Миллер раскрыл амбициозный план сотрудничества со странами Средней Азии
Газпром обсудит сотрудничество с Казахстаном, Узбекистаном и Киргизией на 15 лет
Стенд компании "Газпром" . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. "Газпром" обсуждает сотрудничество с Казахстаном, Узбекистаном и Киргизией на долгосрочный период в 15 лет, а также планирует расширить поставки газа по системе магистральных газопроводов "Средняя Азия – Центр", заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе пленарного заседания Петербургского международного газового форума.
По его словам, с коллегами из этих стран "Газпром" работает многие десятилетия и имеет серьезный багаж совместных проектов и направлений сотрудничества.
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"В текущий период времени мы находимся на новом рубеже. Под наше сотрудничество подводим долгосрочную договорную базу. Горизонт сотрудничества с коллегами из Казахстана, Узбекистана и Киргизии мы определили на 15 лет вперед. Те встречи и переговоры, которые уже состоялись и еще состоятся на площадке форума, направлены на то, чтобы подписать меморандумы с целью, чтобы к середине 2024 года подвести юридически обязывающую договорную базу сотрудничества", - рассказал Миллер.
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"15 лет - амбициозные цели, и это значит, что мы обсуждаем, это находится в наших планах, дальнейшее расширение поставок российского газа, расширение газотранспортных мощностей на территории Казахстана по системе магистральных газопроводов "Средняя Азия – Центр", - добавил глава "Газпрома".
Он отметил, что обсуждение касается не только транзитных мощностей, но также и непосредственно поставок российского газа потребителям в вышеуказанных странах.
XII Петербургский международный газовый форум проходит с 31 октября по 3 ноября в Санкт-Петербурге.