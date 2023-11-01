https://ria.ru/20231101/meloni-1906615372.html

Мелони в разговоре с Вованом и Лексусом сделала шокирующее признание о ВСУ

Мелони в разговоре с Вованом и Лексусом сделала шокирующее признание о ВСУ - РИА Новости, 01.11.2023

Мелони в разговоре с Вованом и Лексусом сделала шокирующее признание о ВСУ

ВСУ не добились результата при попытке контрнаступления, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T10:36

2023-11-01T10:36

2023-11-01T12:42

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алексей столяров (лексус)

владимир кузнецов (вован)

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. ВСУ не добились результата при попытке контрнаступления, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые представились высокопоставленным африканским чиновником, беседу опубликовали в их Telegram-канале."Контрнаступление ВСУ, возможно, идет не так, как они ожидали. Оно идет, но принципиально ничего не изменилось. Я имею в виду судьбу конфликта", — заявила политик в разговоре с пранкерами.Мелони утверждает, что конфликт на Украине может затянуться на долгие годы, если страны Запада не смогут в скором времени прийти к какому-нибудь решению по его завершению."Я вижу, что многие устали. Если говорить правду, то, возможно, мы близко к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход. Да, проблема в том, чтобы найти выход, который был бы приемлем для обеих сторон, не нарушая при этом международное право", — указала премьер-министр Италии.Мелони также отметила, что имеет представление о том, как можно было бы разрешить существующие противоречия между Россией и Украиной, но она ждет подходящего момента для представления своих идей.Отвечая на вопрос о приемлемости героизации нацизма на Украине, премьер-министр Италии заявила, что Киев "имеет на это право".Ранее Вован и Лексус обсудили зерновую сделку с премьер-министром Испании Педро Санчесом в разговоре от лица "африканского политика".ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.

https://ria.ru/20231101/ukraina-1906210314.html

https://ria.ru/20231101/ugroza-1906604643.html

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политика, в мире, италия, украина, джорджа мелони, вооруженные силы украины, алексей столяров (лексус), владимир кузнецов (вован)