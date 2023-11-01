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Мелони в разговоре с Вованом и Лексусом сделала шокирующее признание о ВСУ - РИА Новости, 01.11.2023
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10:36 01.11.2023 (обновлено: 12:42 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/meloni-1906615372.html
Мелони в разговоре с Вованом и Лексусом сделала шокирующее признание о ВСУ
Мелони в разговоре с Вованом и Лексусом сделала шокирующее признание о ВСУ - РИА Новости, 01.11.2023
Мелони в разговоре с Вованом и Лексусом сделала шокирующее признание о ВСУ
ВСУ не добились результата при попытке контрнаступления, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T10:36
2023-11-01T12:42
политика
в мире
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украина
джорджа мелони
вооруженные силы украины
алексей столяров (лексус)
владимир кузнецов (вован)
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. ВСУ не добились результата при попытке контрнаступления, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые представились высокопоставленным африканским чиновником, беседу опубликовали в их Telegram-канале.&quot;Контрнаступление ВСУ, возможно, идет не так, как они ожидали. Оно идет, но принципиально ничего не изменилось. Я имею в виду судьбу конфликта&quot;, — заявила политик в разговоре с пранкерами.Мелони утверждает, что конфликт на Украине может затянуться на долгие годы, если страны Запада не смогут в скором времени прийти к какому-нибудь решению по его завершению."Я вижу, что многие устали. Если говорить правду, то, возможно, мы близко к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход. Да, проблема в том, чтобы найти выход, который был бы приемлем для обеих сторон, не нарушая при этом международное право", — указала премьер-министр Италии.Мелони также отметила, что имеет представление о том, как можно было бы разрешить существующие противоречия между Россией и Украиной, но она ждет подходящего момента для представления своих идей.Отвечая на вопрос о приемлемости героизации нацизма на Украине, премьер-министр Италии заявила, что Киев "имеет на это право".Ранее Вован и Лексус обсудили зерновую сделку с премьер-министром Испании Педро Санчесом в разговоре от лица "африканского политика".ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.
https://ria.ru/20231101/ukraina-1906210314.html
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политика, в мире, италия, украина, джорджа мелони, вооруженные силы украины, алексей столяров (лексус), владимир кузнецов (вован)
Политика, В мире, Италия, Украина, Джорджа Мелони, Вооруженные силы Украины, Алексей Столяров (Лексус), Владимир Кузнецов (Вован)
Мелони в разговоре с Вованом и Лексусом сделала шокирующее признание о ВСУ

Премьер Италии Мелони: контрнаступление ВСУ пошло не так, как ожидалось

© AP Photo / Leon Neal/PoolПремьер-министр Италии Джорджа Мелони во время саммита G20 на Бали
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Leon Neal/Pool
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время саммита G20 на Бали. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. ВСУ не добились результата при попытке контрнаступления, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые представились высокопоставленным африканским чиновником, беседу опубликовали в их Telegram-канале.
«

"Контрнаступление ВСУ, возможно, идет не так, как они ожидали. Оно идет, но принципиально ничего не изменилось. Я имею в виду судьбу конфликта", — заявила политик в разговоре с пранкерами.

Мелони утверждает, что конфликт на Украине может затянуться на долгие годы, если страны Запада не смогут в скором времени прийти к какому-нибудь решению по его завершению.
"Я вижу, что многие устали. Если говорить правду, то, возможно, мы близко к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход. Да, проблема в том, чтобы найти выход, который был бы приемлем для обеих сторон, не нарушая при этом международное право", — указала премьер-министр Италии.
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Мелони также отметила, что имеет представление о том, как можно было бы разрешить существующие противоречия между Россией и Украиной, но она ждет подходящего момента для представления своих идей.
Отвечая на вопрос о приемлемости героизации нацизма на Украине, премьер-министр Италии заявила, что Киев "имеет на это право".
Ранее Вован и Лексус обсудили зерновую сделку с премьер-министром Испании Педро Санчесом в разговоре от лица "африканского политика".

ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.
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