https://ria.ru/20231101/sammit-1906807071.html
США и Китай пришли к принципиальному согласию по встрече лидеров стран
США и Китай пришли к принципиальному согласию по встрече лидеров стран - РИА Новости, 01.11.2023
США и Китай пришли к принципиальному согласию по встрече лидеров стран
США и КНР достигли принципиального согласия на встречу лидеров стран Джо Байдена и Си Цзиньпина, стороны согласовывают детали, сообщила журналистам в среду... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T21:10
2023-11-01T21:10
2023-11-01T22:01
в мире
сша
китай
джо байден
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831420502_508:378:2290:1381_1920x0_80_0_0_a8f9c0791d672aeea4bbf7518d962899.jpg
ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. США и КНР достигли принципиального согласия на встречу лидеров стран Джо Байдена и Си Цзиньпина, стороны согласовывают детали, сообщила журналистам в среду заместитель пресс-секретаря президента США Эмили Саймонс."Я не хочу забегать вперед в вопросе логистического планирования, но мы достигли принципиального согласия с китайской стороной относительно встречи (двух лидеров - ред.)", - сказала представитель администрации США. Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США с нетерпением ждет встречи с председателем КНР.На прошлой неделе Вашингтон посетил глава МИД КНР Ван И. По завершении переговоров с госсекретарем США китайский дипломат заявил о необходимости нормализации двусторонних отношений, подтвердил, что "стороны согласились прикладывать совместные усилия для реализации встречи глав двух государств в Сан-Франциско", где 11-17 ноября пройдет саммит АТЭС, но предупредил, что этот процесс не будет гладким.
https://ria.ru/20230928/knr-1899187622.html
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831420502_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_11465314d2e18f044abe861af91d8301.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, джо байден, си цзиньпин
В мире, США, Китай, Джо Байден, Си Цзиньпин
США и Китай пришли к принципиальному согласию по встрече лидеров стран
Белый дом: США и Китай согласовывают детали встречи Байдена и Си Цзиньпина