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Путин поручил обеспечить производство систем мониторинга глюкозы

Путин поручил обеспечить производство систем мониторинга глюкозы - РИА Новости, 02.11.2023

Путин поручил обеспечить производство систем мониторинга глюкозы

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря обеспечить больных сахарным диабетом детей расходниками для мониторинга глюкозы в крови,... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T16:26

2023-11-02T16:26

2023-11-02T16:38

общество

здоровье - общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря обеспечить больных сахарным диабетом детей расходниками для мониторинга глюкозы в крови, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля."Правительству России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений обеспечить доступность для детей, больных сахарным диабетом, медицинских изделий и расходных материалов к ним для проведения непрерывного мониторинга глюкозы в крови", - говорится в сообщении.Срок исполнения - 1 декабря 2023 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и региональные власти."Минпромторгу России обеспечить в 2024 году производство систем непрерывного мониторинга глюкозы в крови в объеме не ниже определенного Минздравом России объема потребностей больных сахарным диабетом в таких системах", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2024 года, далее – ежеквартально. Ответственный - вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, россия, владимир путин, михаил мишустин