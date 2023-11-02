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Путин поручил обеспечить производство систем мониторинга глюкозы
Путин поручил обеспечить производство систем мониторинга глюкозы - РИА Новости, 02.11.2023
Путин поручил обеспечить производство систем мониторинга глюкозы
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря обеспечить больных сахарным диабетом детей расходниками для мониторинга глюкозы в крови,... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T16:26
2023-11-02T16:26
2023-11-02T16:38
общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря обеспечить больных сахарным диабетом детей расходниками для мониторинга глюкозы в крови, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля."Правительству России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений обеспечить доступность для детей, больных сахарным диабетом, медицинских изделий и расходных материалов к ним для проведения непрерывного мониторинга глюкозы в крови", - говорится в сообщении.Срок исполнения - 1 декабря 2023 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и региональные власти."Минпромторгу России обеспечить в 2024 году производство систем непрерывного мониторинга глюкозы в крови в объеме не ниже определенного Минздравом России объема потребностей больных сахарным диабетом в таких системах", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2024 года, далее – ежеквартально. Ответственный - вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил обеспечить производство систем мониторинга глюкозы
Путин поручил обеспечить детей с диабетом расходниками для контроля глюкозы
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря обеспечить больных сахарным диабетом детей расходниками для мониторинга глюкозы в крови, сообщается в перечне поручений
, опубликованных на сайте Кремля.
"Правительству России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений обеспечить доступность для детей, больных сахарным диабетом, медицинских изделий и расходных материалов к ним для проведения непрерывного мониторинга глюкозы в крови", - говорится в сообщении.
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Срок исполнения - 1 декабря 2023 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин
и региональные власти.
"Минпромторгу России обеспечить в 2024 году производство систем непрерывного мониторинга глюкозы в крови в объеме не ниже определенного Минздравом России объема потребностей больных сахарным диабетом в таких системах", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2024 года, далее – ежеквартально. Ответственный - вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
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