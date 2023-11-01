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Эммануэль Макрон прибыл в столицу Казахстана - РИА Новости, 01.11.2023
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08:35 01.11.2023 (обновлено: 13:03 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/makron-1906592221.html
Эммануэль Макрон прибыл в столицу Казахстана
Эммануэль Макрон прибыл в столицу Казахстана - РИА Новости, 01.11.2023
Эммануэль Макрон прибыл в столицу Казахстана
Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Астану с официальным визитом, сообщила пресс-служба правительства Казахстана. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T08:35
2023-11-01T13:03
в мире
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астана
франция
эммануэль макрон
алихан смаилов
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 1 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Астану с официальным визитом, сообщила пресс-служба правительства Казахстана."В аэропорту столицы высокого гостя встретил премьер-министр РК Алихан Смаилов", — отметили в сообщении.Как добавили в пресс-службе президента Казахстана, Макрон и Касым-Жомарт Токаев на переговорах обсудят "вопросы укрепления торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества". Лидеры двух государств также затронут вопросы международной и региональной политики.Токаев назвал визит французского президента историческим событием. В заявлении пресс-службы главы Казахстана отмечается, что Париж — ключевой партнер Астаны в Евросоюзе и один из крупнейших инвесторов.Макрон же, согласно пресс-релизу, рассчитывает на переговорах "продвинуться по важным международным темам, подчеркнуть &lt;...&gt; приверженность Уставу ООН, таким принципам, как территориальная целостность, национальный суверенитет".Кроме того, французский президент анонсировал подписание "значимых контрактов", которые позволят продвинуть стратегические и экономические отношения между Астаной и Парижем.
https://ria.ru/20231031/makron-1906344290.html
https://ria.ru/20231101/fiasko-1906571927.html
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в мире, казахстан, астана, франция, эммануэль макрон, алихан смаилов, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Астана, Франция, Эммануэль Макрон, Алихан Смаилов, Касым-Жомарт Токаев
Эммануэль Макрон прибыл в столицу Казахстана

Макрон приехал в Казахстан для переговоров с Токаевым

© AFP 2023 / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Астану
Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Астану - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AFP 2023 / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Астану
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 1 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Астану с официальным визитом, сообщила пресс-служба правительства Казахстана.
"В аэропорту столицы высокого гостя встретил премьер-министр РК Алихан Смаилов", — отметили в сообщении.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
СМИ назвали цель визита Макрона в Казахстан и Узбекистан
31 октября, 09:23
Как добавили в пресс-службе президента Казахстана, Макрон и Касым-Жомарт Токаев на переговорах обсудят "вопросы укрепления торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества". Лидеры двух государств также затронут вопросы международной и региональной политики.
Токаев назвал визит французского президента историческим событием. В заявлении пресс-службы главы Казахстана отмечается, что Париж — ключевой партнер Астаны в Евросоюзе и один из крупнейших инвесторов.
Макрон же, согласно пресс-релизу, рассчитывает на переговорах "продвинуться по важным международным темам, подчеркнуть <...> приверженность Уставу ООН, таким принципам, как территориальная целостность, национальный суверенитет".
Кроме того, французский президент анонсировал подписание "значимых контрактов", которые позволят продвинуть стратегические и экономические отношения между Астаной и Парижем.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
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В миреКазахстанАстанаФранцияЭммануэль МакронАлихан СмаиловКасым-Жомарт Токаев
 
 
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