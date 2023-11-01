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Казахстан заявил о намерении подписать с "Газпромом" серьезные договоры - РИА Новости, 01.11.2023
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14:50 01.11.2023 (обновлено: 14:51 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/kazakhstan-1906701868.html
Казахстан заявил о намерении подписать с "Газпромом" серьезные договоры
Казахстан заявил о намерении подписать с "Газпромом" серьезные договоры - РИА Новости, 01.11.2023
Казахстан заявил о намерении подписать с "Газпромом" серьезные договоры
Казахстан планирует в 2024 году подписать с российской компанией "Газпром" договоры с горизонтом на 15 лет, заявил первый заместитель премьер-министра... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T14:50
2023-11-01T14:51
экономика
казахстан
средняя азия
узбекистан
шавкат мирзиеев
владимир путин
касым-жомарт токаев
газпром
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АЛМА-АТА, 1 ноя - РИА Новости. Казахстан планирует в 2024 году подписать с российской компанией "Газпром" договоры с горизонтом на 15 лет, заявил первый заместитель премьер-министра республики Роман Скляр на XII Петербургском международном газовом форуме. По словам Скляра, в рамках форума планируется подписание рамочного соглашения, в котором будут определены сроки заключения в следующем году конкретных договоров "с горизонтом на 15 лет". "Это рамочное соглашение, в котором мы определим сроки в середине 2024 года, чтобы подписать конкретные договоры с перспективой, с горизонтом на 15 лет. И нам, и Российской Федерации нужна стабильность в данном вопросе. Мы не сможем развивать новые энергомощности и строить промышленные предприятия, которые будут использовать газ, без каких-то серьезных договоров", - пояснил он. Также Скляр сообщил о намерении наращивать возможности газопровода Средняя Азия – Центр. "Останавливаться на достигнутом мы не намерены. Будем наращивать возможности газопровода Средняя Азия – Центр, и есть планы по дальнейшему развитию транзита через нашу страну и дальнейшему экспорту российского газа на другие рынки", - сказал первый заместитель премьер-министра Казахстана. Седьмого октября президенты России, Узбекистана и Казахстана Владимир Путин, Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев дали старт транзиту российского природного газа по территории Казахстана в Узбекистан через магистральный газопровод Средняя Азия - Центр. Проект придаст мощный импульс промышленному развитию трех стран и укрепит энергобезопасность Центральной Азии, сказал тогда казахстанский лидер.
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экономика, казахстан, средняя азия, узбекистан, шавкат мирзиеев, владимир путин, касым-жомарт токаев, газпром
Экономика, Казахстан, Средняя Азия, Узбекистан, Шавкат Мирзиеев, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Газпром
Казахстан заявил о намерении подписать с "Газпромом" серьезные договоры

Казахстан планирует подписать с "Газпромом" договоры с перспективой на 15 лет

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Логотип компании "Газпром" . Архивное фото
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АЛМА-АТА, 1 ноя - РИА Новости. Казахстан планирует в 2024 году подписать с российской компанией "Газпром" договоры с горизонтом на 15 лет, заявил первый заместитель премьер-министра республики Роман Скляр на XII Петербургском международном газовом форуме.
По словам Скляра, в рамках форума планируется подписание рамочного соглашения, в котором будут определены сроки заключения в следующем году конкретных договоров "с горизонтом на 15 лет".
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
"Газпром" и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике
Вчера, 11:26
«
"Это рамочное соглашение, в котором мы определим сроки в середине 2024 года, чтобы подписать конкретные договоры с перспективой, с горизонтом на 15 лет. И нам, и Российской Федерации нужна стабильность в данном вопросе. Мы не сможем развивать новые энергомощности и строить промышленные предприятия, которые будут использовать газ, без каких-то серьезных договоров", - пояснил он.
Также Скляр сообщил о намерении наращивать возможности газопровода Средняя АзияЦентр. "Останавливаться на достигнутом мы не намерены. Будем наращивать возможности газопровода Средняя Азия – Центр, и есть планы по дальнейшему развитию транзита через нашу страну и дальнейшему экспорту российского газа на другие рынки", - сказал первый заместитель премьер-министра Казахстана.
Седьмого октября президенты России, Узбекистана и Казахстана Владимир Путин, Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев дали старт транзиту российского природного газа по территории Казахстана в Узбекистан через магистральный газопровод Средняя Азия - Центр. Проект придаст мощный импульс промышленному развитию трех стран и укрепит энергобезопасность Центральной Азии, сказал тогда казахстанский лидер.
Рабочий на станции по добыче природного газа - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
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Вчера, 14:42
 
ЭкономикаКазахстанСредняя АзияУзбекистанШавкат МирзиеевВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевГазпром
 
 
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