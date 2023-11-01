https://ria.ru/20231101/uran-1906651469.html

Позиции России на урановом рынке сложно переоценить, заявили в Кремле

Позиции России на урановом рынке сложно переоценить, заявили в Кремле - РИА Новости, 01.11.2023

Позиции России на урановом рынке сложно переоценить, заявили в Кремле

Урановый рынок конкурентен, позиции РФ на нем очень сложно переоценить, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T12:48

2023-11-01T12:48

2023-11-01T12:48

казахстан

франция

дмитрий песков

в мире

экономика

касым-жомарт токаев

эммануэль макрон

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Урановый рынок конкурентен, позиции РФ на нем очень сложно переоценить, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Казахстан с целью согласования контрактов в энергетике. "Что касается уранового рынка, да, он конкурентен. Но в данном случае позиции российской стороны на этом рынке очень трудно переоценить", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к надеждам Макрона после поездки в Казахстан и Узбекистан укрепить экспорт в Евросоюз урана. Макрон посетит Астану и Ташкент в сопровождении министров промышленности и внешней торговли. Он возглавит делегацию из глав порядка 15 компаний, включая энергетическую EDF, уранодобывающую Orano и занимающуюся системами водоснабжения и канализации Suez. Ожидается, что будут подписаны контракты в сферах энергетики, водоснабжения, городского транспорта и авиации. Франция также крайне заинтересована в участии в строительстве первой казахской АЭС. Orano надеется на новые проекты в Казахстане, где она уже разрабатывает одно месторождение, на фоне неопределенных отношений с одним из главных поставщиков урана во Францию Нигером после госпереворота. В делегации также будут присутствовать представители Офиса горнодобывающих и геологических исследований. В Казахстане на данный момент работают более 170 французских компаний и совместных предприятий. Среди них такие компании, как Total Energies, Air Liquide, Airbus, Alstom, Orano и Danone, которые являются ведущими инвесторами казахстанской экономики. В прошлом году Казахстан и Франция утвердили дорожную карту по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству до 2030 года. Макрон намерен также обсудить расширение сотрудничества с Узбекистаном. Президент Шавкат Мирзиеев посетил Париж в ноябре 2022 года.

https://ria.ru/20231031/uran-1906260141.html

https://ria.ru/20230901/makron-1893537705.html

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казахстан, франция, дмитрий песков, в мире, экономика, касым-жомарт токаев, эммануэль макрон