россия, В мире

США не знают, что им делать с Китаем. И с Россией. И со всем миром

© AP Photo / Seth WenigЗдание Нью-Йоркской фондовой биржи
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Seth Wenig
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Отчего российский министр обороны Сергей Шойгу оказался не просто гостем, а почетным гостем Сяншаньского форума по безопасности в Китае? Почему в этот раз на форум съехались представители военных структур 90 стран мира (рекорд) и настроены они очень серьезно?
Потому что мир переживает пиковую ситуацию, в которой решается, куда все идет: к дальнейшей бесконтрольной конфронтации многих со многими или к старому и знакомому слову "разрядка". И именно хозяин форума, Китай, сейчас ведет дело к той самой разрядке — с США. Самая ценная информация на стратегические темы и самые важные выступающие — они там, в Пекине.
На минувших выходных министр иностранных дел Ван И побывал в США, где говорил буквально со всеми, кто в администрации этой страны имеет значение, а не только с дедушкой Джо Байденом. Выступал минимум на двух сборах экспертов высшего уровня, давал интервью. Общий его приговор: пока достижения недостаточны. Приемлемых для Пекина принципов будущих взаимоотношений со второй сверхдержавой еще не нашли. Хотя уже год как ищут, и в течение этого времени все высшие чины администрации США побывали в Пекине, нащупывали точки соприкосновения.
Пока понятно, что США четко решили: продолжать начатую еще при Дональде Трампе конфронтацию со стратегическим конкурентом на прежнем уровне больше не могут, они терпят поражение. Две войны с двумя ядерными державами — на Украине и вокруг Тайваня — невозможно. Три (с учетом разгорающегося Ближнего Востока) — тем более. Союзники в ужасе. Но что конкретно надо делать, неясно.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
В Китае рассказали о требованиях США к союзникам
30 октября, 04:17
Формула Пекина тут очень проста. Взаимное уважение, мирное сосуществование, взаимовыгодное сотрудничество (там, где оно получается). Но ведь это значит для США необходимость решить что-то с бесконечными санкциями против Китая, с постоянными военными шевелениями в морях вокруг этой страны, не говоря о кампаниях ненависти ко всему китайскому. Капитуляция? Передышка?
По итогам поездки Ван И в США решено "держать курс" на личную встречу Си Цзиньпина и Джо Байдена на саммите АТЭС в Калифорнии в следующем месяце. Но это немного. Аналогичная встреча уже была год назад в Индонезии, и США после нее начали откатываться на прежние позиции. А тут еще фактор выборов и неясность, кто будет у власти в Вашингтоне через полтора года.
Итак, разрядка: либо будет, либо нет. Очень похожая ситуация была в начале 1970-х и привела к знаменитой московской декларации Брежнева и Никсона 30 мая 1972 года. Заметим, она называлась "Основы взаимоотношений СССР и США", то есть речь, как и сегодня между КНР и США, идет о принципах. Каких? А вот тех самых: в ядерный век нет альтернатив мирному сосуществованию, интересы безопасности обеих стран основаны на принципах равенства (то есть уважения) и так далее. Тогда пошел процесс, абсолютно точно названный разрядкой напряженности — не более того. Не дружба, а лишь снижение накала противостояния до совместно выработанного приемлемого уровня.
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
Китай и США договорились о подготовке встречи Си Цзиньпина и Байдена
29 октября, 10:38
Отчего это тогда произошло? Ровно по тем же причинам, что между Китаем и Америкой сегодня. США проигрывали войну в Индокитае, шел развал американского общества и государства. Вспомним, кто тогда сбивал американские самолеты над Вьетнамом с будущим сенатором Маккейном за штурвалом. Ядерная война между двумя сверхдержавами была реальна, и следовало решить, куда двигаться: к ней или от нее. Это означало выработать те самые принципы: мы конкурируем, но мирно, тем более что того же хотели и несчастные союзники Вашингтона.
Итак, модель и образец есть. Почему же так трудно идет разрядка № 2 — на этот раз между Вашингтоном и Пекином? По нескольким причинам. СССР при Брежневе был равен США по ядерным арсеналам, но не обгонял Америку по международной торговле и не был равен по ВВП. У СССР было меньше союзников и партнеров, чем сегодня есть у Китая. Рубль не конкурировал с долларом в мировых финансах (кстати, сегодня юань — всего лишь пятая валюта мира, но скорость расширения сферы его обращения просто невероятная). Экономики США и СССР не были переплетены в смертельном объятии (из последних фактов: регулярных воздушных маршрутов между Китаем и США — уже 35 в неделю). Короче говоря, сегодня для американцев все сложнее и серьезнее.
И пара замечаний напоследок. Мировая разрядка № 2 России, бесспорно, выгодна по множеству причин — хотя бы потому, что она, как и первая, оздоровит всю мировую ситуацию, как минимум — сделает ее более предсказуемой. Далее затем ровно по той же схеме будет строиться очередная наша разрядка с США — долгая выработка принципов отношений. И последнее: 70-е годы прошли под знаком больших и всеобщих ожиданий жизни в сотрудничестве и уважении, но не будем забывать, что потом Америка ожила и зачирикала: а не пора ли заканчивать с передышкой и возвращаться к привычному курсу на безраздельное господство.
 
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