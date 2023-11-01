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Миллер раскрыл амбициозный план сотрудничества со странами Средней Азии - РИА Новости, 01.11.2023
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15:28 01.11.2023 (обновлено: 15:32 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/gazprom-1906716763.html
Миллер раскрыл амбициозный план сотрудничества со странами Средней Азии
Миллер раскрыл амбициозный план сотрудничества со странами Средней Азии - РИА Новости, 01.11.2023
Миллер раскрыл амбициозный план сотрудничества со странами Средней Азии
"Газпром" обсуждает сотрудничество с Казахстаном, Узбекистаном и Киргизией на долгосрочный период в 15 лет, а также планирует расширить поставки газа по системе РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T15:28
2023-11-01T15:32
экономика
казахстан
узбекистан
киргизия
алексей миллер
газпром
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. "Газпром" обсуждает сотрудничество с Казахстаном, Узбекистаном и Киргизией на долгосрочный период в 15 лет, а также планирует расширить поставки газа по системе магистральных газопроводов "Средняя Азия – Центр", заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе пленарного заседания Петербургского международного газового форума. По его словам, с коллегами из этих стран "Газпром" работает многие десятилетия и имеет серьезный багаж совместных проектов и направлений сотрудничества. "В текущий период времени мы находимся на новом рубеже. Под наше сотрудничество подводим долгосрочную договорную базу. Горизонт сотрудничества с коллегами из Казахстана, Узбекистана и Киргизии мы определили на 15 лет вперед. Те встречи и переговоры, которые уже состоялись и еще состоятся на площадке форума, направлены на то, чтобы подписать меморандумы с целью, чтобы к середине 2024 года подвести юридически обязывающую договорную базу сотрудничества", - рассказал Миллер. "15 лет - амбициозные цели, и это значит, что мы обсуждаем, это находится в наших планах, дальнейшее расширение поставок российского газа, расширение газотранспортных мощностей на территории Казахстана по системе магистральных газопроводов "Средняя Азия – Центр", - добавил глава "Газпрома". Он отметил, что обсуждение касается не только транзитных мощностей, но также и непосредственно поставок российского газа потребителям в вышеуказанных странах. XII Петербургский международный газовый форум проходит с 31 октября по 3 ноября в Санкт-Петербурге.
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экономика, казахстан, узбекистан, киргизия, алексей миллер, газпром
Экономика, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Алексей Миллер, Газпром
Миллер раскрыл амбициозный план сотрудничества со странами Средней Азии

Газпром обсудит сотрудничество с Казахстаном, Узбекистаном и Киргизией на 15 лет

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд компании "Газпром" . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. "Газпром" обсуждает сотрудничество с Казахстаном, Узбекистаном и Киргизией на долгосрочный период в 15 лет, а также планирует расширить поставки газа по системе магистральных газопроводов "Средняя Азия – Центр", заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе пленарного заседания Петербургского международного газового форума.
По его словам, с коллегами из этих стран "Газпром" работает многие десятилетия и имеет серьезный багаж совместных проектов и направлений сотрудничества.
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«
"В текущий период времени мы находимся на новом рубеже. Под наше сотрудничество подводим долгосрочную договорную базу. Горизонт сотрудничества с коллегами из Казахстана, Узбекистана и Киргизии мы определили на 15 лет вперед. Те встречи и переговоры, которые уже состоялись и еще состоятся на площадке форума, направлены на то, чтобы подписать меморандумы с целью, чтобы к середине 2024 года подвести юридически обязывающую договорную базу сотрудничества", - рассказал Миллер.
«
"15 лет - амбициозные цели, и это значит, что мы обсуждаем, это находится в наших планах, дальнейшее расширение поставок российского газа, расширение газотранспортных мощностей на территории Казахстана по системе магистральных газопроводов "Средняя Азия – Центр", - добавил глава "Газпрома".
Он отметил, что обсуждение касается не только транзитных мощностей, но также и непосредственно поставок российского газа потребителям в вышеуказанных странах.
XII Петербургский международный газовый форум проходит с 31 октября по 3 ноября в Санкт-Петербурге.
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ЭкономикаКазахстанУзбекистанКиргизияАлексей МиллерГазпром
 
 
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