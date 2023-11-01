https://ria.ru/20231101/sammit-1906807071.html

США и Китай пришли к принципиальному согласию по встрече лидеров стран

США и Китай пришли к принципиальному согласию по встрече лидеров стран - РИА Новости, 01.11.2023

США и Китай пришли к принципиальному согласию по встрече лидеров стран

США и КНР достигли принципиального согласия на встречу лидеров стран Джо Байдена и Си Цзиньпина, стороны согласовывают детали, сообщила журналистам в среду... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T21:10

2023-11-01T21:10

2023-11-01T22:01

в мире

сша

китай

джо байден

си цзиньпин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831420502_508:378:2290:1381_1920x0_80_0_0_a8f9c0791d672aeea4bbf7518d962899.jpg

ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. США и КНР достигли принципиального согласия на встречу лидеров стран Джо Байдена и Си Цзиньпина, стороны согласовывают детали, сообщила журналистам в среду заместитель пресс-секретаря президента США Эмили Саймонс."Я не хочу забегать вперед в вопросе логистического планирования, но мы достигли принципиального согласия с китайской стороной относительно встречи (двух лидеров - ред.)", - сказала представитель администрации США. Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США с нетерпением ждет встречи с председателем КНР.На прошлой неделе Вашингтон посетил глава МИД КНР Ван И. По завершении переговоров с госсекретарем США китайский дипломат заявил о необходимости нормализации двусторонних отношений, подтвердил, что "стороны согласились прикладывать совместные усилия для реализации встречи глав двух государств в Сан-Франциско", где 11-17 ноября пройдет саммит АТЭС, но предупредил, что этот процесс не будет гладким.

https://ria.ru/20230928/knr-1899187622.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, китай, джо байден, си цзиньпин