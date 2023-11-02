Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил обеспечить производство систем мониторинга глюкозы - РИА Новости, 02.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:26 02.11.2023 (обновлено: 16:38 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/diabet-1906988095.html
Путин поручил обеспечить производство систем мониторинга глюкозы
Путин поручил обеспечить производство систем мониторинга глюкозы - РИА Новости, 02.11.2023
Путин поручил обеспечить производство систем мониторинга глюкозы
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря обеспечить больных сахарным диабетом детей расходниками для мониторинга глюкозы в крови,... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T16:26
2023-11-02T16:38
общество
здоровье - общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895207335_0:115:3016:1811_1920x0_80_0_0_cca732d321513f78c1c59e34012616e1.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря обеспечить больных сахарным диабетом детей расходниками для мониторинга глюкозы в крови, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля."Правительству России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений обеспечить доступность для детей, больных сахарным диабетом, медицинских изделий и расходных материалов к ним для проведения непрерывного мониторинга глюкозы в крови", - говорится в сообщении.Срок исполнения - 1 декабря 2023 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и региональные власти."Минпромторгу России обеспечить в 2024 году производство систем непрерывного мониторинга глюкозы в крови в объеме не ниже определенного Минздравом России объема потребностей больных сахарным диабетом в таких системах", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2024 года, далее – ежеквартально. Ответственный - вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
https://ria.ru/20230927/diabet-1898990531.html
https://ria.ru/20231006/semavik-1901018355.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895207335_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_647185010e1243a51ef4a08b0eaac5aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил обеспечить производство систем мониторинга глюкозы

Путин поручил обеспечить детей с диабетом расходниками для контроля глюкозы

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря обеспечить больных сахарным диабетом детей расходниками для мониторинга глюкозы в крови, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
"Правительству России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений обеспечить доступность для детей, больных сахарным диабетом, медицинских изделий и расходных материалов к ним для проведения непрерывного мониторинга глюкозы в крови", - говорится в сообщении.
Проверка уровня сахара в крови глюкометром - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
В России разработали новый федеральный проект "Борьба с сахарным диабетом"
27 сентября, 16:19
Срок исполнения - 1 декабря 2023 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и региональные власти.
"Минпромторгу России обеспечить в 2024 году производство систем непрерывного мониторинга глюкозы в крови в объеме не ниже определенного Минздравом России объема потребностей больных сахарным диабетом в таких системах", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2024 года, далее – ежеквартально. Ответственный - вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Фармацевт в аптеке - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
В России зарегистрировали аналог датского препарата от диабета "Оземпик"
6 октября, 17:35
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала