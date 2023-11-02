https://ria.ru/20231102/makron-1906873262.html
Президенты Узбекистана и Франции совершили ночную прогулку по Самарканду
Президенты Узбекистана и Франции совершили ночную прогулку по Самарканду - РИА Новости, 02.11.2023
Президенты Узбекистана и Франции совершили ночную прогулку по Самарканду
Президенты Узбекистана и Франции Шавкат Мирзиеев и Эмануэль Макрон совершили совместную ночную прогулку по Самарканду, сообщает пресс-служба узбекистанского... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T11:08
2023-11-02T11:08
2023-11-02T11:14
франция
узбекистан
шавкат мирзиеев
в мире
самарканд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906873923_0:7:1280:727_1920x0_80_0_0_bbf82b1ab2d3031581a99ceaf9bfac75.jpg
ТАШКЕНТ, 2 ноя – РИА Новости. Президенты Узбекистана и Франции Шавкат Мирзиеев и Эмануэль Макрон совершили совместную ночную прогулку по Самарканду, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера. Макрон накануне прибыл в Узбекистан с визитом, основные переговоры состоятся в Самарканде в четверг. На видео, предоставленном пресс-службой узбекистанского президента, главы государств тепло и продолжительно обнялись при встрече, активно общались во время прогулки. "Дорогой мой друг, добрый вечер. Очень рад. Давно уже жду", - сказал Мирзиеев, встречая Макрона у входа на площадь Регистан. Видео встречи опубликовано в Telegram-канале пресс-службы главы Узбекистана.Президент Франции ответил, что обещал приехать в Узбекистан. "И вот друзья встретились" - добавил Макрон. Лидеры двух стран осмотрели архитектурный ансамбль Регистан. "Все дороги (ведут) в Самарканд", - отметил Мирзиеев. Затем президенты посетили историко-этнографический парк "Вечный город" в международном туристическом центре "Великий шелковый путь". Накануне Макрон посетил Казахстан. Целью его визитов в эти две страны Центральной Азии является повышение энергетической безопасности Франции, писало агентство Блумберг со ссылкой на источники. Макрон договорился в Казахстане об увеличении объемов поставок во Францию нефти и об экспорте урана.
https://ria.ru/20231101/vliyanie-1906705013.html
франция
узбекистан
самарканд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906873923_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_6361d93ca7783daf748a0c5d4131d3c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, узбекистан, шавкат мирзиеев, в мире, самарканд
Франция, Узбекистан, Шавкат Мирзиеев, В мире, Самарканд
Президенты Узбекистана и Франции совершили ночную прогулку по Самарканду
Мирзиеев и Макрон совершили совместную ночную прогулку по Самарканду
ТАШКЕНТ, 2 ноя – РИА Новости. Президенты Узбекистана и Франции Шавкат Мирзиеев и Эмануэль Макрон совершили совместную ночную прогулку по Самарканду, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.
Макрон накануне прибыл в Узбекистан с визитом, основные переговоры состоятся в Самарканде в четверг.
На видео, предоставленном пресс-службой узбекистанского президента, главы государств тепло и продолжительно обнялись при встрече, активно общались во время прогулки.
«
"Дорогой мой друг, добрый вечер. Очень рад. Давно уже жду", - сказал Мирзиеев, встречая Макрона у входа на площадь Регистан. Видео встречи опубликовано в Telegram-канале пресс-службы главы Узбекистана.
Президент Франции ответил, что обещал приехать в Узбекистан. "И вот друзья встретились" - добавил Макрон.
Лидеры двух стран осмотрели архитектурный ансамбль Регистан. "Все дороги (ведут) в Самарканд", - отметил Мирзиеев. Затем президенты посетили историко-этнографический парк "Вечный город" в международном туристическом центре "Великий шелковый путь".
Накануне Макрон посетил Казахстан
. Целью его визитов в эти две страны Центральной Азии
является повышение энергетической безопасности Франции, писало агентство Блумберг со ссылкой на источники. Макрон договорился в Казахстане об увеличении объемов поставок во Францию нефти и об экспорте урана.
Эксперт: Макрону "не по карману" разрушить влияние России в Средней Азии