https://ria.ru/20231101/gazprom-1906716763.html

Миллер раскрыл амбициозный план сотрудничества со странами Средней Азии

Миллер раскрыл амбициозный план сотрудничества со странами Средней Азии - РИА Новости, 01.11.2023

Миллер раскрыл амбициозный план сотрудничества со странами Средней Азии

"Газпром" обсуждает сотрудничество с Казахстаном, Узбекистаном и Киргизией на долгосрочный период в 15 лет, а также планирует расширить поставки газа по системе РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T15:28

2023-11-01T15:28

2023-11-01T15:32

экономика

казахстан

узбекистан

киргизия

алексей миллер

газпром

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730123593_55:0:3449:1909_1920x0_80_0_0_af3a666149a849b3e2f39a425872edd1.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. "Газпром" обсуждает сотрудничество с Казахстаном, Узбекистаном и Киргизией на долгосрочный период в 15 лет, а также планирует расширить поставки газа по системе магистральных газопроводов "Средняя Азия – Центр", заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе пленарного заседания Петербургского международного газового форума. По его словам, с коллегами из этих стран "Газпром" работает многие десятилетия и имеет серьезный багаж совместных проектов и направлений сотрудничества. "В текущий период времени мы находимся на новом рубеже. Под наше сотрудничество подводим долгосрочную договорную базу. Горизонт сотрудничества с коллегами из Казахстана, Узбекистана и Киргизии мы определили на 15 лет вперед. Те встречи и переговоры, которые уже состоялись и еще состоятся на площадке форума, направлены на то, чтобы подписать меморандумы с целью, чтобы к середине 2024 года подвести юридически обязывающую договорную базу сотрудничества", - рассказал Миллер. "15 лет - амбициозные цели, и это значит, что мы обсуждаем, это находится в наших планах, дальнейшее расширение поставок российского газа, расширение газотранспортных мощностей на территории Казахстана по системе магистральных газопроводов "Средняя Азия – Центр", - добавил глава "Газпрома". Он отметил, что обсуждение касается не только транзитных мощностей, но также и непосредственно поставок российского газа потребителям в вышеуказанных странах. XII Петербургский международный газовый форум проходит с 31 октября по 3 ноября в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20231101/gaz-1906705778.html

https://ria.ru/20231101/gaz-1906660611.html

казахстан

узбекистан

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, казахстан, узбекистан, киргизия, алексей миллер, газпром