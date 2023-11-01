https://ria.ru/20231101/makron-1906592221.html

Эммануэль Макрон прибыл в столицу Казахстана

Эммануэль Макрон прибыл в столицу Казахстана - РИА Новости, 01.11.2023

Эммануэль Макрон прибыл в столицу Казахстана

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Астану с официальным визитом, сообщила пресс-служба правительства Казахстана. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T08:35

2023-11-01T08:35

2023-11-01T13:03

в мире

казахстан

астана

франция

эммануэль макрон

алихан смаилов

касым-жомарт токаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906605486_0:171:3070:1899_1920x0_80_0_0_37fe73c3e504d2f3181187992ffdbd37.jpg

АЛМА-АТА, 1 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Астану с официальным визитом, сообщила пресс-служба правительства Казахстана."В аэропорту столицы высокого гостя встретил премьер-министр РК Алихан Смаилов", — отметили в сообщении.Как добавили в пресс-службе президента Казахстана, Макрон и Касым-Жомарт Токаев на переговорах обсудят "вопросы укрепления торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества". Лидеры двух государств также затронут вопросы международной и региональной политики.Токаев назвал визит французского президента историческим событием. В заявлении пресс-службы главы Казахстана отмечается, что Париж — ключевой партнер Астаны в Евросоюзе и один из крупнейших инвесторов.Макрон же, согласно пресс-релизу, рассчитывает на переговорах "продвинуться по важным международным темам, подчеркнуть <...> приверженность Уставу ООН, таким принципам, как территориальная целостность, национальный суверенитет".Кроме того, французский президент анонсировал подписание "значимых контрактов", которые позволят продвинуть стратегические и экономические отношения между Астаной и Парижем.

https://ria.ru/20231031/makron-1906344290.html

https://ria.ru/20231101/fiasko-1906571927.html

казахстан

астана

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, казахстан, астана, франция, эммануэль макрон, алихан смаилов, касым-жомарт токаев