https://ria.ru/20231102/makron-1906873262.html

Президенты Узбекистана и Франции совершили ночную прогулку по Самарканду

Президенты Узбекистана и Франции совершили ночную прогулку по Самарканду - РИА Новости, 02.11.2023

Президенты Узбекистана и Франции совершили ночную прогулку по Самарканду

Президенты Узбекистана и Франции Шавкат Мирзиеев и Эмануэль Макрон совершили совместную ночную прогулку по Самарканду, сообщает пресс-служба узбекистанского... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T11:08

2023-11-02T11:08

2023-11-02T11:14

франция

узбекистан

шавкат мирзиеев

в мире

самарканд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906873923_0:7:1280:727_1920x0_80_0_0_bbf82b1ab2d3031581a99ceaf9bfac75.jpg

ТАШКЕНТ, 2 ноя – РИА Новости. Президенты Узбекистана и Франции Шавкат Мирзиеев и Эмануэль Макрон совершили совместную ночную прогулку по Самарканду, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера. Макрон накануне прибыл в Узбекистан с визитом, основные переговоры состоятся в Самарканде в четверг. На видео, предоставленном пресс-службой узбекистанского президента, главы государств тепло и продолжительно обнялись при встрече, активно общались во время прогулки. "Дорогой мой друг, добрый вечер. Очень рад. Давно уже жду", - сказал Мирзиеев, встречая Макрона у входа на площадь Регистан. Видео встречи опубликовано в Telegram-канале пресс-службы главы Узбекистана.Президент Франции ответил, что обещал приехать в Узбекистан. "И вот друзья встретились" - добавил Макрон. Лидеры двух стран осмотрели архитектурный ансамбль Регистан. "Все дороги (ведут) в Самарканд", - отметил Мирзиеев. Затем президенты посетили историко-этнографический парк "Вечный город" в международном туристическом центре "Великий шелковый путь". Накануне Макрон посетил Казахстан. Целью его визитов в эти две страны Центральной Азии является повышение энергетической безопасности Франции, писало агентство Блумберг со ссылкой на источники. Макрон договорился в Казахстане об увеличении объемов поставок во Францию нефти и об экспорте урана.

https://ria.ru/20231101/vliyanie-1906705013.html

франция

узбекистан

самарканд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

франция, узбекистан, шавкат мирзиеев, в мире, самарканд