Рейтинг@Mail.ru
Президенты Узбекистана и Франции совершили ночную прогулку по Самарканду - РИА Новости, 02.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:08 02.11.2023 (обновлено: 11:14 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/makron-1906873262.html
Президенты Узбекистана и Франции совершили ночную прогулку по Самарканду
Президенты Узбекистана и Франции совершили ночную прогулку по Самарканду - РИА Новости, 02.11.2023
Президенты Узбекистана и Франции совершили ночную прогулку по Самарканду
Президенты Узбекистана и Франции Шавкат Мирзиеев и Эмануэль Макрон совершили совместную ночную прогулку по Самарканду, сообщает пресс-служба узбекистанского... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T11:08
2023-11-02T11:14
франция
узбекистан
шавкат мирзиеев
в мире
самарканд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906873923_0:7:1280:727_1920x0_80_0_0_bbf82b1ab2d3031581a99ceaf9bfac75.jpg
ТАШКЕНТ, 2 ноя – РИА Новости. Президенты Узбекистана и Франции Шавкат Мирзиеев и Эмануэль Макрон совершили совместную ночную прогулку по Самарканду, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера. Макрон накануне прибыл в Узбекистан с визитом, основные переговоры состоятся в Самарканде в четверг. На видео, предоставленном пресс-службой узбекистанского президента, главы государств тепло и продолжительно обнялись при встрече, активно общались во время прогулки. &quot;Дорогой мой друг, добрый вечер. Очень рад. Давно уже жду&quot;, - сказал Мирзиеев, встречая Макрона у входа на площадь Регистан. Видео встречи опубликовано в Telegram-канале пресс-службы главы Узбекистана.Президент Франции ответил, что обещал приехать в Узбекистан. "И вот друзья встретились" - добавил Макрон. Лидеры двух стран осмотрели архитектурный ансамбль Регистан. "Все дороги (ведут) в Самарканд", - отметил Мирзиеев. Затем президенты посетили историко-этнографический парк "Вечный город" в международном туристическом центре "Великий шелковый путь". Накануне Макрон посетил Казахстан. Целью его визитов в эти две страны Центральной Азии является повышение энергетической безопасности Франции, писало агентство Блумберг со ссылкой на источники. Макрон договорился в Казахстане об увеличении объемов поставок во Францию нефти и об экспорте урана.
https://ria.ru/20231101/vliyanie-1906705013.html
франция
узбекистан
самарканд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906873923_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_6361d93ca7783daf748a0c5d4131d3c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, узбекистан, шавкат мирзиеев, в мире, самарканд
Франция, Узбекистан, Шавкат Мирзиеев, В мире, Самарканд
Президенты Узбекистана и Франции совершили ночную прогулку по Самарканду

Мирзиеев и Макрон совершили совместную ночную прогулку по Самарканду

© Фото : Shavkat Mirziyoyev_press-service/TelegramПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Франции Эмануэль Макрон во время ночной прогулки по Самарканду. 1 ноября 2023
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Франции Эмануэль Макрон во время ночной прогулки по Самарканду. 1 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© Фото : Shavkat Mirziyoyev_press-service/Telegram
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Франции Эмануэль Макрон во время ночной прогулки по Самарканду. 1 ноября 2023
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 2 ноя – РИА Новости. Президенты Узбекистана и Франции Шавкат Мирзиеев и Эмануэль Макрон совершили совместную ночную прогулку по Самарканду, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.
Макрон накануне прибыл в Узбекистан с визитом, основные переговоры состоятся в Самарканде в четверг.
На видео, предоставленном пресс-службой узбекистанского президента, главы государств тепло и продолжительно обнялись при встрече, активно общались во время прогулки.
«

"Дорогой мой друг, добрый вечер. Очень рад. Давно уже жду", - сказал Мирзиеев, встречая Макрона у входа на площадь Регистан. Видео встречи опубликовано в Telegram-канале пресс-службы главы Узбекистана.

Президент Франции ответил, что обещал приехать в Узбекистан. "И вот друзья встретились" - добавил Макрон.
Лидеры двух стран осмотрели архитектурный ансамбль Регистан. "Все дороги (ведут) в Самарканд", - отметил Мирзиеев. Затем президенты посетили историко-этнографический парк "Вечный город" в международном туристическом центре "Великий шелковый путь".
Накануне Макрон посетил Казахстан. Целью его визитов в эти две страны Центральной Азии является повышение энергетической безопасности Франции, писало агентство Блумберг со ссылкой на источники. Макрон договорился в Казахстане об увеличении объемов поставок во Францию нефти и об экспорте урана.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Эксперт: Макрону "не по карману" разрушить влияние России в Средней Азии
Вчера, 14:59
 
ФранцияУзбекистанШавкат МирзиеевВ миреСамарканд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала