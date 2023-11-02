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Меликов удивился "поиску евреев" в двигателе самолета в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 02.11.2023
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17:28 02.11.2023 (обновлено: 18:54 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/dagestan-1907009551.html
Меликов удивился "поиску евреев" в двигателе самолета в аэропорту Махачкалы
Меликов удивился "поиску евреев" в двигателе самолета в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 02.11.2023
Меликов удивился "поиску евреев" в двигателе самолета в аэропорту Махачкалы
Глава Дагестана Сергей Меликов удивился "поискам евреев" в турбине самолета в аэропорту Махачкалы в день беспорядков. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T17:28
2023-11-02T18:54
махачкала
россия
сергей меликов
беспорядки в аэропорту махачкалы
происшествия
республика дагестан
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов удивился "поискам евреев" в турбине самолета в аэропорту Махачкалы в день беспорядков. Ранее в соцсетях и Telegram-каналах распространилось видео, на котором один из участников беспорядков заглядывает в турбину самолета. В дальнейшем это видео пользователи соцсетей превратили во множество мемов. "На фюзеляже или под крылом воздушного судна, в турбине искать евреев? Вот вам сейчас смешно. В первый раз, когда я увидел, у меня тоже улыбка была на лице, а потом мне стало страшно. Он туда заглядывает и смотрит - есть там еврей или нет. Ну, над нами же весь мир смеется сегодня благодаря вот этим проходимцам", - сказал Меликов на республиканской конференции "За межнациональный мир и согласие в Республике Дагестан". В воскресенье в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Во вторник суды в Дагестане арестовали 15 участников беспорядков на сроки от трех до 10 суток, еще двоим задержанным назначили исправительные работы. Президент России Владимир Путин заявил, что события в Дагестане инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб. По его словам, спецслужбы, правоохранительные органы и главы регионов должны действовать твердо, своевременно и четко для защиты конституционного строя, прав и свобод граждан, а также межнационального и межрелигиозного согласия. Ранее Меликов, говоря о наказании для участников массовых беспорядков в аэропорту, заявил, что к ответственности будут привлечены организаторы протестной акции и наиболее активные ее участники, но при этом никто не будет "гоняться за ведьмами". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы Дагестана, сказал, что руководитель республики наводит порядок в своем регионе, это его прерогатива, а Кремль его поддерживает.
https://ria.ru/20231031/dagestan-1906357416.html
https://ria.ru/20231030/antisemitizm-1906021320.html
https://ria.ru/20231030/palestina-1906305434.html
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махачкала, россия, сергей меликов, беспорядки в аэропорту махачкалы, происшествия, республика дагестан
Махачкала, Россия, Сергей Меликов, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Происшествия, Республика Дагестан
Меликов удивился "поиску евреев" в двигателе самолета в аэропорту Махачкалы

Меликова удивил поиск евреев в турбине самолета в Дагестане

© Фото : соцсетиУчастники беспорядков в аэропорту Махачкалы
Участники беспорядков в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© Фото : соцсети
Участники беспорядков в аэропорту Махачкалы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов удивился "поискам евреев" в турбине самолета в аэропорту Махачкалы в день беспорядков.
Ранее в соцсетях и Telegram-каналах распространилось видео, на котором один из участников беспорядков заглядывает в турбину самолета. В дальнейшем это видео пользователи соцсетей превратили во множество мемов.
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"На фюзеляже или под крылом воздушного судна, в турбине искать евреев? Вот вам сейчас смешно. В первый раз, когда я увидел, у меня тоже улыбка была на лице, а потом мне стало страшно. Он туда заглядывает и смотрит - есть там еврей или нет. Ну, над нами же весь мир смеется сегодня благодаря вот этим проходимцам", - сказал Меликов на республиканской конференции "За межнациональный мир и согласие в Республике Дагестан".
В воскресенье в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников.
По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Во вторник суды в Дагестане арестовали 15 участников беспорядков на сроки от трех до 10 суток, еще двоим задержанным назначили исправительные работы.
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Президент России Владимир Путин заявил, что события в Дагестане инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб. По его словам, спецслужбы, правоохранительные органы и главы регионов должны действовать твердо, своевременно и четко для защиты конституционного строя, прав и свобод граждан, а также межнационального и межрелигиозного согласия.
Ранее Меликов, говоря о наказании для участников массовых беспорядков в аэропорту, заявил, что к ответственности будут привлечены организаторы протестной акции и наиболее активные ее участники, но при этом никто не будет "гоняться за ведьмами". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы Дагестана, сказал, что руководитель республики наводит порядок в своем регионе, это его прерогатива, а Кремль его поддерживает.
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МахачкалаРоссияСергей МеликовБеспорядки в аэропорту МахачкалыПроисшествияРеспублика Дагестан
 
 
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