Мелони в разговоре с Вованом и Лексусом сделала шокирующее признание о ВСУ
Премьер Италии Мелони: контрнаступление ВСУ пошло не так, как ожидалось
© AP Photo / Leon Neal/PoolПремьер-министр Италии Джорджа Мелони во время саммита G20 на Бали
© AP Photo / Leon Neal/Pool
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время саммита G20 на Бали. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. ВСУ не добились результата при попытке контрнаступления, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые представились высокопоставленным африканским чиновником, беседу опубликовали в их Telegram-канале.
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"Контрнаступление ВСУ, возможно, идет не так, как они ожидали. Оно идет, но принципиально ничего не изменилось. Я имею в виду судьбу конфликта", — заявила политик в разговоре с пранкерами.
Мелони утверждает, что конфликт на Украине может затянуться на долгие годы, если страны Запада не смогут в скором времени прийти к какому-нибудь решению по его завершению.
"Я вижу, что многие устали. Если говорить правду, то, возможно, мы близко к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход. Да, проблема в том, чтобы найти выход, который был бы приемлем для обеих сторон, не нарушая при этом международное право", — указала премьер-министр Италии.
Мелони также отметила, что имеет представление о том, как можно было бы разрешить существующие противоречия между Россией и Украиной, но она ждет подходящего момента для представления своих идей.
Отвечая на вопрос о приемлемости героизации нацизма на Украине, премьер-министр Италии заявила, что Киев "имеет на это право".
Ранее Вован и Лексус обсудили зерновую сделку с премьер-министром Испании Педро Санчесом в разговоре от лица "африканского политика".
ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.
ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.