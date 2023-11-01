https://ria.ru/20231101/kazakhstan-1906701868.html

Казахстан заявил о намерении подписать с "Газпромом" серьезные договоры

Казахстан заявил о намерении подписать с "Газпромом" серьезные договоры - РИА Новости, 01.11.2023

Казахстан заявил о намерении подписать с "Газпромом" серьезные договоры

Казахстан планирует в 2024 году подписать с российской компанией "Газпром" договоры с горизонтом на 15 лет, заявил первый заместитель премьер-министра... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T14:50

2023-11-01T14:50

2023-11-01T14:51

экономика

казахстан

средняя азия

узбекистан

шавкат мирзиеев

владимир путин

касым-жомарт токаев

газпром

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АЛМА-АТА, 1 ноя - РИА Новости. Казахстан планирует в 2024 году подписать с российской компанией "Газпром" договоры с горизонтом на 15 лет, заявил первый заместитель премьер-министра республики Роман Скляр на XII Петербургском международном газовом форуме. По словам Скляра, в рамках форума планируется подписание рамочного соглашения, в котором будут определены сроки заключения в следующем году конкретных договоров "с горизонтом на 15 лет". "Это рамочное соглашение, в котором мы определим сроки в середине 2024 года, чтобы подписать конкретные договоры с перспективой, с горизонтом на 15 лет. И нам, и Российской Федерации нужна стабильность в данном вопросе. Мы не сможем развивать новые энергомощности и строить промышленные предприятия, которые будут использовать газ, без каких-то серьезных договоров", - пояснил он. Также Скляр сообщил о намерении наращивать возможности газопровода Средняя Азия – Центр. "Останавливаться на достигнутом мы не намерены. Будем наращивать возможности газопровода Средняя Азия – Центр, и есть планы по дальнейшему развитию транзита через нашу страну и дальнейшему экспорту российского газа на другие рынки", - сказал первый заместитель премьер-министра Казахстана. Седьмого октября президенты России, Узбекистана и Казахстана Владимир Путин, Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев дали старт транзиту российского природного газа по территории Казахстана в Узбекистан через магистральный газопровод Средняя Азия - Центр. Проект придаст мощный импульс промышленному развитию трех стран и укрепит энергобезопасность Центральной Азии, сказал тогда казахстанский лидер.

https://ria.ru/20231101/sotrudnichestvo-1906629024.html

https://ria.ru/20231101/gaz-1906699781.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, казахстан, средняя азия, узбекистан, шавкат мирзиеев, владимир путин, касым-жомарт токаев, газпром