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США и Китай пришли к принципиальному согласию по встрече лидеров стран - РИА Новости, 01.11.2023
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21:10 01.11.2023 (обновлено: 22:01 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/sammit-1906807071.html
США и Китай пришли к принципиальному согласию по встрече лидеров стран
США и Китай пришли к принципиальному согласию по встрече лидеров стран - РИА Новости, 01.11.2023
США и Китай пришли к принципиальному согласию по встрече лидеров стран
США и КНР достигли принципиального согласия на встречу лидеров стран Джо Байдена и Си Цзиньпина, стороны согласовывают детали, сообщила журналистам в среду... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T21:10
2023-11-01T22:01
в мире
сша
китай
джо байден
си цзиньпин
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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. США и КНР достигли принципиального согласия на встречу лидеров стран Джо Байдена и Си Цзиньпина, стороны согласовывают детали, сообщила журналистам в среду заместитель пресс-секретаря президента США Эмили Саймонс."Я не хочу забегать вперед в вопросе логистического планирования, но мы достигли принципиального согласия с китайской стороной относительно встречи (двух лидеров - ред.)", - сказала представитель администрации США. Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США с нетерпением ждет встречи с председателем КНР.На прошлой неделе Вашингтон посетил глава МИД КНР Ван И. По завершении переговоров с госсекретарем США китайский дипломат заявил о необходимости нормализации двусторонних отношений, подтвердил, что "стороны согласились прикладывать совместные усилия для реализации встречи глав двух государств в Сан-Франциско", где 11-17 ноября пройдет саммит АТЭС, но предупредил, что этот процесс не будет гладким.
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в мире, сша, китай, джо байден, си цзиньпин
В мире, США, Китай, Джо Байден, Си Цзиньпин
США и Китай пришли к принципиальному согласию по встрече лидеров стран

Белый дом: США и Китай согласовывают детали встречи Байдена и Си Цзиньпина

© AP Photo / Alex BrandonПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. США и КНР достигли принципиального согласия на встречу лидеров стран Джо Байдена и Си Цзиньпина, стороны согласовывают детали, сообщила журналистам в среду заместитель пресс-секретаря президента США Эмили Саймонс.
"Я не хочу забегать вперед в вопросе логистического планирования, но мы достигли принципиального согласия с китайской стороной относительно встречи (двух лидеров - ред.)", - сказала представитель администрации США. Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США с нетерпением ждет встречи с председателем КНР.
На прошлой неделе Вашингтон посетил глава МИД КНР Ван И. По завершении переговоров с госсекретарем США китайский дипломат заявил о необходимости нормализации двусторонних отношений, подтвердил, что "стороны согласились прикладывать совместные усилия для реализации встречи глав двух государств в Сан-Франциско", где 11-17 ноября пройдет саммит АТЭС, но предупредил, что этот процесс не будет гладким.
Город Пекин - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
В Пекине заявили о недостатке смелости США в отношениях с Китаем
28 сентября, 13:48
 
В миреСШАКитайДжо БайденСи Цзиньпин
 
 
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