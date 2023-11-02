https://ria.ru/20231102/nakazanie-1906852875.html
Глава Дагестана доложил Путину о мерах наказания для участников беспорядков
Глава Дагестана доложил Путину о мерах наказания для участников беспорядков - РИА Новости, 02.11.2023
Глава Дагестана доложил Путину о мерах наказания для участников беспорядков
Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что доложил президенту Владимиру Путину, какое наказание грозит организаторам и участникам беспорядков в аэропорту... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T09:43
2023-11-02T09:43
2023-11-02T10:27
происшествия
махачкала
сергей меликов
владимир путин
беспорядки в аэропорту махачкалы
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 2 ноя — РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что доложил президенту Владимиру Путину, какое наказание грозит организаторам и участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы. "Будут привлечены к ответственности те, кто попадает под соответствующие статьи или уголовного, или административного правонарушения. И Владимиру Владимировичу я об этом сказал", – сказал он. Как подчеркнул Меликов, он не выступает за наказание всех без суда и следствия."Я призываю к тому, о чем сказал Владимир Владимирович, о чем сказал глава Следственного комитета — объективно разобраться и объективно наказать в первую очередь тех, кто организовал, спровоцировал это мероприятие и вовлек туда людей", — объяснил глава региона.Он добавил, что виновные не должны уйти от ответственности, "а тот, кто не виноват, не должен этой ответственности подвергнуться". В воскресенье вечером жители Махачкалы прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Уйташ, куда прибыл рейс из Тель-Авива. Сообщалось, что они искали прилетевших граждан Израиля, а также проверяли выезжавшие с территории машины. Начались беспорядки.Авиагавань временно закрыли, самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы. На место прибыли силовики, и вскоре Росавиация сообщила об освобождении ВПП от несанкционированно проникших людей.Следственный комитет возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков. Установлены личности 150 человек, 83 из них задержали. Накануне суды в Дагестане арестовали 15 участников беспорядков на сроки от трех до десяти суток, еще двоим задержанным назначили исправительные работы. В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что события в Дагестане инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб. По его словам, спецслужбы, правоохранительные органы и главы регионов должны действовать твердо, своевременно и четко для защиты конституционного строя, прав и свобод граждан, а также межнационального и межрелигиозного согласия.
https://ria.ru/20231102/melikov-1906835385.html
https://ria.ru/20231031/besporyadki-1906478104.html
https://ria.ru/20231101/ingushetiya-1906653266.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, сергей меликов, владимир путин, беспорядки в аэропорту махачкалы, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Сергей Меликов, Владимир Путин, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Республика Дагестан
Глава Дагестана доложил Путину о мерах наказания для участников беспорядков
Меликов доложил Путину о мерах наказания участникам беспорядков в аэропорту
МАХАЧКАЛА, 2 ноя — РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что доложил президенту Владимиру Путину, какое наказание грозит организаторам и участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы.
«
"Будут привлечены к ответственности те, кто попадает под соответствующие статьи или уголовного, или административного правонарушения. И Владимиру Владимировичу я об этом сказал", – сказал он.
Как подчеркнул Меликов, он не выступает за наказание всех без суда и следствия.
"Я призываю к тому, о чем сказал Владимир Владимирович, о чем сказал глава Следственного комитета — объективно разобраться и объективно наказать в первую очередь тех, кто организовал, спровоцировал это мероприятие и вовлек туда людей", — объяснил глава региона.
Меликов ответил на призыв Нурмагомедова простить участников беспорядков
Он добавил, что виновные не должны уйти от ответственности, "а тот, кто не виноват, не должен этой ответственности подвергнуться".
В воскресенье вечером жители Махачкалы прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Уйташ, куда прибыл рейс из Тель-Авива
. Сообщалось, что они искали прилетевших граждан Израиля
, а также проверяли выезжавшие с территории машины. Начались беспорядки.
Авиагавань временно закрыли, самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы. На место прибыли силовики, и вскоре Росавиация
сообщила об освобождении ВПП от несанкционированно проникших людей.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков. Установлены личности 150 человек, 83 из них задержали. Накануне суды в Дагестане арестовали 15 участников беспорядков на сроки от трех до десяти суток, еще двоим задержанным назначили исправительные работы.
В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что события в Дагестане инспирированы через соцсети, в том числе с Украины
, руками агентуры западных спецслужб. По его словам, спецслужбы, правоохранительные органы и главы регионов должны действовать твердо, своевременно и четко для защиты конституционного строя, прав и свобод граждан, а также межнационального и межрелигиозного согласия.
Кремль не располагает данными о якобы планировавшихся погромах в Ингушетии